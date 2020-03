SVT:s Rapportsändningar textas nu på arabiska

Från och med tisdag den 24 mars kan de som väljer att titta på SVT:s nyhetsprogram Rapport märka att något är mycket annorlunda i rutan än tidigare. Nu kommer nämligen sändningen av Rapport klockan 16 att textas på både arabiska och engelska. Detta är ännu en effekt av coronakrisen som slår allt hårdare mot Sverige. Det var under måndagskvällen som flera medier gick ut med nyheten att en stor del av de som hittills dött i Stockholmsregionen av coronaviruset är somalier, och att just denna grupp, plus araber från Mellanöstern, smittas samt smittar omgivningen i en hastighet som utan tvivel är oroande.