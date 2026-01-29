Talibanernas brandtal – för återvandring

Talibanerna har en omfattande apparat för att möjliggöra att de återetableras. Större delen av talibanernas nyheter om återvandringsinsatser berör afghanska flyktingar i Iran och andra närliggande länder, men budskapet är tydligt: afghaner över hela världen bör återvandra och bygga upp sitt land.
Det sker ett visst arbete för att försöka få afghaner från Europa att återvända hem, även om det är betydligt svårare då de europeiska länderna i princip inte vill ha kontakt med talibanerna och helst vill behålla afghanerna i Europa. Det finns dock undantag: i ett fall som rör 81 afghaner som ska återvandra från Tyskland, med hjälp av Qatar, rapporterar nyhetsbyrån på följande sätt:
”Den afghanske utrikesministern beskrev relationerna mellan Afghanistan och Qatar som allt bättre och uttryckte optimism om att återvandrande afghaner från Tyskland ska kunna återintegreras i sitt hemland med hjälp av humanitära organisationer. Han bekräftade att afghanska diplomater kommer att erbjuda konsulära tjänster till afghaner som bor i Tyskland och uttryckte tacksamhet till Qatar för deras hjälp i det kommande arbetet.”
Uppmaningen: Alla flyktingar ska återvandra
När Iran beslutade att genomföra massutvisningar av afghaner i somras, uttryckte talibanerna att de både respekterade och välkomnade beslutet, men vädjade om att återvandringen ska ske på ett så humant sätt som möjligt.
Nya Tider översätter här hela det anmärkningsvärda uttalandet till svenska, som har karaktären av ett politiskt brandtal för återvandring:
”Under de senaste veckorna har den storskaliga repatrieringen av afghanska flyktingar från Iran väckt oro på både nationell och på institutionell nivå. Samtidigt som varje lands suveräna rätt att hantera invandring erkänns, vägs tillvägagångssättet, tidpunkten och behandlingen av flyktingarna mot mänsklig medkänsla och principer om god grannsämja.
Afghanistans islamiska emirat har gett omfattande stöd till de återvändande flyktingarna under deportationsprocessen. Tjänster som tillfälliga boenden, utdelning av första hjälpen, arbetstillfällen och skolplacering för barn har erbjudits för att minimera svårigheterna vid återvändandet. Inrättandet av övergångsläger i gränsprovinserna understryker regeringens engagemang för att säkerställa att flyktingarna kan återvända stegvis och med värdighet.
Till exempel har den Höga kommissionen för flyktingar vid Eslam Qaleh-gränsen [i västligaste Afghanistan, precis vid gränsen mot Iran, NyT:s anm.] de senaste dagarna outtröttligt erbjudit hälsovård, mat, transporter, boende och ekonomiskt stöd till tiotusentals flyktingar som strömmar in, för att säkerställa en ordnad vidareförflyttning.
Vi hoppas att grannlandet, som under många år hyst miljontals afghanska flyktingar, förstår situationens känslighet och undviker plötsliga konfrontationer och massutvisningar som kan göra otaliga kvinnor, barn, äldre och unga hemlösa. Det som nu är avgörande är inte hastiga utvisningar, utan en gradvis, laglig och medmänsklig repatriering som värnar den mänskliga värdigheten. Tålamod, tolerans, ömsesidig respekt och positivt engagemang utgör grunden för islamiska relationer och sunda grannskapsförbindelser.
Samtidigt uppmanas alla kära flyktingar att återvända till Afghanistan, sitt hemland, och bidra till dess återuppbyggnad. Afghanistan erbjuder nu fullständig säkerhet och rika möjligheter till ett liv i arbete, utbildning och fred – möjligheter som ofta saknas i andra migrationssammanhang.
Med respekt för värdländernas beslut, förespråkar Islamiska emiratet [Talibanerna, NyT:s anm.] konstruktiva samtal som den bästa vägen för att hantera migrationsutmaningarna. Afghanistan tillhör alla afghaner, och det är dags för nationens barn att återförenas med sitt hemland.”