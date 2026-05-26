SVT:s arroganta epitet om Reform UK

Reform UK är nationellt och kultu­rellt konservativt med en ekonomisk politik som sänker skatter, minskar byråkrati och skyddar brittiska ar­betare mot import av billig arbets­kraft. Dess politiska profil ligger nära arbetarklassens erfarenheter och prioriteringar – nämligen oro över massinvandring, kulturell splittring och en välfärd som inte längre känns rättvis. Detta är något som också många svenska arbetare känner igen och uttrycker genom att rösta på SD. Epitetet högerpopulistisk är därför en osaklig beskrivning av Reform UK. Formellt sett är det därför ett lag­brott då SVT enligt lag ska vara saklig och opartisk.

Genom att sätta stämpeln ”popu­listisk” förskjuter man fokus från sakfrågor till värdering och placerar politiska motståndare utanför det le­gitima samtalet. Etiketten fungerar som ett språkligt verktyg som formar opinionen och stakar ut gränserna för det offentliga språket. Även om Reform UK ofta beskrivs som höger­populistiskt i delar av medierna, är det anmärkningsvärt att public ser­vice konsekvent använder ett sådant nedsättande epitet på högerpartier, medan motsvarande epitet nästan aldrig förekommer på vänstersidan. Vänsterpartiets ungdomsförbund bekänner sig öppet till kommunism – ändå hör vi aldrig ”vänsterextremt”. Vi har heller aldrig hört talas om ”kli­matpopulister” när det gäller Miljöpartiets politik.

Varför ska den stora andel av svenskarna som har högersympa­tier tvingas fortsätta bli både be­svikna och förvånade över att SVT konsekvent förmedlar ett vänster­perspektiv med värdeladdade och nedsättande epitet? SVT och SR tycks utgå från ett vänsteraktivistiskt per­spektiv som norm, oavsett vad stad­gar, sändningstillstånd eller public service-lagen (prop. 2024/25:166, 5 §) säger om opartiskhet och saklighet. SVT måste leva upp till sin objektiva roll och inse att man agerar partiskt när vänsterextrema organisationer uppenbarligen slipper motsvarande nedsättande epitet.

Konflikten mellan höger och vän­ster handlar inte om rika och fat­tiga. Den handlar om självständighet mot beroende. Högern utgår från att människor är kapabla att fatta egna beslut. Vänstern utgår från att politi­ker och myndigheter ska styra mer. När Reform UK (och SD i Sverige) talar om nationell kontroll och mot­stånd mot statligt överberoende kallas det plötsligt ”populistiskt”.

Enligt lagen ska public service utövas opartiskt och sakligt. Fort­satt användning av asymmetriska epitet är inte bara arrogant – det är ett allvarligt förtroendeproblem. Ex­tra arrogant är det med tanke på att högermänniskor har klart lägre för­troende för public service.

Formellt sett ska dylika övertramp hanteras av Granskningsnämnden. Vid en tidigare anmälan om nega­tiva epitet för högerorganisationer behandlades ej anmälan med mo­tiveringen att motsvarande ärende behandlats tidigare. Arrogant svar från en myndighetsliknande enhet som har att kontrollera public ser­vices saklighet och opartiskhet. Vi i föreningen Medborgarperspektiv.se ser Granskningsnämnden som tand­lös, närmast en kuliss för att invagga omvärlden i tron att public service är opartisk och saklig.

Public service borde åtminstone nu bemöda sig att förklara varför de ser Reform UK som ett parti som med förenklade argument söker väl­jarnas förtroende.

Nu får det vara slut på public ser­vices arrogans! Skärpning! Särskilt nu när vi snart ska ha val.