Svensk Handel kräver att plastpåseskatten tas bort

Naturvårdsverkets rapport den 1 juni visar att årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som vi bär hem mat i var 74 kassar per person under 2019. Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 per person och år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån för 2019 gör att Sverige klarar det första delmålet med råge.

De nya siffrorna från Naturvårdsverket visar att användningen av plastpåsar år 2017 låg på 83 påsar per person och 2018 var siffran 77. Detta är avsevärt lägre än de 114 (år 2017) och 102 (år 2018) som tidigare kommunicerats. Svenskarnas plastpåseanvändning minskade förra året ytterligare, till 74 påsar, vilket är 16 under EU:s mål om en användning om maximalt 90 påsar per person till slutet av 2019.

Mats Hedenström är näringspolitisk chef på Svensk Handel och kallar beslutet om att införa skatten för en skandal: ”Att riksdag och regering fattat beslut på felaktig grund är inget annat än en skandal som dessutom allvarligt skadar förtroendet för den svenska miljöpolitiken. Finansmarknadsminister Per Bolund måste ge ett svar på hur detta kunnat gå till”.