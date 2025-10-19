Telegrams grundare varnar

Vår generation har snart ingen tid kvar för att rädda det fria internet som bygg­des för oss av våra fäder.

Det som en gång var löftet om fri informationsutväxling håller på att förvandlas till det ultima­ta verktyget för kontroll.

Tidigare fria länder inför nu dystopiska åtgärder såsom di­gitala ID:n (Storbritannien), ål­derskontroller på nätet (Austra­lien) och massövervakning av privata meddelanden (EU).

Tyskland förföljer alla som vågar kritisera makthavare på internet. Storbritannien fängs­lar tusentals för deras inlägg på sociala medier. Frankrike startar brottsutredningar mot ledande IT-entreprenörer som försvarar frihet och integritet.

En mörk, dystopisk värld när­mar sig snabbt — medan vi so­ver. Vår generation riskerar att gå till historien som den sista som hade friheter — och som lät dem tas ifrån oss.