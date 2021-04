Sverige kommer inte ge bort vaccindoser

Publicerad: 29 mars, 2021, 08:53

Folkhälsomyndigheten och Polisen varnar för att bedragare ser sin chans under vaccinationsprocessen. I sin senaste uppdatering för mars, skriver Polisen att de varje vecka får in anmälningar om äldre som blivit utsatta för bedrägeriförsök. Det handlar om bedragare som ringer upp och påstår sig boka in en vaccinationstid för offret. Offret luras att tro att han eller hon loggar in på sitt konto på 1177.se via bank-ID, varpå bedragaren istället tömmer personens konto på pengar.

Polisen skriver i ett varningsmeddelande:

”Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination

1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.

2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.”

De skriver också att bedragarna ibland har personlig information om dig, vilket gör det extra svårt att känna igen att det handlar om ett bedrägeri.

”Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt med dig: Logga inte in, lämna inte ut siffror, lägg på luren”, skriver Polisen.

Nyligen uppmärksammades ett fall medialt där en 74-årig kvinna fått alla sina besparingar, drygt 100 000 kronor, länsade av bedragare. Hennes barnbarn Linn Wirdemo, aktiv i MUF, lyckades dock samla in ännu mer pengar till sin mormor, 180 000 kronor, med allmänhetens hjälp via en crowdfunding.

Källa: Polisen och Folkhälsomyndigheten, Alingsås Tidning