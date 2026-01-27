Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Trots bedömningen om hög återfallsrisk har afghanen Taher Amini för andra gången beviljats permission. Foto: Polisen

Sverigebilden: Amerikansk toppdiplomat kritiserar Sverige efter permission för gruvhålsafghanen

  • , 19:35
BROTT OCH STRAFF
Ett uttalande från USA:s biträdande utrikesminister väcker uppmärksamhet efter att den livstidsdömde afghanen Taher Amini beviljats permission. Sarah B Rogers anklagar den svenska regeringen för att inte bry sig om kvinnors säkerhet, med hänvisning till invandringspolitiken. Beslutet kommer samtidigt som amerikanska ambassader fått i uppdrag att granska europeiska länders hantering av invandrarrelaterad brottslighet.
Sarah B Rogers är undersekreterare vid State Department, en av topposterna. Foto: United States Department of State

På det amerikanska utrikesdepartementets officiella X-konto skrev Sarah B Rogers torsdagen den 15 januari: ”Upprepa efter mig: Om er regering brydde sig om kvinnors säkerhet skulle de ha en annan invandringspolitik.”

Kommentaren åtföljdes av en länk till ett inlägg om Taher Amini, som beviljats så kallad lufthålspermission trots att Kriminalvården bedömt risken för återfall i sexualbrott som hög.

Våldtog och kastade ner kvinna i gruvhål

Taher Amini dömdes år 2022 till livstids fängelse för grov våldtäkt och mordförsök. Våren samma år hade den då 41-årige afghanen våldtagit en kvinna som vägrade gifta sig med honom. Efteråt knuffade han ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål i Norberg.

När Amini upptäckte att kvinnan fortfarande levde återvände han och kastade tegelstenar på henne. Kvinnan överlevde mirakulöst efter att ha legat svårt skadad i omkring ett dygn. Förbipasserande hörde till sist hennes rop på hjälp och larmade räddningstjänst.

Utöver livstidsstraffet dömdes Amini även till utvisning utan tidsbegränsning.

Permission trots hög återfallsrisk

Trots domen och bedömningen om hög återfallsrisk har Amini nu för andra gången beviljats permission från Salbergaanstalten där han avtjänar sitt straff. Det rapporterar bland andra TV4.

Det var efter att nyhetssajten Visegrád24 tagit upp nyheten på X som den amerikanska toppdiplomaten fällde sin egen kommentar om vad som utomlands ibland kallas ”det svenska tillståndet”.

Under permissionen ska ”gruvhålsafghanen” få besöka en restaurang, gå till en bokhandel och vistas i ett köpcentrum. Det är en så kallad lufthålspermission, vilket innebär att han har sällskap av uniformerad personal.

Den första permissionen beviljades sommaren 2024, då Amini enligt Avesta Tidning bland annat ville äta på restaurang och köpa glass.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 27, 2026

Relaterat

Rättsväsendet är en skam för Sverige

Rättsväsendet är en skam för Sverige

av Harriet Larsson
januari 26, 2026

🟠 KRÖNIKA När vi precis hade hämtat oss från den milda domen i fjol mot en 18-årig utomeuropisk man som våldtog 16-åriga Meya i en gångtunnel i Skellefteå, så kommer nästa rättsskandal. Denna gång en våldtäkt mot en försvarslös kvinna på 100 år inom hemtjänsten i Stockholm.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”
SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”

Free West Media

The Mercosur-EU agreement Is a Fact
From Climate Hysteria to AI Overlords: The Energy Trap of Control
What is left of America?

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.