Svensk småbarnsfar sköt gängkriminell arab

Händelsen inträffade utan­för Grästorp under natten mot den 27 maj i år. Plöts­ligt vaknade familjen av att någon bankade på deras dörr. Pap­pan i familjen öppnade, och mötte då Mohammad som krävde att få låna en telefon. När pappan sade nej till det och låste dörren, svarade perso­nen på andra sidan med att skjuta med pistol – flera skott upp i luften, men i vissa fall också rätt in i bosta­den.

I bilder från förundersöknings­protokollet, som Samhällsnytt var först med att publicera, syns bland annat hur en spjälsäng träffats av en kula. Det var rena miraklet att ingen blev träffad.

Vad Mohammad på andra sidan dörren inte visste, var att pappan hade licens på flera jaktvapen – och att han under tiden gick och hämta­de hagelbössan. Därefter avlossade pappan ett skott genom dörren, var­på Mohammad blev tyst.

Kvinnan i familjen var vid det här tillfället i telefonsamtal med SOS Alarm. I samtalet hörs mannen ropa:

– Jag har träffat!

Därefter hörs Mohammad skrika och ropa på hjälp. Efter en tid blir det tyst.