Sverige öppnar för kärnvapensamarbete med Frankrike – expert vill se nordiska kärnvapen

I DCA-avtalet med USA har Sverige – till skillnad från alla andra nordiska länder – inte uttryckligen reserverat sig mot kärnvapen på svensk mark, även om man bett USA om att slippa dem i fredstid. Nu öppnar man dock för ett samarbete kring franska kärnvapen.

– Samtalen kommer att handla om hur Frankrikes nationella kärnvapen skulle kunna bidra till en tydligare gemensam europeisk avskräckning så att ingen främmande makt ens tänker tanken att försöka angripa oss, sade Kristersson i ett videouttalande. Han uppgav att Utrikesnämnden och det nationella säkerhetsrådet sammanträtt inför beskedet och att han fört samtal med Överbefälhavaren.

Både Sverige och Danmark var bland de första länderna att svara ja när Macron öppnade dörren. Även Tyskland och Polen har ställt sig positiva. Försvarsminister Pål Jonson har beskrivit det som att Sverige behöver höja sitt ”nukleära IQ” och lära sig mer om hur kärnvapen fungerar som del av den samlade avskräckningen. Samtidigt har han uteslutit både utplacering av andra länders kärnvapen på svensk mark och att Sverige skulle skaffa egna.

Men det är inte alla som nöjer sig med den linjen. I DN argumenterar överstelöjtnant Johannes Kibsgaard vid Norges försvarshögskola, en av Nordens främsta experter på atomstrategi, för att Norden bör skaffa egna kärnvapen vid sidan av Storbritannien och Frankrike. Han pekar ut Sverige som det land som kan ta täten för ett sådant projekt, med hänvisning till landets teknologiska kapacitet. Enligt Kibsgaard skulle en nordisk kärnvapenförmåga göra det lättare att återupprätta en stabil maktbalans i världen.

Tanken på svenska kärnvapen är inte ny. Sverige bedrev ett hemligt kärnvapenprogram från 1945, där utgångspunkten fram till 1958 var att landet faktiskt skulle framställa egna kärnvapen. 1958 ändrade riksdagen forskningens inriktning till att handla om skydd mot kärnvapen, men handlingsfriheten att utveckla egna behölls. Programmet avvecklades inte helt förrän 1972, fyra år efter att Sverige undertecknat ickespridningsavtalet (NPT).

I höstas deltog Sverige för första gången i Natos årliga kärnvapenövning Steadfast Noon med Jas 39 Gripen.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson konstaterar att den svenska debatten om kärnvapen förändrats i grunden: ”Från att enbart ha handlat om nedrustning, handlar debatten nu om Sverige och Europa ska ta fram egna kärnvapen när USA uppfattas som allt mer oberäkneligt.”

YLE beskriver det som en ”historisk vändning” i synen på kärnvapen i hela Norden. Finland planerar att avskaffa sin lag som förbjuder kärnvapen på finsk mark. Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen har sagt att kärnvapen på dansk mark ”inte kan uteslutas i framtiden”.