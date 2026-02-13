SVT och TV4 fälls för politiskt vinklade inslag

Den 6 februari meddelade Granskningsnämnden att SVT fälls efter ett inslag i Morgonstudion om protester i samband med Donald Trumps statsbesök i London hösten 2025. I sändningen berättade SVT:s korrespondent att protesterna samlat omkring 5 000 personer och var små jämfört med tidigare demonstrationer. Samtidigt visades bilder från en helt annan protest som ägt rum fem dagar tidigare – med betydligt fler deltagare.
SVT medgav att fel bilder visades under cirka 25 sekunder och hävdade att det rörde sig om ett misstag. En rättelse sändes senare, men enligt Granskningsnämnden skedde det för sent. SVT skyller på en ”intern miss” som ledde till att anmälningarna inte nådde den berörda redaktionen. Eftersom Morgonstudion sänds varje vardag borde rättelsen ha gjorts snabbare, konstaterade nämnden.
Några dagar senare, den 9 februari, kom nästa fällning – denna gång av TV4. Kanalen hade i flera inslag i TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon den 13–15 september 2025 rapporterat om demonstrationen ”Unite the Kingdom” i London, där mellan 110 000 och 150 000 personer – enligt siffror som många anser är en underskattning – tågade mot regeringskvarteret Whitehall med invandringspolitiken som huvudfråga. Bland talarna fanns en EU-parlamentariker från tyska AfD och entreprenören Elon Musk deltog på länk.
TV4 beskrev i sina inslag demonstrationen som ”högerextrem” och deltagarna som ”högerextrema”. Kanalen anförde att evenemanget organiserades av kända ”högerextrema” aktörer och att internationella medier som Guardian, CNN och New York Times använt liknande beskrivningar. Granskningsnämnden ansåg dock att TV4 inte visat tillräcklig grund för de generella påståendena. Att kalla över 100 000 demonstranter för ”högerextrema” var osakligt, slog nämnden fast. TV4 fick dock rätt på en punkt: benämningen av den mördade amerikanske aktivisten Charlie Kirk som ”högerextrem” bedömdes inte ha gjort inslagen missvisande.
Båda de aktuella fällningarna gäller brott mot kravet på saklighet och innebär att respektive kanal ska offentliggöra Granskningsnämndens beslut på lämpligt sätt. Fällningarna sker i en tid då förtroendet för etablerade medier redan är lågt, och kan väntas stärka bilden av att svensk nyhetsrapportering lider av en politisk slagsida.
Både SVT och TV4 har tidigare fällts av Granskningsnämnden upprepade gånger för olika inslag om Donald Trump, hans anhängare och hans motståndare – i samtliga fall med samma politiska slagsida. Fällningarna har gällt allt från kraftigt vinklade ordval till att man vidarebefordrat fejkat eller manipulerat videomaterial.