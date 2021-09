Syrier våldtog dottern analt – ”gjorde sin plikt som make”

BROTT OCH STRAFFEn ung kvinna med omfattande intellektuell funktionsnedsättning hamnade i klorna på en afghan som hon trodde var hennes pojkvän. Men kort efter att de blivit ett par bjöd han in andra afghaner för att gemensamt våldta henne under förnedrande former. En av dessa skulle egentligen redan varit utvisad för en annan våldtäktsdom. Nu har de tre afghanerna dömts till fängelse och utvisning, utvisningar som dock inte kan genomföras.