Sverige byggde efter andra världskriget upp kapacitet att tillverka egna kärnvapen, och det var först 1972 som programmet helt avvecklades. Nu väcks tankar igen på att ta fram kärnvapen, något som dock avfärdas av statsministern. Foto: Tekniska museet Stockholm

Sverige öppnar för kärnvapensamarbete med Frankrike – expert vill se nordiska kärnvapen

Sverige ska delta i en fördjupad dialog med europeiska Natoländer om Frankrikes kärnvapen och avskräckningsförmåga. Beskedet kom från statsminister Ulf Kristersson den 2 mars, efter att Frankrikes president Macron bjudit in allierade att för första gången delta i övandet av den franska avskräckningen. Samtidigt har en norsk militärexpert väckt debatt genom att argumentera för att Norden bör utveckla egna kärnvapen – med Sverige i täten.

I DCA-avtalet med USA har Sverige – till skillnad från alla andra nordiska länder – inte uttryckligen reserverat sig mot kärnvapen på svensk mark, även om man bett USA om att slippa dem i fredstid. Nu öppnar man dock för ett samarbete kring franska kärnvapen.

Samtalen kommer att handla om hur Frankrikes nationella kärnvapen skulle kunna bidra till en tydligare gemensam europeisk avskräckning så att ingen främmande makt ens tänker tanken att försöka angripa oss, sade Kristersson i ett videouttalande. Han uppgav att Utrikesnämnden och det nationella säkerhetsrådet sammanträtt inför beskedet och att han fört samtal med Överbefälhavaren.

Statsminister Ulf Kristersson. Stillbild SVT

 

Både Sverige och Danmark var bland de första länderna att svara ja när Macron öppnade dörren. Även Tyskland och Polen har ställt sig positiva. Försvarsminister Pål Jonson har beskrivit det som att Sverige behöver höja sitt ”nukleära IQ” och lära sig mer om hur kärnvapen fungerar som del av den samlade avskräckningen. Samtidigt har han uteslutit både utplacering av andra länders kärnvapen på svensk mark och att Sverige skulle skaffa egna.

Men det är inte alla som nöjer sig med den linjen. I DN argumenterar överstelöjtnant Johannes Kibsgaard vid Norges försvarshögskola, en av Nordens främsta experter på atomstrategi, för att Norden bör skaffa egna kärnvapen vid sidan av Storbritannien och Frankrike. Han pekar ut Sverige som det land som kan ta täten för ett sådant projekt, med hänvisning till landets teknologiska kapacitet. Enligt Kibsgaard skulle en nordisk kärnvapenförmåga göra det lättare att återupprätta en stabil maktbalans i världen.

Johannes Kibsgaard. Foto Vilde Skorpen Wikan/Forsvarets forum

 

Tanken på svenska kärnvapen är inte ny. Sverige bedrev ett hemligt kärnvapenprogram från 1945, där utgångspunkten fram till 1958 var att landet faktiskt skulle framställa egna kärnvapen. 1958 ändrade riksdagen forskningens inriktning till att handla om skydd mot kärnvapen, men handlingsfriheten att utveckla egna behölls. Programmet avvecklades inte helt förrän 1972, fyra år efter att Sverige undertecknat ickespridningsavtalet (NPT).

I höstas deltog Sverige för första gången i Natos årliga kärnvapenövning Steadfast Noon med Jas 39 Gripen.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson konstaterar att den svenska debatten om kärnvapen förändrats i grunden: ”Från att enbart ha handlat om nedrustning, handlar debatten nu om Sverige och Europa ska ta fram egna kärnvapen när USA uppfattas som allt mer oberäkneligt.”

YLE beskriver det som en ”historisk vändning” i synen på kärnvapen i hela Norden. Finland planerar att avskaffa sin lag som förbjuder kärnvapen på finsk mark. Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen har sagt att kärnvapen på dansk mark ”inte kan uteslutas i framtiden”.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 14, 2026

Relaterat

Vid krig kan Sverige bli det första land som angrips med kärnvapen

av Elsa Widding
augusti 25, 2024

🟠 OPINION: ELSA WIDDING Under kalla kriget fanns en bred uppslutning hos de politiska partierna kring Sveriges alliansfrihet och ett stöd för neutralitetspolitiken. Som en konsekvens av EU-medlemskapet skrotades denna politik. Likväl gav partierna, i vart fall utåt, ett intryck av att fortfarande vara överens om alliansfrihet och de flesta sade också tydligt nej till ett medlemskap i Nato. Nu har de dragit in oss i ett ytterst farligt maktspel, där vårt eget land riskerar att bli ett amerikanskt uppmarschområde och en nukleär måltavla. Det menar den oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
Recensioner
Åsa Jonsson:

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

av Åsa Jonsson
mars 12, 2026

"Rage" på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat

Free West Media

The Die Is Cast: Either Iran will prevail or Washington and Israel will prevail
How does Washington View Permanent Confrontation?
The Epstein Files: The Most Shocking Is the Least Remarkable

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

