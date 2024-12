Syrien har fallit – efter blixtoffensiv från utlandsstödda terrorister

Den 27 november gick tusentals utlandsstödda terrorklassade jihadister från Idlibprovinsen till attack mot syriska regeringsstyrkor i angränsande Aleppoprovinsen. By efter by och stad efter stad föll. Redan den 8 december tågade de segerrika islamisterna in i huvudstaden Damaskus. Vi tittar här närmare på vad som skedde under dessa elva dramatiska dygn som beseglat den nationalistiska Assaddynastins öde och kastat Syrien i islamistiskt mörker.