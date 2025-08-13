Svenska kyrkan lanserar HBTQ-kåpa

Det var i slutet av juni som Västerås stift lan­serade den regnbågs­färgade korkåpan, som tagits fram på initiativ av stiftsadjunkterna och HBTQ-aktivisterna Cecilia Redner och Hans Degréus. Aktivisterna vän­de sig till företaget Damskräddarna, där Anette Andersson och Eva-Lena Lidström arbetade med projektet med ”stor skicklighet och passion”, enligt stiftets Facebooksida.

Till korkåpan hör även två stolor, långa halsduksliknande band som ska symbolisera Kristi ok. Dessa är utöver Pride-färgerna även försedda med de ytterligare färger som ska symbolisera ”progressiv HBTQ” och hylla transsexuella och intersexuella (rosa, vitt och ljusblått) samt icke-vita (svart och brunt). Aktivisterna menar att detta ”lyfter in fler per­spektiv i vårt kyrkliga uttryck”.

– Det var många beslut längs vä­gen; färger, rändernas bredd, läng­den på korkåpan, hur skölden skulle se ut. Men det har också känts varmt i hjärtat att få uppdraget att sy upp en så viktig liturgisk klädnad, säger Anette Andersson och Eva-Lena Lid­ström på Svenska kyrkans hemsida.

Kåpan är ett påkostat verk, vävt i ull från Klässbols linneväveri i Ar­vika. På ryggskölden sitter en hand­broderad enhörning i guld, ett motiv som i kristen symbolik står för Kris­tus. Cecilia Redner och Hans Degréus har tidigare använt den i sitt arbete med programmet Enhörnings-tv på YouTube, som är inriktat på att locka in barn i HBTQ-rörelsen.

– Det var ett naturligt steg att ta fram en liturgisk klädnad som ger den mänskliga mångfalden ett tyd­ligt uttryck i gudstjänsten, säger Ce­cilia Redner.

Vänsterextremt HBTQ-stift

Kyrkan konstaterar även att Väster­ås stift bedriver ett omfattande ar­bete ”för unga hbtqi-personer”. Det kan konstateras att Redner och Degréus själva ligger bakom en stor del av detta arbete och att det till över­vägande del fokuserar på att locka in barn och ungdomar genom sats­ningar som Enhörnings-tv, ”Kristna queer kids” och guiden ”tips för transinkludering”. I den sistnämnda slår man bland annat fast att kyrkan bör undvika ”könade” aktiviteter för ungdomar, exempelvis omkläd­ningsrum där man ”delar in männis­kor efter kön”.

Den kristna tidningen Världen idag skrev år 2021 om deras pro­gramserie Enhörnings-tv på YouTube att de bland annat använde bibelns berättelse om hur Jesus upp­väcker Lasarus från döden som ar­gument för utlevd homosexualitet. ”Jesus vill att vi ska ’komma ut’, me­nar programledarna”, skrev Världen idag med kritisk ton.

Västerås stifts ”överlevnadsguide för kristna queerkids”, en pam­flett skriven av Cecilia Redner, har fått kritik i Kyrkans tidning av Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han konstaterar i en debattartikel att de sviker den unga generationen ge­nom att ”uppmuntra unga att utan saklig grund definiera sig bortom sitt biologiska kön, och att presentera detta som ett befrielseprojekt för den enskilda individen”. I samma pam­flett framställer Redner Jesus som ”queer” och hävdar att han var emot traditionell familjebildning.