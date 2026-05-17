Svenska staten måste skydda sina medborgare mot främmande makt

  • , 17:38
LEDARE
I detta nummer handlar reportaget om Fredrik Vejdeland, ledare för Motståndsrörelsen, som på till synes godtyckliga grunder förts upp på det amerikanska finansdepartementets sanktionslista som ”internationell terrorist”. Nu kan han inte ens öppna ett svenskt bankkonto. I Sverige måste svensk lag gälla – svenskar ska inte kunna dömas och straffas i Sverige av en annan stat!

Fredrik Vejdeland har inte begått något brott enligt svensk lag som skulle vara i närheten av terrorism. Det enda han fällts för är gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” och det var över tio år sedan. Motståndsrörelsen som han leder har inte heller något med terrorism att göra – ingen medlem har någonsin dömts för något ter­rorrelaterat. Sverige har dessutom lagar mot ”olaga kårverksamhet”, vilket gör att eventuella militanta förberedelser skulle avbrytas av po­lisen och ansvariga dömas, men det har inte heller skett. Detta trots att den svenska staten i decennier har förföljt oppositionella, och då inte minst Nordiska motståndsrörelsen, i jakt på minsta småsak att gripa och döma dem för. Insatsstyrkan genom­förde gryningsräder mot svenska småbarnsfamiljer med inget annat syfte än att skrämmas, medan staten och polisen gång på gång såg mellan fingrarna med riktiga terrorister i vänsterfascistiska AFA.

Men hur en utländsk makt moti­verar sin terrorklassning ska faktiskt vara helt irrelevant. Att en person som lever ett laglydigt liv i sitt hem­land får sitt liv saboterat av en främ­mande makt är fullständigt oaccep­tabelt. Och det hade varit lika illa om det rört sig om en kommunist eller islamist – i Sverige måste svensk lag gälla. Det ska inte spela någon roll vad en annan stat anser om en viss person. Här måste regeringen och UD agera för att skydda svenskars intressen!

Straffar en person i hans hemland

Jag kan förstå att en stat måste ha rätten att förklara en person för icke önskvärd, till exempel någon som man uppfattar som en risk mot lan­dets säkerhet. Det kan vara rätt eller fel i sak, men det måste stå varje land fritt att neka en sådan person inträ­de. Men detta är en helt annan sak, här straffas en person av en främ­mande stat i sitt eget hemland.

Sanktionerna mot Vejdeland som person gör nu att han inte ens kan öppna bankkonto i en svensk bank, vilket haft till följd att han inte kun­nat betala hyran och därför förlorat sitt hem.

I praktiken är det bara USA som har den makten. Om Sverige terror­klassade en amerikan – till exempel Donald Trump som jag personligen anser förtjänat en terrorklassning flera gånger om nu – och förde upp honom på en sanktionslista, så skul­le det inte förändra något i prakti­ken. Men USA har en sådan makt att svenska banker är rädda att inte lyda sanktionerna – de riskerar att utestängas från det av USA styrda in­ternationella banksystemet. Inte ens Vejdelands mamma fick betala hans räkningar då det anses bryta mot sanktionerna, och bankerna age­rade snabbt genom att hota med att stänga hennes konto också.

Detta är ännu en anledning för Sveriges regering att agera: man kan inte låta svenska banker genomföra en annan stats sanktioner mot de egna medborgarna, som inte gjort något fel enligt våra egna lagar.

Det digitaliserade samhälle vi varnat för

Nya Tider har länge pekat på att ett samhälle med digitaliserad ekono­mi blir ett ofritt samhälle. Detta är ett tydligt exempel. I många andra länder i Europa hade USA:s sank­tioner inte haft samma effekt, då den kontanta ekonomin fortfarande fungerar där. Även i Tyskland får fortfarande några procent av befolk­ningen sin lön kontant och kan be­tala sin hyra kontant. I Sverige är det omöjligt.

En svensk som försöker sätta in några tusen kronor i kontanter på sitt bankkonto kan bli avstängd av banken, som hävdar ”bristande kundkännedom”. Många pensio­närer har fått erfara detta när de försökt sätta in sina besparingar på sitt eget konto. Detta är en skandal i sig självt – det stängs av tiotusentals konton varje år med motiveringen ”bristande kundkännedom”, en lag som ursprungligen togs fram för att komma åt ”finansiering av terrorism och pengatvätt”.

I det kontantlösa samhället kan allt spåras, och vi ser nu vad det i praktiken får för effekt. Därtill har vi en utveckling där allt ständigt över­vakas. I förra numret skrev vi om att polisen nu får rätt att använda ansiktsigenkänning via AI på alla of­fentliga kameror i realtid, och i EU diskuteras nya regler som kräver fullständig avanonymisering för att få använda sociala medier. Makthavarna har en ambition att kontrol­lera allt – och då kan de också gå in och stoppa allt och alla de av någon anledning ogillar.

Ibland får vi höra att den som inte är kriminell inte har något att vara rädd för och att övervakning är bra för de laglydiga. Men om Vejdeland, som är laglydig, drabbas, så kan vi alla drabbas.

Terroristerna terrorstämplar

Motståndsrörelsen beskylls av USA för att vilja ”begå terrordåd som ho­tar amerikanska medborgare, USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik el­ler ekonomi”. Detta trots att organi­sationen bara är verksam i Norden. Här handlar det med största sanno­likhet i stället om att man uttalat sig skarpt mot USA:s nykoloniala be­teende där man bombar länder till höger och vänster för att tvinga dem till underkastelse, och inte minst kri­tiserat Israel och dess folkrensnings­politik.

Terrorklassningen kommer alltså från en stat som i åratal stöttat olika terrorgrupper i Mellanöstern i syfte att störta regeringarna i bland an­nat Syrien och Iran (se till exempel ”Trumps antiterrorchef avslöjar: ’USA samarbetade med Islamiska staten i Syrien’” i NyT nr.7/2026). Idag ser vi Trump omfamna isla­misten och den tidigare efterlyste terroristen Ahmed al-Sharaa, som med USA:s och Israels aktiva bistånd erövrat Syrien, och ursäktar honom med att ”vi har alla ett tufft förflutet”. Så vem är terrorist, egentligen?

Terroristen ursäktar terroristen. Donald Trump tog emot Syriens nye ledare, den tidigare efterlyste terroristen Ahmed al-Sharaa, i Vita huset. Trump ursäktar al-Sharaas terrorverksamhet med att ”vi har alla ett tufft förflutet”. Frågan är egentligen vem som är en värre terrorist av de två med flest liv på sitt samvete. Foto: Vita huset

 

Är det så här lätt att bli terrorstämplad av USA, kan vi alla bli det om vi retat upp en tillräckligt stark lobbygrupp. Vi har sett något liknan­de drabba nättidningen Nya Dag­bladet, som utan vidare fick sitt fö­retagskonto nedstängt, liksom flera medarbetares privata konton. Här handlar det inte om någon utländsk terrorstämpling, men banker anger tidningens rapportering om sionis­tiska lobbygrupper som en orsak i sina handlingar till tingsrätten där fallet ska avgöras. Parallellerna är tydliga.

Just banktjänster blir extra käns­ligt. Inte ens grovt kriminella får en­ligt lag nekas bankkonto i en svensk bank, såvida det inte handlar om att de sysslat med pengatvätt eller be­drägeri mot banken. Resonemanget är att det inte går att leva ett skötsamt liv utan ett betalkonto och tanken är att integrera brottslingar i samhäl­let så långt det är möjligt så att de i framtiden avhåller sig från brott.

I Fredrik Vejdelands fall verkar syftet tvärtom vara att omöjliggöra ett normalt liv. Utan betalkonto kan han inte använda sin intjänade lön för att betala hyran, och när han se­dan vänder sig till socialkontoret så vägrar de hjälpa till att lösa proble­met – som skapats av statens undfal­lenhet.

Är det så att makthavarna inte kunnat komma åt honom på laglig väg för att han lever ett skötsamt liv, och nu försöker tvinga ut honom i kriminalitet så att man äntligen kan fängsla honom? Det är svårt att tolka myndigheternas agerande på ett an­nat sätt. Det är också svårt att inte bli upprörd.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
maj 17, 2026

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Vi går mot en väldigt osäker värld. Irankriget, liksom Ukrainakriget, har en tendens att dra in fler aktörer och utvidgas. Med Iran verkar USA ha tagit sig an en munsbit som är för stor även för supermakten. Frågan är vad Trump väljer att ta sig för när hela imperiets prestige och avskräckningsförmåga riskerar att falla samman. När den gamla ordningen rasar öppnar sig dock nya möjligheter.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
