Homokåpa. Initiativet kommer från de två HBTQ-aktivisterna Cecilia Redner och Hans Degréus i Västerås stift. Plagget har sytts upp av Eva-Lena Lidström och Anette Andersson på Damskräddarna (på bild). Med korkåpan följer också två stolor som dessutom visar symbolen för ”progressiv HBTQ” (till höger). Foto: Åke Paulsson/Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lanserar HBTQ-kåpa

  13:03
INRIKES
Efter ett och ett halvt års arbete kunde Västerås stift lansera en kåpa i HBTQ-rörelsens färger som skaparna hävdar ska symbolisera ”allas lika värde”. Inte alla präster är överförtjusta i tilltaget, men när kyrkoherden Håkan Persson protesterade blev han omedelbart måltavla för ett mindre mediedrev och starkt vinklad rapportering.

Det var i slutet av juni som Västerås stift lan­serade den regnbågs­färgade korkåpan, som tagits fram på initiativ av stiftsadjunkterna och HBTQ-aktivisterna Cecilia Redner och Hans Degréus. Aktivisterna vän­de sig till företaget Damskräddarna, där Anette Andersson och Eva-Lena Lidström arbetade med projektet med ”stor skicklighet och passion”, enligt stiftets Facebooksida.

Till korkåpan hör även två stolor, långa halsduksliknande band som ska symbolisera Kristi ok. Dessa är utöver Pride-färgerna även försedda med de ytterligare färger som ska symbolisera ”progressiv HBTQ” och hylla transsexuella och intersexuella (rosa, vitt och ljusblått) samt icke-vita (svart och brunt). Aktivisterna menar att detta ”lyfter in fler per­spektiv i vårt kyrkliga uttryck”.

– Det var många beslut längs vä­gen; färger, rändernas bredd, läng­den på korkåpan, hur skölden skulle se ut. Men det har också känts varmt i hjärtat att få uppdraget att sy upp en så viktig liturgisk klädnad, säger Anette Andersson och Eva-Lena Lid­ström på Svenska kyrkans hemsida.

Kåpan är ett påkostat verk, vävt i ull från Klässbols linneväveri i Ar­vika. På ryggskölden sitter en hand­broderad enhörning i guld, ett motiv som i kristen symbolik står för Kris­tus. Cecilia Redner och Hans Degréus har tidigare använt den i sitt arbete med programmet Enhörnings-tv på YouTube, som är inriktat på att locka in barn i HBTQ-rörelsen.

– Det var ett naturligt steg att ta fram en liturgisk klädnad som ger den mänskliga mångfalden ett tyd­ligt uttryck i gudstjänsten, säger Ce­cilia Redner.

Vänsterextremt HBTQ-stift

Kyrkan konstaterar även att Väster­ås stift bedriver ett omfattande ar­bete ”för unga hbtqi-personer”. Det kan konstateras att Redner och Degréus själva ligger bakom en stor del av detta arbete och att det till över­vägande del fokuserar på att locka in barn och ungdomar genom sats­ningar som Enhörnings-tv, ”Kristna queer kids” och guiden ”tips för transinkludering”. I den sistnämnda slår man bland annat fast att kyrkan bör undvika ”könade” aktiviteter för ungdomar, exempelvis omkläd­ningsrum där man ”delar in männis­kor efter kön”.

Den kristna tidningen Världen idag skrev år 2021 om deras pro­gramserie Enhörnings-tv på YouTube att de bland annat använde bibelns berättelse om hur Jesus upp­väcker Lasarus från döden som ar­gument för utlevd homosexualitet. ”Jesus vill att vi ska ’komma ut’, me­nar programledarna”, skrev Världen idag med kritisk ton.

Västerås stifts ”överlevnadsguide för kristna queerkids”, en pam­flett skriven av Cecilia Redner, har fått kritik i Kyrkans tidning av Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han konstaterar i en debattartikel att de sviker den unga generationen ge­nom att ”uppmuntra unga att utan saklig grund definiera sig bortom sitt biologiska kön, och att presentera detta som ett befrielseprojekt för den enskilda individen”. I samma pam­flett framställer Redner Jesus som ”queer” och hävdar att han var emot traditionell familjebildning.

  13:03

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

augusti 13, 2025

Läs även:

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
Vávra Suk
Chefredaktör
Ekonomi

Recensioner

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Satsa på ett eget örtapotek i år!
Hälsa
Marie Edberg:

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

av Marie Edberg
mars 25, 2022

