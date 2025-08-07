Logga in
Bild på kniven som användes i dådet. Foto: X

”Svensk invånare” i terrordåd enligt massmedia – egentligen tunisisk invandrare

  • , 20:21
UTRIKES
Enligt svenska massmedier gick en ”svensk invånare” till attack mot civila i Tyskland i staden Wuppertal under onsdagen i vad som enligt tyska myndigheter ses som ännu ett i raden av islamistiska terrordåd. Men det rör sig i själva verket om en kriminell invandrare som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ännu ett islamistdåd har skett i Tyskland. Men denna gång är invandraren från Sverige, i alla fall om Aftonbladet får sätta rubrikerna. Enligt Aftonbladet, som benämner honom som ”svensk invånare” i stället för asylsökare eller invandrare, är han dock i själva verket en kriminell tunisisk invandrare med permanent uppehållstillstånd.

Aftonbladet väljer att blurra bilden på den flerfaldigt dömda invandraren – som greps i färd med att begå ett terrordåd. Foto: Polisen

Mannen, som enligt tyska medier är 40 år gammal, gick till attack mot oskyldiga i den tyska staden Wuppertal under onsdagen den 6 augusti. Under attacken vrålade han enligt vittnen islamistiska fraser som ”Allahu Akbar” när han beväpnad med en kniv han nyss stulit gick till angrepp och skadade en tysk man i 30-årsåldern. Efter att ha försökt hugga de poliser som kom till platsen tvingades dessa att skjuta honom och kunde därefter gripa islamisten.

Nu åtalas han för terrorbrott och kan komma att utvisas – men inte till sitt hemland – utan till Sverige.

”Svensk” islamist var kriminell invandrare

Enligt tyska medier var det på onsdagseftermiddagen som tunisiern, som är 40-år gammal, ska ha gått in i en köttaffär i staden Wuppertal och stulit en köttkniv. Därefter hade han sprungit till en närliggande gata och där utan provokation anfallit och knivhuggit en tysk man i 30-årsåldern.

  • , 20:21

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

augusti 7, 2025

Muslimsk terrorattack mot mångfaldsfestival

Muslimsk terrorattack mot mångfaldsfestival

av Karl Björkman
augusti 24, 2024

🟠 UTRIKES Tre personer dödades och åtta skadades i en blodig knivattack mot en ”mångfaldsfestival” i Solingen, Tyskland under fredagskvällen. ”Mångfaldsfestivalen” som hyllade massinvandringen och mångkulturen var trots detta inte fredad från mångkulturens baksidor: Den misstänkte gärningsmannen, som ännu är på fri fot, beskrivs nämligen som av ”arabiskt utseende” och själva attacken utreds nu som ett terrordåd.

