Svensk turism i Finland minskar – halverats sedan millennieskiftet

Finska tidningar har rapporterat i flera års tid om en känsla av att Finland och finländarna äntligen åtnjuter ett intresse från svenskarna, något som tidigare bara gått i motsatt riktning. Flera opinionsundersökningar har också visat att svenskar är redo att strida för Finland och att svenskar generellt vill veta mer om grannlandet i öster.

Länge har det därför spekulerats i att turismen från Sverige kommer att öka markant. Nu visar dock en analys att den fortfarande inte nått tillbaka till nivåerna som rådde före corona. I ett längre perspektiv har den i själva verket minskat drastiskt: närapå halverats sedan början av 2000-talet.

Detta enligt den finska tankesmedjan Magma som nyligen presenterade en statistisk analys kring den svenska turismen till Finland.

– Steget från allmänt intresse till konkreta handlingar är ofta långt, säger Magmas forskaren Mikko Majander i ett pressmeddelande, som förklaring till att ”den svenska Finlands-boomen”, som de kallar det, inte lett till ökad turism.

– Svenskarnas entusiasm för Finland är förvisso genuin på en principiell nivå, men den leder inte automatiskt till ökad turism. Statistik över övernattningar av personer bosatta utomlands visar att andelen svenskar på den finska övernattningsmarknaden nästan halverats under 2000-talet.