SVT och TV4 fälls för politiskt vinklade inslag

Den 6 februari meddelade Gransk­ningsnämnden att SVT fälls efter ett inslag i Morgonstudion om protes­ter i samband med Donald Trumps statsbesök i London hösten 2025. I sändningen berättade SVT:s kor­respondent att protesterna samlat omkring 5 000 personer och var små jämfört med tidigare demonstratio­ner. Samtidigt visades bilder från en helt annan protest som ägt rum fem dagar tidigare – med betydligt fler deltagare.

SVT medgav att fel bilder visades under cirka 25 sekunder och häv­dade att det rörde sig om ett misstag. En rättelse sändes senare, men enligt Granskningsnämnden skedde det för sent. SVT skyller på en ”intern miss” som ledde till att anmälningarna inte nådde den berörda redaktionen. Ef­tersom Morgonstudion sänds varje vardag borde rättelsen ha gjorts snabbare, konstaterade nämnden.

Några dagar senare, den 9 februari, kom nästa fällning – denna gång av TV4. Kanalen hade i flera inslag i TV4 Nyheterna och Nyhets­morgon den 13–15 september 2025 rapporterat om demonstrationen ”Unite the Kingdom” i London, där mellan 110 000 och 150 000 personer – enligt siffror som många anser är en underskattning – tågade mot re­geringskvarteret Whitehall med in­vandringspolitiken som huvudfråga. Bland talarna fanns en EU-parla­mentariker från tyska AfD och entre­prenören Elon Musk deltog på länk.

TV4 beskrev i sina inslag demon­strationen som ”högerextrem” och deltagarna som ”högerextrema”. Ka­nalen anförde att evenemanget orga­niserades av kända ”högerextrema” aktörer och att internationella me­dier som Guardian, CNN och New York Times använt liknande beskriv­ningar. Granskningsnämnden an­såg dock att TV4 inte visat tillräcklig grund för de generella påståendena. Att kalla över 100 000 demonstranter för ”högerextrema” var osakligt, slog nämnden fast. TV4 fick dock rätt på en punkt: benämningen av den mör­dade amerikanske aktivisten Charlie Kirk som ”högerextrem” bedömdes inte ha gjort inslagen missvisande.

Båda de aktuella fällningarna gäl­ler brott mot kravet på saklighet och innebär att respektive kanal ska of­fentliggöra Granskningsnämndens beslut på lämpligt sätt. Fällningarna sker i en tid då förtroendet för eta­blerade medier redan är lågt, och kan väntas stärka bilden av att svensk nyhetsrapportering lider av en politisk slagsida.

Både SVT och TV4 har tidigare fällts av Granskningsnämnden upp­repade gånger för olika inslag om Donald Trump, hans anhängare och hans motståndare – i samtliga fall med samma politiska slagsida. Fäll­ningarna har gällt allt från kraftigt vinklade ordval till att man vidare­befordrat fejkat eller manipulerat videomaterial.