Pavel Durov, Telegrams grundare. Foto: Techeconomy

Telegrams grundare varnar

  • , 15:58
KRÖNIKA
Jag fyller 41 idag, men jag känner inte för att fira.

Vår generation har snart ingen tid kvar för att rädda det fria internet som bygg­des för oss av våra fäder.

Det som en gång var löftet om fri informationsutväxling håller på att förvandlas till det ultima­ta verktyget för kontroll.

Tidigare fria länder inför nu dystopiska åtgärder såsom di­gitala ID:n (Storbritannien), ål­derskontroller på nätet (Austra­lien) och massövervakning av privata meddelanden (EU).

Tyskland förföljer alla som vågar kritisera makthavare på internet. Storbritannien fängs­lar tusentals för deras inlägg på sociala medier. Frankrike startar brottsutredningar mot ledande IT-entreprenörer som försvarar frihet och integritet.

En mörk, dystopisk värld när­mar sig snabbt — medan vi so­ver. Vår generation riskerar att gå till historien som den sista som hade friheter — och som lät dem tas ifrån oss.

  • , 15:58

Pavel Durov

oktober 19, 2025

I de blindas rike

I de blindas rike

av Staffan Mörner
september 15, 2025

🟠 DEBATT Staffan Mörner, som skrivit boken Borde man oroa sig för klimathotet? (2020), bemöter i denna debattartikel musikmakaren Anders Nilssons inlägg på Substack om klimathotet, och summerar samtidigt på ett övergripande sätt sina slutsatser i frågan.

Total förvirring i USA:s kongress om Bidens budget

Total förvirring i USA:s kongress om Bidens budget

av Mats Loman
mars 31, 2025

🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för Bidens budget måste förlängas eftersom det inte föreligger en ny från Trumps sida. Trump är märkligt nog mycket angelägen om att en sådan förlängning av Bidens budget skall komma till stånd. Demokraterna – Bidens parti – i kongressen har lika oväntat sagt att de tänker rösta nej. Röstar nej gör också en ledamot som hör till de mest bemärkta i det republikanska lägret, libertarianen Thomas Massie. Trump är mycket upprörd över det. Varför denna röra? Ja, det troligaste svaret är: Israel.

Patriotisk protestdemonstration i Warszawa – ”Låt oss rädda Polen”

Patriotisk protestdemonstration i Warszawa – ”Låt oss rädda Polen”

av Sophie Kielbowska
oktober 16, 2025

🟠 KRÖNIKA Under lördagen den 11 oktober sammankallade Polens konservativa parti PiS (Lag och Rättvisa) till en patriotisk demonstration på Slottsplatsen i Warszawa. Delegationer från hela landet kom med bussar och bilar för att visa sitt stöd och samtidigt protestera mot EU:s migrationspakt, Mercosuravtalet och avtalet med Ukraina. De två sistnämnda slår hårt mot den polska jordbruksekonomi.

Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!

Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!

av Christer Ericsson
oktober 13, 2025

🟠 LEDARE Det är nu drygt två månader kvar av detta år och vi befinner oss därmed i den sista fasen i nedtrappningen av presstödet som gör det möjligt att driva vidare Nya Tider i sitt nuvarande format. Jag tänker då inte minst på vårt högkvalitativa – till såväl innehåll, som papper och tryck – 68-sidiga magasin. Det blev en oväntat stor succé när vi lanserade det i januari 2024. Gamla trogna läsare uppskattade den rejäla uppgraderingen från tabloid och det gav oss också en ny läsekrets, som uppskattar det fina magasinformatet. Att vi valde att ta det steget var faktiskt en konsekvens av att EU attackerade oss och försökte få oss att lägga ned. Låt mig förklara.

Integrationsskuld?

Integrationsskuld?

av Henrik Paetau
oktober 12, 2025

🟠 DEBATT Sverige kan sägas ha en försvarsskuld, emedan flera successiva regeringar har bantat ned vårt försvar och vår beredskapsreserv. Som bäst åtgärdas bristerna i dessa vitala samhällssektorer. Vi har även en betydande utbildningsskuld, i synnerhet inom grundutbildningen, men även inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen, där elevernas brister i läskunnighet och läsförståelse gör det svårt för dem att tillägna sig elementär kurslitteratur.

President Donald Trumps tal på Quanticobasen

President Donald Trumps tal på Quanticobasen

av Sophie Kielbowska
oktober 9, 2025

🟠 KRÖNIKA Den 30 september höll president Donald Trump ett tal till höga amerikanska militärer i marinkårsbasen Quantico i delstaten Virginia. Presidentens tal föregicks av krigsministern Pete Hegseth linjetal om nya direktiv för amerikanska soldater och officerare. Svensk media reagerade på Hegseths anspelningar på skäggiga nordbor, då en amerikansk officer och även vanlig soldat skall vara välklippt och välrakad. För övrigt blev det i vanlig ordning svensk medial tystnad. Men det finns mycket mer än så.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
