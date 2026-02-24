Förlagsbutiken
Bjärnums pastorat i Hässleholms kommun berättar inte hela sanningen för sina medlemmar, utan censurerar bort obehagliga fakta om mångkulturens konsekvenser. Foto: P Enochsson/Svenska kyrkan

Svenska kyrkan vill inte veta – Bjärnums pastorat är med och mörkar den våldsamma mångkulturen

  20:46
OPINION: MATS LOMAN
Vi går på föredrag i församlingshemmet i Bjärnum. En kvinna talar. Hon berättar sin historia. 2009 blev hon misshandlad nästan till döds av sin ”pojkvän”. Hon har repat sig något. Mot alla odds. Polis och vård har gjort fantastiska insatser. Hon har själv varit nästan ofattbart tapper. Det är hennes berättelse.

Temat är ”Tro, hopp och kärlek, efter ett mordförsök”.

Efter föredraget får publiken ställa frågor. De andra har det som hustrun och jag, visar det sig. Vi är rätt upprörda. De och vi undrar hur det gick sedan. Vad hände med vålds­mannen? Kvinnan svarar sakligt men kort. Han fick tolv år i fängelse. Han är ute igen. Och han har fortsatt att begå brott. Nej, hon har inte fått ett öre av det skadestånd som han dömdes att betala.

Min hustru har en ingivelse. Det är en tanke som inte slagit mig under föredraget, märkligt nog. ”Den här mannen är inte svensk”.

Hustrun kan inte skjuta saken ifrån sig. Nästa dag vänder hon sig till tingsrätten i Kristianstad och begär ut dokumenten i fallet. Och mycket riktigt. Mannen är inte svensk. Han är arab. Han heter Fadi Ramadhan och är uppvuxen i Vä utanför Kris­tianstad i nordöstra Skåne. Fadi Ra­madhan var hans identitet också under en rättegång för hot, våld, sex­uellt utnyttjande av minderårig och övergrepp i rättssak år 2007. Alltså två år innan han gav sig på Emma Pettersson 2009. Sedan började han att begagna sig av de möjligheter som det svenska samhället erbjuder honom att föra andra bakom ljuset beträffande sin identitet. Under rät­tegången 2009 uppträder han under nytt namn, Casper Östlöv.

Vi förstår att det är en rätt hårt tillrättalagd historia som vi fått oss till livs under föredraget i försam­lingshuset. Jo, Emma Pettersson har varit med om något som är precis så hemskt som hon sagt. Hon har haft Herren till hjälp, det är det ingen som helst tvekan om. Det är ingen som helst tvekan om att hon varit tapper. Tro, hopp och kärlek är klart manifesterade under Emmas före­drag. Och man kan förstå att kommi­nister Jäderland tycker att Emma har en viktig historia att berätta.

Men varför är framställningen så stympad? Varför får vi inte veta att det är mångkulturen vi har att göra med här? Varför får vi inte veta att mannen är dömd för våld redan när han blir Emmas ”pojkvän”? Hustrun kan se i dokumenten som hon fått ut från tingsrätten att Emmas föräldrar har motsatt sig relationen. Emma har trotsat sina föräldrar och fört dem bakom ljuset. Emma har inte gett akt på det fjärde budet: ”Du skall hedra din fader och din moder…”. Det är förhållanden som borde in­tressera kyrkan, tycker man. Varför får vi inte veta det? Varför får vi inte veta att illgärningsmannen är arab?

David Schwarz (1928–2008) var en svensk-polsk samhällsdebattör. Under andra världskriget var han internerad i några av de mest ökända koncentrationslägren: Buchenwald, Nordhausen, Dora och Bergen-Belsen. När han drabbades av tyfus och tuberkulos lades han in på sanatorium i Tyskland och kom så småningom till Sverige. Sitt nya hemland belönade han genom att propagera för att Sverige måste bli mångkulturellt. Han grundade bland annat tidskriften Invandrare & Minoriteter som han blev redaktör för. Detta trots att han i Judisk krönika skrev att han insåg att mångkulturen skulle bli ”mycket våldsam”. Skärmavbild: riksdagen.se

Den svensk-polske samhällsde­battören David Schwartz var en av flera aktivister som från 1965 drev kampanj för att Sverige skulle bli en ”mångkultur”. Han var bland annat redaktör för tidskriften Invandrare och minoriteter. Schwartz fick som han ville, med ett riksdagsbeslut 1975. I sina många debattinlägg på Dagens Nyheters debattsida skrev Schwartz att en förändring i kosmopolitisk riktning av det svenska samhället vore absolut nödvändig. Schwartz skrev även i Judisk krönika. I den uttryckte han sig delvis annorlunda. Även där hävdade Schwartz att en förändring av Sverige till ”mångkul­tur” vore absolut av nöden. Men där upplyste han också att han visste att mångkulturen skulle komma att bli ”mycket våldsam”.

Mångkulturen blev mycket våld­sam. David Schwartz hade allde­les rätt.

Det har gått 50 år sedan Schwartz förde kampanj för ett livsfarligt Sverige. Det är inte längre bara Schwartz som sitter inne med insikten att mångkul­turen är livsfarlig. Det vet alla nu. Det vet man på Bjärnums pastorat också. Man vet att Sve­rige har blivit en mångkultur. Och man vet att mångkulturen är ”mycket våldsam”. Men man menar av någon anledning att den saken inte bör omtalas och vetas. Det bör inte ens framgå när ett av offren berättar vad hon varit med om. Det ska mör­kas.

  20:46

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Mats Loman

februari 24, 2026

