Telegrams grundare varnar

Vår generation har snart ingen tid kvar för att rädda det fria internet som byggdes för oss av våra fäder.
Det som en gång var löftet om fri informationsutväxling håller på att förvandlas till det ultimata verktyget för kontroll.
Tidigare fria länder inför nu dystopiska åtgärder såsom digitala ID:n (Storbritannien), ålderskontroller på nätet (Australien) och massövervakning av privata meddelanden (EU).
Tyskland förföljer alla som vågar kritisera makthavare på internet. Storbritannien fängslar tusentals för deras inlägg på sociala medier. Frankrike startar brottsutredningar mot ledande IT-entreprenörer som försvarar frihet och integritet.
En mörk, dystopisk värld närmar sig snabbt — medan vi sover. Vår generation riskerar att gå till historien som den sista som hade friheter — och som lät dem tas ifrån oss.