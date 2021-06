EU delar ut lånade pengar till medlemsstaterna, som sedan också får stå för notan när lånen skall återbetalas. Foto: Pixabay

EKONOMI

Sverige äskar 34 miljarder kronor ur EU:s återhämtningsfond – kan få betala 140 miljarder eller mer

Sverige räknar med att få ut cirka 34 miljarder kronor i bidrag ur EU:s återhämtningsfond. Grunden för fondens utbetalningar är en återhämtningsplan som varje medlemsland lämnar in till EU. Regeringen lämnade den 28 maj in Sveriges ansökan och återhämtningsplan, som Nya Tider har gått igenom. Åtgärderna som regeringen vill baka in i underlaget kommer från statsbudgetens återstartpaket, vilket innebär att bidraget inte tillför någon ny åtgärd. Kostnaden för att få de 34 miljarderna blir minst 4-5 gånger högre än själva bidraget.

