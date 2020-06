Svininfluensavirus med ”pandemipotential” funnet i Kina

Forskarna är oroliga för att det skulle kunna mutera ytterligare så att det lätt kan spridas från person till person, och utlösa ett globalt utbrott.

Även om det inte är ett omedelbart problem, säger de, har viruset ”alla kännetecken” för att vara mycket lämpat för att infektera människor och behöver noggrann övervakning.

Eftersom det är nytt, kan människor ha liten eller ingen immunitet mot viruset, precis som i fallet med coronaviruset.

Forskarna skriver i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences att åtgärder för att kontrollera viruset hos svin, och noggrann övervakning av svinindustrins arbetstagare, snabbt bör genomföras.

En farlig ny stam av influensa är bland de främsta sjukdomshoten som experter tittar på, även nu när världen försöker få ett slut på den nuvarande coronaviruspandemin.