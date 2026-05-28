Sverige skänker JAS 39 Gripen till Ukraina

Under torsdagen mötte den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj statsminister Ulf Kristersson och höll en gemensam pressträff på Upplands flygflottilj F16 i Uppsala där de båda ledarna beskrev och skrev under ett historiskt avtal.

Sverige, som redan varit en av de största militära och ekonomiska givarländerna till Ukraina, kommer i ett 22:a militärt donationspaket att skänka 16 stycken fullt utrustade stridsplan av modellerna JAS 39 Gripen C/D.

– Sverige kommer att donera 16 stycken Jas Gripen till Ukraina, sade statsministern.

Men donationen kommer med motkrav och blir en del i en större plan att uppgradera även den svenska stridsflygflottan. Ukraina ingår nämligen samtidigt ett avtal om att köpa 20 exemplar av det toppmoderna svenska stridsplanet JAS 39 Gripen i modellerna E och F.

Samtidigt bekräftar Zelenskyj att Ukraina har konkreta planer på att köpa totalt 150 Gripen E/F plan, vilket skulle bli den största stridsflygplansaffären för den svenska tillverkaren Saab någonsin. För Sveriges del innebär donationen även att vi utökar en tidigare order på totalt 60 JAS 39 Gripen E med 16 nya plan för att ersätta de äldre modeller som vi nu skänker till Ukraina.

Donationen av stridsflygplan till Ukraina är dock inte utan problem, bland annat då det utarmar den svenska försvarsförmågan i närtid. Att stridsplanen som doneras även kan användas för att slå till mot ryska mål inne på ryskt territorium ökar även riskerna för ryska gensvar mot Sverige i framtiden.

”Donerar” JAS för 22 miljarder till Ukraina

Redan i juni 2023 fattades ett beslut om att ukrainska stridspiloter skulle få börja öva i Sverige på att flyga det avancerade stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Det tar lång tid att utbilda stridspiloter och piloterna ses i stort som en minst lika viktig resurs som planen, om inte viktigare. Trots beslutet tog det lång tid, till maj 2024, innan de första piloterna började tränas i Sverige.

Träningen av stridspiloter togs av många som en form av tillkännagivande att Sverige och Ukraina var i långt framskridna förhandlingar om att Ukraina potentiellt skulle få ett mindre antal Gripen donerade från Sverige. Det visade sig vara korrekt.

I dagens utannonserade militära stödpaket till Ukraina, det 22:a i ordningen, meddelade Kristersson att Sverige kommer att donera 16 JAS 39 Gripen C/D.

Donationen innebär att Sverige tappar kapacitet i luften i närtid, då antalet stridsflyg i modellerna C/D minskar från 98 till 82. Kristersson meddelade under pressträffen att Sverige kommer att köpa in 16 nya Gripen E för att ersätta de plan vi nu donerar.

Förutom stridsflygplanen inkluderar donationen stora mängder ”kvalificerad ammunition”. Ammunitionen består av exempelvis luftvärnsrobotar som IRIS-T, AMRAAM som kan användas mot fientligt flyg, men även mot ballistiska robotar och drönare. Donationen inkluderar även långräckviddiga METEOR, en kryssningsrobot som kan användas för att slå till mot mål långt inne på ryskt territorium.

Därutöver kommer tillhörande utrustning samt utbildning av piloter.

Totalt värde på donationen, vilket även inkluderar nyinköp av olika slag inom luftförsvar och elektromagnetisk krigsföring och satsningar på svensk produktion av krigsmaterial, hamnar på cirka 22,2 miljarder kronor.