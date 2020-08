Sverige skall få sex miljoner doser vaccin

INRIKESDet är forskaren Neil Price, som arbetar vid Uppsala universitet som en expert på vikingatiden, som i den nya boken ”The Children of Ash and Elm: A History of the Vikings” spekulerar i att skelettet som tillhör en biologisk kvinna i själva verket kan ha varit en ”transsexuell, ickebinär eller gender-fluid” person. Spekulationerna sprids nu internationellt via sociala medier och politiskt korrekta nyhetsartiklar i massmedier.