Reform UK sopade mattan med etablissemangspartierna i lokalvalen den 7 maj. Foto: Reform UK på Facebook

SVT:s arroganta epitet om Reform UK

OPINION: MEDBORGARPERSPEKTIV.SE
I rapporteringen om Reform UK:s stora framgångar i de brittiska lokalvalen den 7 maj 2026 – där partiet vann över 1 400 fullmäktigeplatser och tog kontroll över flera kommuner – valde SVT att kalla partiet ”högerpopulistiska Reform UK” utan att förklara vad epitetet egentligen syftar på eller varför det är relevant.

Reform UK är nationellt och kultu­rellt konservativt med en ekonomisk politik som sänker skatter, minskar byråkrati och skyddar brittiska ar­betare mot import av billig arbets­kraft. Dess politiska profil ligger nära arbetarklassens erfarenheter och prioriteringar – nämligen oro över massinvandring, kulturell splittring och en välfärd som inte längre känns rättvis. Detta är något som också många svenska arbetare känner igen och uttrycker genom att rösta på SD. Epitetet högerpopulistisk är därför en osaklig beskrivning av Reform UK. Formellt sett är det därför ett lag­brott då SVT enligt lag ska vara saklig och opartisk.

Genom att sätta stämpeln ”popu­listisk” förskjuter man fokus från sakfrågor till värdering och placerar politiska motståndare utanför det le­gitima samtalet. Etiketten fungerar som ett språkligt verktyg som formar opinionen och stakar ut gränserna för det offentliga språket. Även om Reform UK ofta beskrivs som höger­populistiskt i delar av medierna, är det anmärkningsvärt att public ser­vice konsekvent använder ett sådant nedsättande epitet på högerpartier, medan motsvarande epitet nästan aldrig förekommer på vänstersidan. Vänsterpartiets ungdomsförbund bekänner sig öppet till kommunism – ändå hör vi aldrig ”vänsterextremt”. Vi har heller aldrig hört talas om ”kli­matpopulister” när det gäller Miljöpartiets politik.

Varför ska den stora andel av svenskarna som har högersympa­tier tvingas fortsätta bli både be­svikna och förvånade över att SVT konsekvent förmedlar ett vänster­perspektiv med värdeladdade och nedsättande epitet? SVT och SR tycks utgå från ett vänsteraktivistiskt per­spektiv som norm, oavsett vad stad­gar, sändningstillstånd eller public service-lagen (prop. 2024/25:166, 5 §) säger om opartiskhet och saklighet. SVT måste leva upp till sin objektiva roll och inse att man agerar partiskt när vänsterextrema organisationer uppenbarligen slipper motsvarande nedsättande epitet.

Konflikten mellan höger och vän­ster handlar inte om rika och fat­tiga. Den handlar om självständighet mot beroende. Högern utgår från att människor är kapabla att fatta egna beslut. Vänstern utgår från att politi­ker och myndigheter ska styra mer. När Reform UK (och SD i Sverige) talar om nationell kontroll och mot­stånd mot statligt överberoende kallas det plötsligt ”populistiskt”.

Enligt lagen ska public service utövas opartiskt och sakligt. Fort­satt användning av asymmetriska epitet är inte bara arrogant – det är ett allvarligt förtroendeproblem. Ex­tra arrogant är det med tanke på att högermänniskor har klart lägre för­troende för public service.

Formellt sett ska dylika övertramp hanteras av Granskningsnämnden. Vid en tidigare anmälan om nega­tiva epitet för högerorganisationer behandlades ej anmälan med mo­tiveringen att motsvarande ärende behandlats tidigare. Arrogant svar från en myndighetsliknande enhet som har att kontrollera public ser­vices saklighet och opartiskhet. Vi i föreningen Medborgarperspektiv.se ser Granskningsnämnden som tand­lös, närmast en kuliss för att invagga omvärlden i tron att public service är opartisk och saklig.

Public service borde åtminstone nu bemöda sig att förklara varför de ser Reform UK som ett parti som med förenklade argument söker väl­jarnas förtroende.

Nu får det vara slut på public ser­vices arrogans! Skärpning! Särskilt nu när vi snart ska ha val.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Lars Bernhoff

maj 26, 2026

av Åke Thunström
februari 27, 2026

🟠 DEBATT Resultaten för de fyra senaste riksdagsvalen har visat att andelen personer med borgerliga värderingar i Sverige utgör nära hälften av väljarkåren: cirka 40–50 procent. Samtidigt har årliga opinionsundersökningar visat att borgerliga tittare har ett lägre förtroende för Public Service (PS) än tittare med vänstersympatier, vilket betyder att många tittare inte är nöjda med det som erbjuds av PS. Men detta förhållande har tyvärr inte lett till någon allmän debatt och borgerliga politiker har märkligt nog inte krävt någon förändring av PS:s utbud.

av Lennart Svensson
maj 19, 2026

🟠 OPINION: LENNART SVENSSON År 2020 invigdes i Berlin museet Humboldt Forum. Det låter inte så sensationellt. Men om man tillägger: Detta innebar återuppförandet av de preussiska kungarnas slott i centrala Berlin, efter att ha varit en ruin sedan 1945 och platsen för en modernistisk-kommunistisk byggnad – då märker man att detta är smått sensationellt. Vad det handlar om är bara ett av många exempel på hur klassisk arkitektur återkommit i västvärlden, menar debattör Lennart Svensson.

av Vávra Suk
maj 17, 2026

🟠 LEDARE I detta nummer handlar reportaget om Fredrik Vejdeland, ledare för Motståndsrörelsen, som på till synes godtyckliga grunder förts upp på det amerikanska finansdepartementets sanktionslista som ”internationell terrorist”. Nu kan han inte ens öppna ett svenskt bankkonto. I Sverige måste svensk lag gälla – svenskar ska inte kunna dömas och straffas i Sverige av en annan stat!

av Sophie Kielbowska
maj 12, 2026

🟠 KRÖNIKA Under den 8 och 9 maj ägde några intressanta händelser i den europeiska politiska sfären rum. Förbundskanslern Friedrich Merz, CDU, besökte Moderaterna, den nye regeringschefen i Ungern uppmanade den ungerske presidenten att avgå och i Moskva ägde den sedvanliga militära paraden rum.

av Tommy Ulmnäs
maj 7, 2026

🟠 OPINION: TOMMY ULMNÄS I den infekterade tid vi lever i gör författaren och tidigare kommunjuristen Tommy Ulmnäs här ett försök med att få in en djupare syn på tillvaron. Vi behöver mer än någonsin tänka i helt andra banor än tidigare om vi vill lösa några problem, anser han. Han menar att det nu är dags att lyfta fram behovet av intellektualitet i debatterna. Den ankdamm som länge präglat vårt parlament måste bort och in med klokhet och sunt förnuft.

av Pavel Durov
maj 4, 2026

🟠 KRÖNIKA Europeiska unionen försöker rättfärdiga sin satsning på mer övervakning (Chat Control) och censur (DSA) via kontrollerade organisationer och medier. AI Forensics, en Soros-finansierad uppdragstagare åt EU-kommissionen, hävdar att Telegram är ett problem eftersom människor kan diskutera innehåll från andra sociala medier i privata Telegram-grupper.

Vávra Suk
Chefredaktör
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

av Hans-Olof Andersson
maj 18, 2026

Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Filip Johansson:

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

av Filip Johansson
maj 21, 2026
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Tobias Hübinette får 648 000 kronor för att lämna Karlstads universitet
Här knäas Nick Alinia i huvudet av Andreas Klominek
Nej till EU-federation – Ja till nordiskt samarbete

