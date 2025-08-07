”Svensk invånare” i terrordåd enligt massmedia – egentligen tunisisk invandrare

Ännu ett islamistdåd har skett i Tyskland. Men denna gång är invandraren från Sverige, i alla fall om Aftonbladet får sätta rubrikerna. Enligt Aftonbladet, som benämner honom som ”svensk invånare” i stället för asylsökare eller invandrare, är han dock i själva verket en kriminell tunisisk invandrare med permanent uppehållstillstånd.

Mannen, som enligt tyska medier är 40 år gammal, gick till attack mot oskyldiga i den tyska staden Wuppertal under onsdagen den 6 augusti. Under attacken vrålade han enligt vittnen islamistiska fraser som ”Allahu Akbar” när han beväpnad med en kniv han nyss stulit gick till angrepp och skadade en tysk man i 30-årsåldern. Efter att ha försökt hugga de poliser som kom till platsen tvingades dessa att skjuta honom och kunde därefter gripa islamisten.

Nu åtalas han för terrorbrott och kan komma att utvisas – men inte till sitt hemland – utan till Sverige.

”Svensk” islamist var kriminell invandrare

Enligt tyska medier var det på onsdagseftermiddagen som tunisiern, som är 40-år gammal, ska ha gått in i en köttaffär i staden Wuppertal och stulit en köttkniv. Därefter hade han sprungit till en närliggande gata och där utan provokation anfallit och knivhuggit en tysk man i 30-årsåldern.