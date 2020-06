The Lancets artikel mot hydroxiklorokin dras tillbaka som falsk

Surgisphere vägrade att upplåta hela datamängden för en oberoende granskning, och därför uppger den medicinska tidskriften The Lancet att de ”inte längre kan gå i god för sanningshalten i de primära datakällorna”. Även en liknande artikel i tidskriften New England Journal of Medicine har dragits tillbaka av samma anledning.

Världshälsoorganisationen har också stoppat alla prövningar av läkemedlet efter att The Lancet publicerade den nu omtvistade studien.