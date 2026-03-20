Fnissiga präster. Såg du det där avsnittet om Simpsons? Det är härligt fnissigt och inkluderande i Svenska kyrkan. Där arbetar prästerna Jonny och Daniel. Men egentligen är det inte så noga med kristendomen. Och helvetet är inte säkert att det existerar. Vi vet ju inte så mycket om livet efter detta. Vad ska man göra liksom, tro på vad som står i en gammal bok? Stillbild: Svenska kyrkan på YouTube

Svenska kyrkan – en förväxlingskomedi

KULTURKRÖNIKA
På YouTube babblar Svenska kyrkans präster om prästost, jultomten och Netflix. Vad som står i Bibeln kommer de knappt ihåg. Ibland blandar de ihop Bibeln med Koranen. Och så skrattar de åt sina egna skämt.

Säg att du är polis och bara inte kan få nog av dig själv. Du är ju så underbar, för det har din mamma sagt och kanske någon snygging på Instagram. Tio minuter efter att du avslutat ditt pass genom en high-five med kvarterets mord­misstänkte knarklangare, filmar du dig själv inne på polisstationen. Du har uniformen på dig, bara lite fräckt uppknäppt. I ditt inlägg i polisens sociala medier ställer du dig i olika spännande poser. ”Lagen är passé”, väser du förföriskt. ”Alla borde få leva som de vill, fattar ni det, va? Har man lust att spränga portuppgångar eller ge barn morduppdrag, ska man väl få göra det.”

Eller säg att du är en tandläkare och tar emot en pa­tient med svår tandvärk. På mottagningen rycker du fram ett trollspö av plast som du inhandlat på Åhléns barnavdelning. ”Hallå, väx upp! Det där har du ju bara inbillat dig! Tror du på tandtroll eller?” Medan du viftar med plastpinnen framför patientens gråtsvullna ansikte, känner du dig väldigt rätt i tiden. Ändå lyckas du inte trolla bort patientens smärta.

De här originella tjänstemännen finns förhoppnings­vis bara i fantasin, men just så här resonerar nu flera verksamma präster i Svenska kyrkan. På YouTube fram­går det i klippet ”Era frågor om Himmel och helvete” som laddats upp den 2 februari på Svenska kyrkans egen ka­nal. Fyra personer ser ut att befinna sig på en skolfotografering med maskeradtema. Det visar sig att det är präster som åmar och krumbuktar sig framför kameran medan de pratar. De tycker lagom olika. Rörande överens är de dock om att allt är relativt. ”Om du har andra åsikter”, utbrister en av dem mot kameran, ”skriv dem!” Han pe­kar nedåt. Alltså mot kommentarsfältet. Det är bara det att möjligheten att kommentera stängts av. Troligen för att folk skrev åsikter som inte var tillräckligt lagom olika. Men hur svarar då prästerna Johan, Frida, Jonny och Da­niel på människors frågor om vad som står i Den Heliga Skrift? Tja, vi kan ju börja med att konstatera att de möj­ligen kan ha skummat Bibeln. Men kollat på TV har de bevisligen gjort. Samma serie, dessutom.

Gud räddar de trevliga. Precis som kollegorna Jonny och Daniel, tycker Johan och Frida att kristendom är lite vad man vill. Om man vill komma till himmelriket gäller det mest att göra sitt bästa och vara ”trevlig mot sina medmänniskor”, gissar Johan, som även blandar ihop Bibeln med Koranen. Himmelriket är nog mest en känsla, säger Frida, varpå de fnissar tillsammans. Frida har även en fräck tatuering av Pippi Långstrump på armen. Det är ju jättehäftigt. Stillbild: Svenska kyrkan på YouTube

 

Livet efter döden? Äsch!

Himmel och helvete. Det är inte så säkert att de existe­rar faktiskt. Eller i alla fall inte helvetet. Det får man väl tolka som man vill, tycker Daniel. Jesus var enligt honom faktiskt inte ”supertydlig” i ämnet. Men himmelriket är ett löfte, helt klart. Jonny tillägger att man måste vara väldigt ödmjuk ”för att vi vet ju inte så mycket” om livet efter detta. För Johan blir det svårt. Är helvetet en rening, eller är det ett slutmål, undrar han. Frida begrundar om det kan vara ”här och nu” i stället för efter döden. ”Det jag nästan tycker är enklare att svara på, är vad är inte hel­vete och himmel”, funderar Johan, vilket Frida tror hon är ”ganska överens om”.

Djävulen som person finns väl inte!

Efter att prästerna med stora svårigheter försökt minnas flera namn på Djävulen än ett, så slutar det med att Johan säger att ”det står ganska lite i Bibeln om den personen”. Men Frida inflikar då att Djävulen kanske inte ens är en person. Johan drar sig ändå till minnes någon som kallas ”åklagaren” från Jobs bok. Efter det minns han plötsligt namnet Shaitan, men då blir han osäker och uppmanar producenterna att klippa. Det gjorde de inte. Lite kul, för karaktären Shaitan kommer från Koranen, och inte Bi­beln. Därpå pekar Johan på ”kulturella grejer” som gör det ännu svårare att se Djävulen som en person. Daniel är övertygad om att Djävulen inte är en ”halvget med horn”. Jonny håller med. Det blir enligt räknaren till slut åtta namn totalt som de minns. Dock är Baal, en storm-och fruktbarhetsgud i Kanaan ett av dem, så vi får väl säga sju. Eller sex förresten, för inslaget började med att de gavs namnet ”Djävulen”, som blev nummer ett.

Äh, lägg av att snacka om synd nu!

Ett annat centralt ämne i Bibeln är som bekant synden. Men det där får vi sluta att tjata om, tycker Svenska kyr­kans präster. ”Det är ju inte så trevligt att gå i kyrkan varje söndag för att man är en syndig fattig människa och Djävulen ska man vara rädd för”, slår Daniel fast. Att det skulle vara en synd att vara fattig står förstås inte i Bibeln, och ingen annan än Daniel skulle nog påstå det, men sedan kommer Johans analys. Och den är också att kyrkan pratat för mycket om synd. Folk har blivit kränk­ta helt enkelt. Det blir ju ingen glad av. Bättre att foku­sera på ”det goda”, menar Jonny, och Frida hoppas på att hitta ett språk för när vi människor sårar varandra.

Tar tupplurar i kyrkan. På Svenska kyrkans YouTube-kanal händer det att olika svenska biskopar får svara ja eller nej. Det är så högt i tak, knasigt och okonstlat allting. Eller åtminstone tycks det vara viktigt att det framstår så. Någon gillar gräddost, en annan blåmögelost, men ingen uppskattar faktiskt prästost som det verkar. De är ju biskopar. En biskop erkänner att hon hävt ur sig en svordom när hon trillat. Och flera av dem har faktiskt somnat under andakter i kyrkan. Det kanske säger en del. Stillbild: Svenska kyrkan på YouTube

 

Johannes Berg

mars 20, 2026

Relaterat

Tid för botgöring

av Sophia Eklund
mars 2, 2025

🟠 KULTUR Den femte mars infaller askonsdagen det här året. Det är denna dag som den kristna fastan verkligen inleds. Inom kristendomen är fastetiden även en tid för botgörelse.

Pietà

av Sophie Kielbowska
april 22, 2025

🟠 KULTUR Det italienska ordet pietà betyder medlidande. Man associerar det med den sörjande Maria med den döde Jesus i famnen. Sedan tidig medeltid finns det i konsten olika framställningar av den döde Jesus och hans mor. Den mest berömda bilden, en skulptur, är Michelangelo Buonarrotis (1475-1564) Pietà i vit marmor i Peterskyrkan i Rom.

Läs även:

”Rage” på Dramaten

”Rage” på Dramaten

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

av Axel Lundström
februari 6, 2026

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

av Åsa Jonsson
mars 12, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

