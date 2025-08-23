Logga in
Stillbild från regeringens livesänding.

Sverige får ny kärnkraft – fem nya reaktorer planeras

  • , 10:29
INRIKES
Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, meddelade igår att Vattenfall kommer gå vidare med planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Först ska tre nya SMR-reaktorer byggas med en effekt på cirka 1 500 MW och det finns därefter möjlighet att skala upp med två till reaktorer till, med ytterligare 1 000 MW effekt.

Kärnkraftsbeslutet innebär att Vattenfall kommer att beställa tre till fem nya kärnkraftverk av fjärde generationens så kallade SMR-reaktorer, vilket står för små modulära reaktorer. Dessa ska placeras vid Ringhals 3 och 4 med en planerad driftstart till 2035. De nya reaktorerna ska ersätta den förlorade kapaciteten hos de tidigare nerlagda Ringhals 1 och 2 och kommer bli billigare att bygga och driva än vad större reaktorer är, enligt Vattenfalls prognoser.

Vattenfall tittade på reaktorer från 75 olika leverantörer innan man valde att gå vidare med två av dem, amerikanska GE Vernova eller brittiska Rolls-Royce. Det är i nuläget inte klart vilket av de två leverantörerna som kommer bli slutleverantören. Det beslutet tas när de sista miljöansökningarna lämnas in.

Anna Borg, Vattenfalls VD. Stillbild livesändningen

– Vi har redan befintlig kärnkraft som ska hållas i gång på samma plats. Det är en trång site. Att reaktorerna är mindre och byggs i serier sänker kostnader. Att bygga storskaliga reaktorer hade inneburit orimligt stora risker här, sade Vattenfalls VD Anna Borg under en pressträff.

Hon mötte den samlade presskåren tillsammans med Statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), integrations- och utbildningsminister Simona Mohamsson (L), Jimmie Åkesson (SD) och finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Ulf Kristersson inledde pressträffen med att berätta om stora tekniska framsteg som Sverige gjort historiskt, stora byggen likt Öresundsbron och Stockholms Tunnelbana och hur viktiga dessa varit för vårt lands långsiktiga framgångar. Därefter berättade han att den svenska staten kommer att samarbeta med svensk industri för att bekosta den nya kärnkraftssatsningen.

”Staten avser att investera i projektet och ett antal svenska industribolag har för avsikt att gå in som delägare,” sade Kristersson under pressträffen.

Stort steg för att ge svenskarna stabil elproduktion

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson valde att tala om de omfattande problem som vänsterns jakt på kärnkraft under decennier orsakat, med dyrare el, elbrist och avsaknad av stabilitet.

”Vi har i 45 år levt med utgångspunkten att kärnkraften skulle avvecklas innan vi vann valet och fick ett tydligt mandat och en tydlig ambition att bygga ny kärnkraft i stor skala. Sverige hade sedan 70-talet ett av världens säkraste elsystem. Det borgade för stabilitet, planerbarhet och leveranssäkerhet. Det är ett system som därefter succesivt monterades ner, med allvarliga följder vi upplevt inte minst på senare år med elbrist, effektbrist, dyrare el och nedläggningar inom industrin som resultat. Dagens besked innebär ett stort steg för att återställa just stabilitet och planerbarhet. Inte bara när det blåser och är soligt, utan även en mulen vindstilla dag i februari”, sade Åkesson.

Miljöpartiet upprörda över stabil elproduktion

Hos oppositionen, som varit drivande i att lägga ner stora delar av den svenska kärnkraften, har däremot beslutet blivit allt annat än väl mottaget. Miljöpartiet, som blev grundat av kärnkraftsmotståndare, menar att det är ”orealistiskt” att bygga nya reaktorer som ännu är under utveckling.

– Och det innebär ju att regeringens plan att ha en ny kärnkraft på plats 2035 är fullständigt orealistisk, sade Miljöpartiets riksdagsledamot Linus Lakso till Aftonbladet.

MP-toppen bedömer att reaktorerna kan vara på plats först efter 2045.

– Man kan jämföra med vad Tidöpartierna sade innan valet. Man skulle börja bygga kärnkraft inom hundra dagar och utan statliga subventioner. Nu står vi här tre år senare och man har landat i ett teknikval, säger Linus Lakso.

Hyckleri – beklagar sig över problem de själva skapat

Kritiker likt Lakso, som framhäver hur lång tid det tar att bygga kärnreaktorer, brukar dock inte nämna att det är för att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under decennier gjort processen extremt komplicerad vad avser olika miljötillstånd, bygglov och urvalsprocesser av leverantörer.

Miljöpartiet har även direkt stoppat nybyggen som annars hade kunnat vara i drift vid det här laget. Senast det lades fram något förslag om att bygga nya reaktorer i Sverige var till exempel 2014, då Vattenfall ansökte om att få bygga två nya reaktorer, Ringhals 5 och 6. Vattenfall fick då nej av den dåvarande regeringen som bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Artikeln fortsätter

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

augusti 23, 2025

🟠 EKONOMI Den senaste tiden har frågan om hur den enorma expansion av elförbrukningen som krävs för "den gröna omställningen" skall kunna mötas med tillförlitlig el till ett överkomligt pris diskuterats alltmer. Frågan är förvisso inte ny, men den svenska elproduktionen står inför ett ödesmättat vägval, där politiker och industrin har radikalt olika utgångspunkter. Svenskt Näringslivs ordförande, Sven-Olof Jacke, spetsade till läget i en debattartikel den 31 augusti genom att konstatera: "Vi kan inte spela roulett med klimatfrågan".

Recensioner

Så kapades Svenska kyrkan
Recensioner
Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

