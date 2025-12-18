Förlagsbutiken
Orädd svensk. Trots att Tara Saleh precis hotat Christian Peterson med sin grovt kriminelle bror som snart ska släppas ur fängelset, lät den svenska tanten till höger sig inte skrämmas. ”Uppför dig som en människa! Du är som en jättebäbis! Usch!”, röt hon ifrån. Stillbild: YouTube/Christian Peterson

Svenskhatande islamist lyxar till det med skattepengar: ”Ni kan inte stoppa mig”

  • , 20:29
INRIKES
Trots skulder på över två miljoner kronor lever islamisten Tara Saleh ett ”lyxliv” på skattebetalarnas bekostnad. Det avslöjar journalisten Christian Peterson i flera artiklar om den kända svenskhataren. Efter hans reportage började Kronofogden agera, men att helt stoppa hennes festande för svenska skattepengar är omöjligt med nuvarande lagstiftning, eftersom hon fått svenskt medborgarskap. ”Jag hade inte blivit förvånad om Tara Saleh blev Sveriges första kvinnliga självmordsbombare”, säger Christian Peterson till Nya Tider.

Tara Saleh har blivit rikskänd som den svensk­fientliga läraren. Mindre känt är att hon lever lyx­liv trots miljonskulder hos Kronofogden, något som Christian Peterson, medarbetare på alernativ­mediet Insikt24, avslöjat.

– Jag kommer att fortsätta hålla på på det sättet, säger Tara Saleh när hon konfronteras i ett av Peterson re­portage. Hon syftar på att Kronofog­den nu till sist har utmätt ett hus hon ägt och hyrt ut.

– Ni kommer att ångra varenda jävla var du är på väg, du vet det, va ? fortsätter islamisten på bruten svenska.

Peterson frågar vad det är de kom­mer att ångra.

– Det kommer vi se. Du vet ju vad som händer dig snart!

Ett par äldre kvinnor i närheten reagerar på hennes agerande och en av dem säger till Saleh:

– Du är den första som åker ut.

– Lycka till! Det har jag hört i över två år. Lycka till, käringjävel, blir svaret.

Christian Peterson har granskat Tara Saleh i flera reportageinslag. Att hon kan härja runt som hon gör utan konsekvenser är ett systemfel, menar han. Stillbild: Christian Peterson/YouTube

 

Konfrontationen sker efter att Pe­terson, genom en tidigare dokumen­tär, orsakat utmätningen av huset – och tidigare, av Salehs bil. I samband med att han släppte dokumentären i mitten av november hörde han av sig till Kronofogden och berät­tade om hennes livsstil. I sina sociala medier har hon bland annat lagt ut bilder från lyxiga spa-helger och ut­landsresor flera gånger om året. Han pekade också på att hon ägde en bil och en fastighet.

Kort efteråt beslagtog Kronofog­den alltså bilen, och efter ytterligare några dagar huset. Huset lades ut för försäljning med startpriset 1,2 miljoner kronor – vilket ändå inte räcker för att återbetala hennes omfattande skulder.

I samma videokonfrontation för­söker Tara Saleh skrämma Christian med sin grovt kriminelle bror, Taha Saleh – en av grundarna till det så kallade Bergsjönätverket – som snart ska släppas ur fängelset, där han sut­tit av ett straff för att ha knivhuggit en man i anslutning till ett trafikbråk.

– Är du rädd att han ska komma ut? Fegisjävel!

Över 2 miljoner i skulder

För att bekräfta Petersons uppgifter om Tara Salehs omfattande skulder ringer Nya Tider upp Kronofogde­myndigheten och frågar om hennes totala skuld.

– En miljon niohundraåttioåtta tusen trehundrafyrtio kronor, blir handläggarens besked. Det är 10 000 kronor mer än när Peterson släppte sin senaste artikel om Saleh mindre än två veckor tidigare.

– Sedan ser jag här att vi fick ett föreläggande i april om en skuld på drygt 80 000 kronor. Där söker vi henne fortfarande för delgivning, fortsätter handläggaren.

Totalt alltså 2,07 miljoner i skul­der. Den svindlande summan beror främst på att Tara Saleh tagit flera blancolån – som hon fick godkända genom att trissa upp sina inkomster kraftigt under en period, genom att på papperet ha flera kommunala jobb samtidigt. En mindre del, drygt 70 000 kronor, består också av skul­der till staten på grund av bidrags­fusk och böter som hon inte betalat.

Ökänd svenskhatare och islamist

Tara Saleh har gjort sig känd som en aggressiv svenskhatare. Hon fick omfattande medial uppmärksam­het – återigen tack vare alternativmedia – då hon fick ett lärarjobb på en Malmöskola trots att hon tidigare fått lämna en lärartjänst i Göteborg. Detta efter inlägg i sociala medier där hon kallat svenska medborga­re och deras barn för ”horor” och ”horungar”, samt uttryckt stöd för islamistiska terrorgrupper.

Saleh gjorde sig sedan ökänd för den svenska allmänheten genom yttranden som ”Vi kommer att resa hem till våra hemländer efter att vi förstört Sverige”, ”Jag lever lyxliv på era skattepengar, ni betalade min resa till Gambia, hur känns det, idio­ter?” och ”Ryssland kommer att göra parkeringsplats av hela Sverige – och jag ser fram emot det”.

När Christian Peterson intervjuar elever som haft Tara Saleh som lä­rare, vittnar de om att hennes starka åsikter, bland annat om kriget i Gaza, var ett problem på lektionerna. I dessa frågor vågade eleverna inte uttrycka några nyanser eller ifråga­sätta. Efter att hon fått sparken rik­tade hon aggressiva utspel mot sina tidigare elever.

– Hon snackade ganska mycket skit om vissa elever, och sagt att de­ras föräldrar är nazister och sådant, förklarar en elev.

Efter att elever yttrat sig för Peter­son lade Saleh ut ett klipp där hon påstod sig ha känt igen dem, trots att deras ansikten maskerats, och ho­tade med att anmäla dem för förtal.

Hon har även upprepade gånger uttryckt stöd för inte bara palestin­ska Hamas utan även för mer ren­odlade terrorgrupper, och poserat med vapen i sociala medier. Enligt en före detta kollega som uttalar sig anonymt hyllade hon Islamiska staten (IS) efter terrorattacken på Drottninggatan där fem människor dödades, bland andra 11-åriga Ebba Åkerlund.

Tara Salehs bröder är grundare till det grovt kriminella Bergsjönät­verket. Hon hävdar att de numera lagt kriminaliteten bakom sig och blivit fromma islamister i stället, men en av dem avtjänade nyligen ett fängelsestraff efter att ha knivhuggit en man som han ansåg hade kränkt honom i trafiken.

Lever gott trots skulder

Resan till Gambia, som Saleh skröt över att svenska skattebetalare fi­nansierat, är inte den enda. Hon har upprepade gånger lagt ut bilder på resor hon gjort till bland annat Kap Verde, Lichtenstein, Prag, Baalbek och Tunisien.

Lyxiga utlandssemestrar flera gånger om året. Tara Saleh skryter gärna om vem det är som står för kalaset: Svenska skattebetalare. Foton från sociala medier

 

Enligt det svenska regelverket för utmätning av skulder, får bidrags­pengar inte utmätas. För någon som försörjer sig själv genom arbete kan Kronofogden utmäta allt över exis­tensminimum, men bidragspengar får de inte röra. Tara Saleh har även haft sidoinkomster som Kronofog­den inte känt till, inte minst fastig­heten i Perstorp som hon hyrt ut till andra.

Den inkomsten sinar nu efter ut­mätningen av huset, men vilka övri­ga inkomstkällor hon har, och huru­vida hon stoppat undan några av de pengar hon lånat, är förstås omöjligt att veta. Kort efter att bilen blivit ut­mätt publicerade hon ett inlägg där hon körde runt i en ny bil.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 18, 2025

Carl Bildt: Gängvåldet bara ett ”randfenomen”

Carl Bildt: Gängvåldet bara ett ”randfenomen”

av Gunnar Hellgren
december 13, 2025

🟠 INRIKES Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, får hård kritik efter en intervju i Göteborgs-Posten där han starkt bagatelliserar både invandringens effekter och gängkriminalitetens omfattning. Enligt Bildt har Sverige hanterat invandringen ”relativt väl”, och det grova våldet är bara ett ”randfenomen” som uppstått ”i marginalen” av migrationsströmmarna.

