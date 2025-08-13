Svenska kyrkan lanserar HBTQ-kåpa

Det var i slutet av juni som Västerås stift lanserade den regnbågsfärgade korkåpan, som tagits fram på initiativ av stiftsadjunkterna och HBTQ-aktivisterna Cecilia Redner och Hans Degréus. Aktivisterna vände sig till företaget Damskräddarna, där Anette Andersson och Eva-Lena Lidström arbetade med projektet med ”stor skicklighet och passion”, enligt stiftets Facebooksida.
Till korkåpan hör även två stolor, långa halsduksliknande band som ska symbolisera Kristi ok. Dessa är utöver Pride-färgerna även försedda med de ytterligare färger som ska symbolisera ”progressiv HBTQ” och hylla transsexuella och intersexuella (rosa, vitt och ljusblått) samt icke-vita (svart och brunt). Aktivisterna menar att detta ”lyfter in fler perspektiv i vårt kyrkliga uttryck”.
– Det var många beslut längs vägen; färger, rändernas bredd, längden på korkåpan, hur skölden skulle se ut. Men det har också känts varmt i hjärtat att få uppdraget att sy upp en så viktig liturgisk klädnad, säger Anette Andersson och Eva-Lena Lidström på Svenska kyrkans hemsida.
Kåpan är ett påkostat verk, vävt i ull från Klässbols linneväveri i Arvika. På ryggskölden sitter en handbroderad enhörning i guld, ett motiv som i kristen symbolik står för Kristus. Cecilia Redner och Hans Degréus har tidigare använt den i sitt arbete med programmet Enhörnings-tv på YouTube, som är inriktat på att locka in barn i HBTQ-rörelsen.
– Det var ett naturligt steg att ta fram en liturgisk klädnad som ger den mänskliga mångfalden ett tydligt uttryck i gudstjänsten, säger Cecilia Redner.
Vänsterextremt HBTQ-stift
Kyrkan konstaterar även att Västerås stift bedriver ett omfattande arbete ”för unga hbtqi-personer”. Det kan konstateras att Redner och Degréus själva ligger bakom en stor del av detta arbete och att det till övervägande del fokuserar på att locka in barn och ungdomar genom satsningar som Enhörnings-tv, ”Kristna queer kids” och guiden ”tips för transinkludering”. I den sistnämnda slår man bland annat fast att kyrkan bör undvika ”könade” aktiviteter för ungdomar, exempelvis omklädningsrum där man ”delar in människor efter kön”.
Den kristna tidningen Världen idag skrev år 2021 om deras programserie Enhörnings-tv på YouTube att de bland annat använde bibelns berättelse om hur Jesus uppväcker Lasarus från döden som argument för utlevd homosexualitet. ”Jesus vill att vi ska ’komma ut’, menar programledarna”, skrev Världen idag med kritisk ton.
Västerås stifts ”överlevnadsguide för kristna queerkids”, en pamflett skriven av Cecilia Redner, har fått kritik i Kyrkans tidning av Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han konstaterar i en debattartikel att de sviker den unga generationen genom att ”uppmuntra unga att utan saklig grund definiera sig bortom sitt biologiska kön, och att presentera detta som ett befrielseprojekt för den enskilda individen”. I samma pamflett framställer Redner Jesus som ”queer” och hävdar att han var emot traditionell familjebildning.