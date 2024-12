Syrier firar islamistsegern – Åkesson: ”Dags att åka hem”

På Sergels torg i Stockholm samlades under söndagen tusentals syriska invandrare och firade Assadregimens fall efter att islamistrebellerna tagit makten. Andra demonstrationer genomfördes i Malmö och Göteborg och syriska flaggor syntes vaja i ett stort antal svenska städer under söndagen. Under skanderande på arabiska var glädjen över islamisternas seger påtaglig.

Flera personer som intervjuades av medier sade dessutom att de nu tänkte återvända till sitt hemland.

– Vi kommer återvända till Syrien och bygga upp vårt land, sade en syrisk invandrare till SVT.

Men det är inte bara enstaka syrier som vill att dessa återvänder till sitt hemland. Både Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Alternativ För Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand delade den åsikten och gick ut på sociala medier med uppmaningen att syrierna ska åka hem.

Det finns runt 200 000 syriska migranter i Sverige, varav cirka 45 000 ännu inte fått medborgarskap och direkt berörs av en eventuell ändrad situation i sitt hemland såtillvida att de kan utvisas med nuvarande lagstiftning.

Dags att åka hem

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson skriver i ett inlägg på X att det finns grupper i Sverige som gläds över att islamister tagit makten i Syrien och att dessa inte bara borde åka hem, utan att uppehållstillstånden borde omprövas för syriska migranter.