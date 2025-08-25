SVT uppmärksammar pro-natalister – utan negativ vinkling (nästan)

aret Collins har gjort sig kända som influerare för pronatalist-rörelsen. De driver podden Based Camp och har tidigare blivit omskrivna av bland andra New York Times. Malcolm är entreprenör inom IT-sektorn i Silicon Valley och Simone har tidigare varit forskare.

Paret har tidigare beskrivit sig som ateister men har senare gjort klart att de tror på en skapande vilja bakom universum, även om de inte är kristna i vanlig bemärkelse som de flesta andra i rörelsen.

– Pronatalist-rörelsen är ett samarbete mellan olika högfertilitetsgrupper, många av dem religiösa konservativa, där vi avgör mänsklighetens framtid, förklarar Malcolm för SVT.

Collins förespråkar tekniska lösningar för att underlätta att skaffa barn, och vill samtidigt göra det mer socialt accepterat att få barn i unga år. Själva är de födda 1986 och 1987 men har inga planer på att nöja sig med de fyra barn de har idag.

– Om tio år är jag fortfarande gravid eller nyförlöst, om jag har turen att inte förlora livmodern i ett olyckligt kejsarsnitt, säger Simone.

För paret Collins handlar det inte bara om att få många barn, utan även om att få barn med så goda genetiska förutsättningar som möjligt. Därför använder de genetisk screening för att välja ut rätt embryon. Inga av deras graviditeter sker spontant, utan med in vitro-fertilisering (IVF) följt av preimplantationsgenetisk diagnostik (PGD) och polygenisk screening (PGT-P) där embryona testas genetiskt för att kunna sortera bort de som har hög risk för exempelvis hjärtsjukdom, eller bara lägre sannolikhet för positiva egenskaper som intelligens, mental stabilitet eller skönhet.

I USA är dessa metoder lagliga och erbjuds av en rad olika företag, men i Europa är de kraftigt reglerade och ofta olagliga. I många länder regleras det av Oviedokonventionen, som Sverige dock inte ratificerat därför att svensk lagstiftning redan antas täcka samma områden. Generellt sett får endast embryon med risk för allvarliga genetiska sjukdomar sorteras bort, medan det är förbjudet att välja efter kön, intelligens, fysisk förmåga eller risk för mindre allvarliga sjukdomar. Något paret Collins är starkt kritiska mot.

– Det är helt galet, trots att detta räddar liv och underlättar för sjukvården är tekniken förbjuden i större delen av Europa, säger Malcolm.

Paret Collins ser sitt barnafödande som ett ideologiskt projekt, och rörelsen har under de senaste åren fått ökat stöd från personer inom den finansiella och politiska eliten, bland andra Elon Musk, Open AI:s vd Sam Altman, och USA:s vicepresident J.D. Vance. Regeringen Trump har bland annat infört engångsbidrag till de som föder barn, skattesänkningar kopplade till antalet barn, och gjort det enklare att få tillgång till IVF.

SVT:s reportage om paret Collins är förvånansvärt neutralt – för några år sedan utmålades en kampanj i Nederländerna för att skaffa fler barn som snudd på nazistisk därför att det bara fanns vita barn på bilderna till den, medan Collins inte bara är vita utan dessutom gör ett eugeniskt urval av vilka barn de ska skaffa. Nättidningen Fria Tider spekulerar i att SVT:s neutralitet ”beror kanske mest på [paret Collins] lite småtrötta hipsterutseende, ålder och sociala bakgrund, som många journalister kan identifiera sig med”.

När Nya Tider ser klippet från SVT tycker vi oss dock notera en subtil men tydlig skillnad i berättarrösten när den berättar om parets planer och åsikter jämfört med när den presenterar deras motståndares åsikter och plötsligt låter gladare: ”På andra sidan finns forskning och organisationer som menar att lågt barnafödande inte är en nackdel ur klimatperspektiv.”

Inslaget publicerades på SVT Nyheter under rubriken ”Här är familjen som vill föda elitbarn för att rädda mänskligheten”.