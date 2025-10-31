Sveriges Radio: Arab flydde rasismen under Tidö – till Saudiarabien

– Så vi känner med tiden att det bör­jade att åka (sic) ex-inkluderings-rasism mot oss, på grund av kanske våra utseende eller sjal eller våra (sic) kultur, berättar Roula i inslaget.

Statsradions utsända, närmare bestämt Petronella Uebel från Ekot för P4 Sörmland, har träffat Roula Khamosia på Sisters in Business i Es­kilstuna, en organisation som ”stöd­jer utlandsfödda kvinnor” och som hon enligt statsradion var med och grundade. Hon var också chefredak­tör för deras tidning, vilken enligt inslaget ”gav henne en strimma av hopp när hon upplevde att Sverige förvandlades från att ha präglats av solidaritet och gemenskap till ett land där invandrare utpekas som syndabockar”.

”Gör allting rätt”

SVT intervjuar också verksamhets­ledaren Monica Pärus, angående de kvinnor hon möter inom föreningen:

– Man gör allting rätt, man utbil­dar sig i svenska, svensk utbildning och validerar, och ändå så kommer man inte in. Det finns en medveten eller omedveten diskriminering.

SR förklarar vidare i beklagande ton att utvandringen från Sverige ökat från drygt 50 000 år 2022 till 86 000 år 2024, och säger att Tidöavtalet fick familjen att lämna Sverige.

– Azzi politik, som påzekas allt [ska troligen vara ”partipolitik, som påverkar allt”, NyT:s anm.], ett tryck att vi måste försvara oss hela tiden för att övertyga andra att vi är män­niska, förklarar Roula.