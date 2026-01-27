Sverigebilden: Amerikansk toppdiplomat kritiserar Sverige efter permission för gruvhålsafghanen

På det amerikanska utrikesdepartementets officiella X-konto skrev Sarah B Rogers torsdagen den 15 januari: ”Upprepa efter mig: Om er regering brydde sig om kvinnors säkerhet skulle de ha en annan invandringspolitik.”

Kommentaren åtföljdes av en länk till ett inlägg om Taher Amini, som beviljats så kallad lufthålspermission trots att Kriminalvården bedömt risken för återfall i sexualbrott som hög.

Våldtog och kastade ner kvinna i gruvhål

Taher Amini dömdes år 2022 till livstids fängelse för grov våldtäkt och mordförsök. Våren samma år hade den då 41-årige afghanen våldtagit en kvinna som vägrade gifta sig med honom. Efteråt knuffade han ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål i Norberg.

När Amini upptäckte att kvinnan fortfarande levde återvände han och kastade tegelstenar på henne. Kvinnan överlevde mirakulöst efter att ha legat svårt skadad i omkring ett dygn. Förbipasserande hörde till sist hennes rop på hjälp och larmade räddningstjänst.

Utöver livstidsstraffet dömdes Amini även till utvisning utan tidsbegränsning.

Permission trots hög återfallsrisk

Trots domen och bedömningen om hög återfallsrisk har Amini nu för andra gången beviljats permission från Salbergaanstalten där han avtjänar sitt straff. Det rapporterar bland andra TV4.

Det var efter att nyhetssajten Visegrád24 tagit upp nyheten på X som den amerikanska toppdiplomaten fällde sin egen kommentar om vad som utomlands ibland kallas ”det svenska tillståndet”.

Under permissionen ska ”gruvhålsafghanen” få besöka en restaurang, gå till en bokhandel och vistas i ett köpcentrum. Det är en så kallad lufthålspermission, vilket innebär att han har sällskap av uniformerad personal.

Den första permissionen beviljades sommaren 2024, då Amini enligt Avesta Tidning bland annat ville äta på restaurang och köpa glass.