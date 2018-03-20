Svenska folket: förbjud muslimska böneutrop

Svenska kyrkan och systemmedias uppmaning till svenskarna att acceptera att muslimer ska ropa ut sitt budskap från högtalare varje vecka har inte påverkat svenska folkets negativa inställning till kravet från moskéerna. Enligt Sifos undersökning är mindre än 20 procent av de tillfrågade positiva till böneutrop, vilket man kan jämföra med att cirka fem procent är muslimer i Sverige och ytterligare en stor andel har rötter i muslimska länder.

Av tusen tillfrågade personer i Sifos undersökning säger hela 60 procent direkt nej till böneutrop medan 19 procent är tveksamma. Störst är motståndet bland sverigedemokratiska, moderata och kristdemokratiska väljare, vilket också är de väljare som sätter högst värde på kristendom och kyrkan. Detta skulle kunna förklara varför kyrkans försök att ”modernisera” sig genom att hylla en islamisering av Europa haft den totalt omvända effekten, där fler än någonsin säger upp sitt medlemskap i kyrkan.

Undersökningen om svenska folkets attityder till böneutrop gjordes på uppdrag av TV4.