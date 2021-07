Sydafrika: Vita överger sina hem i staden Durban

Det våld och den plundring som utbröt efter den tidigare presidenten Jacob Zumas gripande förra veckan har ökat och lämnat ett spår av förstörelse i sitt kölvatten. Lagerbyggnader och stormarknader i Durban, en av de mest trafikerade sjöfartsterminalerna på den afrikanska kontinenten och ett import-exportnav, har rensats ut eller bränts ner.

Durban ingår i eThekwini Metropolitan Municipality, som inkluderar närliggande städer och har en befolkning på cirka 3,4 miljoner, vilket gör storkommunen till en av de största städerna på Indiska oceanens kust på den afrikanska kontinenten. Durban var en av värdstäderna i 2009 World Conference against Racism, 2010 FIFA World Cup och har det högsta antalet dollarmiljonärer som flyttar in per år i någon sydafrikansk stad med ett antal som har ökat med 200 procent mellan 2000 och 2014. Staden har nu praktiskt taget reducerats till spillror av plundrande Zulu-mobbar.