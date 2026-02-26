Svarta kraftigt överrepresenterade i brittisk reklam – ”räcker inte” enligt lobbygrupper och branschtidningar

Så kallad woke i reklam­branschen har knappast undgått Nya Tiders läsare, och inte heller delar av den brittiska allmänhe­ten. ”Mycket TV-reklam handlar numera om att, drypande av moralisk rättfärdighet, följa en politiskt korrekt agenda, inte minst när det gäller valet av vem som ska uppträda på skärmen”, skriver författaren, historikern, före detta Labour-politikern och journalisten Leo McKinstry i Daily Mail.

Han pekar vidare på att svarta re­dan förekom i 37 procent av reklam­filmerna enligt en undersökning år 2019, trots att de även då utgjorde cir­ka 4 procent av befolkningen. I stället för att försöka rätta till ”obalansen” – som man alltid förväntas göra ifall vita människor är överrepresente­rade i något positivt sammanhang – har reklambranschen gjort det värre sedan dess. Nu ingår svarta i 51 pro­cent av reklamfilmerna.

Även andra etniska minoriteter är överrepresenterade. Östasiater utgör bara 1 procent av befolkningen men är med i 11 procent av reklamfilmer­na. Sydasiater (indier, pakistanier) ut­gör 8 procent av befolkningen och är med i 17 procent av reklamfilmerna.

Vissa grupper är däremot kraf­tigt underrepresenterade, inte minst gamlingar – personer över 70 utgör 13 procent av befolkningen men framträder i endast 2 procent av re­klamfilmerna. Och gravida kvinnor endast i 0,1 procent.

McKinstry pekar ut Black Lives Matter-rörelsen, som uppstod efter George Floyds död år 2020, som en orsak till att reklambranschen har ”helt underkastat sig woke-agen­dan”. Men han pekar också på den progressiva vänsterns utveckling, från att vara fokuserad på ekono­misk jämlikhet till att betona identi­tetspolitik ”som ett alternativt sätt att sprida rättvisa”. Vilket i sin tur går hand i hand med att vänstern gått från att föra arbetarklassens talan, till att bli en megafon för högskole­vänstern – den grupp som domine­rar reklambranschen. Enligt en un­dersökning från branschsajten The Drum år 2021 röstar 68,5 procent av yrkesfolket i reklambranschen på Labour eller Greens och 13,5 procent Liberal Democrats medan bara 12,4 procent stöder Tories eller Reform.

Som sista faktor pekar han ut det faktum att reklambranschen har sitt säte i London, där nästan halva be­folkningen har sitt ursprung i Afrika eller Asien. Det är ”inte alls represen­tativt för Storbritannien som helhet – precis som deras reklam”, skriver McKinstry.

Trött på att se dem

En smärre storm bröt ut efter att TalkTV i slutet av oktober sände ett program där allmänheten tilläts ringa in och ställa frågor till Sarah Pochin, en politiker från Reform UK. En inringare klagade då över hur re­klambranschen ”demoniserar vita människor” och undrade vad Re­form vill göra åt det.

– Reklamen representerar inte hur det här landet faktiskt ser ut. Vita framställs ofta som kriminella eller otillräckliga. Ett antal av mina vän­ner anser att vi blir diskriminerade på arbetsmarknaden därför att vita framställs som värdelösa eller bara osynliga. Ett finansbolag har förres­ten en reklam där någon som var påfallande lik Nigel [Farage, partiledare för Reform] framställs som en inkompetent, värdelös och arrogant vit man, sade inringaren.

Sarah Pochin instämde.

– Du har helt rätt. Det gör mig arg när jag ser annonser fulla av svarta, fulla av asiater, sade hon. Hon tillade att reklamen ”inte speglar samhäl­let” och att ”vanliga vita människor” inte finns representerade längre.

– Hur ofta tittar man inte på en re­klamfilm och tänker att det inte finns en enda vit person med i den? Jag tror att det beror på alla woke-libera­ler som ränner runt i konstvärlden, fortsatte hon.

Pochins kommentarer fördömdes genast av hennes politiska motstån­dare, inklusive premiärminister Keir Starmer som kallade dem ”chock­erande rasism” och sade att det var ”precis den sortens saker som kom­mer att slita isär vårt land”. Liberal­demokraterna krävde att hon skulle stängas av från Reform UK och be­skrev kommentarerna som ”öppet rasistiska”.

Det gör mig arg när jag ser annonser fulla av svarta, fulla av asiater.

– Sarah Pochin, Reform UK

Hennes egen partiledare Nigel Fa­rage sade sig vara ”missnöjd” med hennes kommentarer, men sade sig samtidigt förstå syftet. Pochin tving­ades pudla genom ett yttrande där hon sade att hon ”formulerat sig illa” och ”inte haft för avsikt att väcka an­stöt”. Men hon citerade också Chan­nel 4:s undersökning som visar att 51 procent av all TV-reklam nu innehål­ler svarta, och lade till:

– Poängen jag ville göra är att mycket av den brittiska TV-reklamen är DEI-galen och nu inte represente­rar det brittiska samhället som hel­het.

Mycket vill ha mer

Medan McKinstry och Pochin – och i betydligt försiktigare ordalag, till och med vissa systemtidningar som Ti­mes – alltså pekar ut woke-agendan som ett problem för reklambran­schen, formligen snubblar reklam­branschens egna journalister över varandra i sin iver att driva agendan ännu längre. I deras artiklar fram­ställs problemet i stället som att bran­schen inte är tillräckligt woke.

Branschtidningen Media Leader förklarar exempelvis att om svarta är överrepresenterade, beror det bara på att de ”dominerar populärkultu­ren” och ”betraktas som sexiga och fashionabla” av de som gör reklam­filmerna. Denna upplysning har de fått av Marcus Ryder, en svart rasak­tivist som bland annat gett ut boken Black British Lives Matter och är en förgrundsfigur i flera rasmedvetna sammanhang, men som uttalar sig i egenskap av VD för Film and TV Cha­rity, en välgörenhetsorganisation för människor i reklambranschen.

Det finns dessutom fortfarande problem med ”färgism”, förkunnar Ryder, vilket återigen repeteras av Media Leader. Färgism (colourism) betyder tydligen att man ofta lyfter fram relativt ljushyade afrikaner, och att mörkare afrikaner oftare framställs som män i arbetarklassen.

Och det är fler detaljer som be­kymrar både Ryder, hans förkun­nare i media, de som ligger bakom själva studien – och även den svarta delen av Storbritanniens befolkning. Studien fann att över 70 procent av de svarta i Storbritannien inte tyckte att 51 procents representation känns tillräckligt, utan att företagen ”borde göra mer för att representera sådana som jag” i reklamens värld.

Allt ska ”representeras”

Studien i sig listar mängder av statis­tiska upplysningar om hur ofta olika grupper framträder i reklamfilmer: HBTQIA+, svarta, sydasiater, östasiater, handikappade, tjocka (kallade ”plus-size”), gamla och gravida. På en sida återfinns en finfördelning av sex olika hudtoner tillsammans med upplysningar om dessa hudtoners representation.

Vi får veta att 39 procent av kvin­norna i reklamen är under 30 år gam­la, mot bara 29 procent av männen. Att det är 54 procents lägre sannolik­het att annonsen handlar om kosme­tika eller hygien ifall karaktären är över 50 år gammal. Samt att det sak­nas adoptiv- och HBTQIA+-familjer och att det är mindre vanligt med en­samföräldrar än med kärnfamiljer. Transor finns inte representerade i reklamen trots att ”ickebinära” utgör 0,5 procent av befolkningen, får vi också veta. ”Trots vissa fram­steg med att utvecklas bortom den stereotypa bilden av kärnfamiljen, kvarstår könsnormer”, beklagar sig rapportförfattarna.

Rasblandade familjer har blivit normen i reklamens värld, konstate­rar man. Så till den grad att 47 pro­cent av barnen i brittiska reklamfilmer är av blandad härkomst, medan 13 procent är svarta – och 12 procent vita. Det som framställs som ett problem är dock att vita fortfa­rande utgör 61 procent av de vuxna som ingår i reklamvärldens familjer – oftast alltså i en blandad konstella­tion med en svart, asiatisk eller ras­blandad partner.

På vissa punkter är det svårt att greppa vad rapportförfattarna är ute efter. Personer med neuropsy­kiatriska funktionsnedsättningar – som autism eller ADHD – utgör 15–20 procent av befolkningen i Storbritan­nien, men bara 0,3 procent av de som framträder i reklamfilmer, förklarar man. Hur man dragit den slutsatsen, med tanke på att de flesta med så­dana diagnoser ser ut som vem som helst, framgår inte. Det ges däremot en del instruktioner, om än motsägelsefulla, för hur sådana männis­kor ska framställas.

Intressant nog var Sarah Pochins fråga – hur många reklamfilmer som helt saknar vita karaktärer – en som undersökningen inte försökte besva­ra.