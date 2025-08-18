SVT rädda för massinvandringskritiska kommentarer efter våldtäkten

Nya Tider har flera gånger skrivit om och följt livsödet för Luna, en ung svensk flicka vars liv slogs i spillror 2022 när hon mötte den då 15-årige etiopiern Abushi Shamse Kamal på en lekplats vid den skola hon gick på i stadsdelen Morö Backe i Skellefteå.

Kamal gick till bestialisk attack mot Luna, som då var nio år gammal. Han slog, sparkade och ströp henne med ett skosnöre och våldtog henne i en skogsdunge i närheten av lekplatsen. Lunas skador var efter våldtäkten och mordförsöket livshotande och hon låg länge i koma.

När SVT Västerbotten väljer att följa upp fallet med ett inslag där man får se den gravt hjärnskadade flickan försöka gå är den statliga median snabb och förebygger att ”rasism” sprids på sociala medier. Till skillnad från andra inslag kan tittare därför inte kommentera inslaget om Luna.

Invandraren anföll kvinnor – skyddades av systemet

Abushi Shamse Kamal, hans lillasyster och deras föräldrar kom från Etiopien till Sverige sommaren 2017. De ansökte då om uppehållstillstånd den 6 juli 2017, och alla i familjen utom pappan beviljades i november året därpå tillfälligt uppehållstillstånd.

Familjen påstod länge att Kamal var 13 år gammal och trots att den mycket storväxte afrikanen tornade över andra barn fick han gå i skola med yngre barn. Det var allt annat än oproblematiskt. Tre olika händelser ska ha skett kort efter varandra under hösten 2019, det vill säga innan han våldtog Luna.

Kamal ska enligt rapporter ha stört pågående verksamheter utanför klassrummet och då bland annat slagit elever på rumpan vid två olika tillfällen. Ett fall har, enligt skolans dokument, skett på en rast när elever sparkade boll. Vid ett annat tillfälle har han i klassrummet kallat en person för hora. Han hade även flera gånger anfallit kvinnor och försökte våldta en kvinna utomhus, något som skedde i juni 2022 – en vecka efter det fick han permanent uppehållstillstånd.

Myndigheterna samkörde inga uppgifter om hans eskalerande våldsamhet och avvikande sexuella beteenden vilket möjliggjorde att han fick permanent uppehållstillstånd. Det var något som slutligen ledde till IVO-kritik mot Socialtjänsten och en ny lag, Lex Luna, som infördes den 1 april i år och som gör det till ett krav att uppgifter likt de som rörde Kamal delas mellan myndigheter.

Bestialisk våldtäktsman helt utan ånger – vård på svenskarnas bekostnad

Först under polisutredningen efter våldtäkten av Luna kunde en rättsundersökning klargöra att Kamal inte var 13 år, som familjen och massmedier först påstod, utan 15. Som straffmyndig blev det likväl inte tal om något straff.

Kamal dömdes slutligen till rättspsykiatrisk vård eftersom han ansågs ha en ”medelsvår intellektuell funktionsnedsättning”. Man tydliggör i domen att det i sig inte vanligtvis är att betrakta en intellektuell funktionsnedsättning som en allvarlig psykisk störning, men det bedöms hos Kamal innebära detta på grund av omständigheterna. Bland annat för att han tidigare angripit andra flickor och kvinnor, uppvisar en avsaknad av empati för sina offer och det lidande han utsatt dem för samt en begränsad förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande.

Om mordförsöket sade Abushi Shamse Kamal följande i polisförhör:

”Mm…jag tog skor, eh….snöret och sen bara försöker döda hon”. ”Jag bara tog och sen bara händer gjorde på runt hennes hals å.”. ”Jag knyter bara fast och sen, ja, tog jag, eh…snöre och sen lämnade jag bara där sen gick jag därifrån”

”Jag trodde hon ont hon var död och sen jag knutit fast på henne. Hon, hon, hon levde då. Men jag knöt hennes snör, snöre på hennes hals då trodde jag att hon var död men det var hon inte tror jag”

Eftersom Kamal beviljades ett permanent uppehållstillstånd kommer han sannolikt att för resten av sitt liv kosta svenskarna mångmiljonbelopp. Hans vård kostar nämligen 6 750 kronor per dygn eller runt 200 000 kronor i månaden. Det har han varit nöjd med.

I polisförhör har han sagt att han trivs med den vård han redan fått via LVU, eftersom han bland annat får spela mycket TV-spel och personalen är snäll mot honom, frågar hur han mår och berömmer honom när han berättar om sina känslor. Han uppvisar däremot fortfarande inga tecken på ånger eller oro för flickans mående när han nu blivit 18 år gammal.

Inslag om Lunas rehabilitering

För Lunas del innebar det mångkulturella mötet ett livslångt lidande då hon drabbats av bestående hjärnskador och hon genomgår fortfarande en omfattande rehabiliteringsprocess. Hon har till skillnad från sin våldtäktsman inte heller fått samma grad av stöd från samhället. Bland annat har hon nekats att ta med sig assistenter för att få träffa sina farföräldrar.

Ett av de medier som länge tog etiopiern i försvar och ondgjorde sig över att svenskar hotade honom samt skrev ”rasistiska kommentarer” om honom efter dådet är SVT. Den statskontrollerade median har nu valt att följa upp Lunas öde med ett inslag. I inslaget får man följa en del av den rehabilitering som flickan genomför, där hon bland annat försöker lära sig gå igen.

Rehabiliteringen består av bland annat balansövningar, att hon testar att sitta själv på både sängkanten och golvet eller att hon jobbar med en ögonstyrningsdator, säger hennes mamma Emelie i inslaget.

– Vi försöker få henne att röra sig mer själv, säger Emelie.

SVT sätter stopp för svenskars kommentarer

Fallet har rört upp starka känslor, till stor del eftersom många uppfattar det som att samhället ställt sig på förövarens sida både innan och efter mordförsöket.

Kort efter våldtäkten valde till exempel polisen att skydda förövaren och dennes familj från svenskar som ville hämnas. Familjen fick snabbt en ny bostad, på skattebetalarnas bekostnad, på hemlig ort. Kamal flyttades även runt mellan olika ungdomshem efter att han misshandlats av andra ungdomar på ett av hemmen.

– Det är en händelse som upprört. Det är för hans säkerhet han hålls på hemlig ort. Hot riktas mot honom, det är bara att se på vissa sociala medier, sade Lars Westermark, polisområdeschef i Skellefteå till SVT.

När SVT Västerbotten lägger ut sitt inslag på sociala medier väljer man samtidigt att plocka bort möjligheten att kommentera, något man inte gjort med andra inslag i närtid. SVT prioriterar att motverka det man verkligen fruktar – svenska tittares reaktioner på sociala medier i stället för att rapportera om hur trötta folket är på massinvandringens konsekvenser.