Svidande kritik från Riksrevisionen mot Migrationsverket

Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas, det vill säga Sveriges ambassaders och konsulats handläggningsrutiner i anknytningsärenden och kommit fram till att det råder omfattande och allvarliga brister i verksamheternas metodik. Brister som leder till att det fuskas i stor skala med anhöriginvandringen till Sverige, något som leder till att personer tar sig till Sverige i syfte att medverka i kriminella gäng, leva på bidrag eller begå brott. Det innebär även att terrorister lättare kan ta sig till Sverige och slinka igenom kontroller.

Problemet är tvåsidigt, å ena sidan brister både ambassader och konsulat i ID-kontroller och fastställande av identitet av utlänningar som försöker invandra till Sverige som anhöriginvandrare. Å andra sidan tas de felaktiga uppgifterna emot av Migrationsverket och ligger till grund för deras arbete och beslut. Det är något som dessutom pågår i så omfattande skala att Riksrevisionen varnar för att det kan skada allmänhetens förtroende för Migrationsverket enligt en ny rapport som myndigheten offentliggjort.

Massinvandring utan hejd

Ansökan om uppehållstillstånd för en person som vill flytta till en anhörig i Sverige kallas för ett anknytningsärende. Under 2020 fattade Migrationsverket beslut i drygt 39 000 förstagångsansökningar i anknytningsärenden och andelen beviljade uppehållstillstånd blev totalt 29 511. Det är en relativt stor andel av de 89 000 uppehållstillstånd som totalt gavs ut under 2020. För att sätta det i perspektiv fick hela 394 000 invandrare uppehållstillstånd i Sverige mellan 2010 och 2020 på anknytning, en stor andel av de 1 289 000 som fått uppehållstillstånd under samma tidsperiod.

I ett samhälle som i allt högre grad blir belastat både ekonomiskt, brottsligt och i form av en ansträngd välfärd blir det så klart en viktig fråga att säkerställa att de som väl söker sig till Sverige gör så på grunder som anses följa de regler Sverige ställt upp.

Men Riksrevisionen granskning visar att det finns omfattande brister med bland annat kontrollen av identiteten hos de som söker via ett så kallat anknytningsärende. I bakgrunden finns att man från myndighetens sida dessutom klargör att det i flera länder, exempelvis Syrien och Irak, är väldigt vanligt förekommande med falska handlingar och när personer tar sig till Sverige i syfte att medverka i kriminella nätverk blir dessa brister än allvarligare.