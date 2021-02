Emmanuel Macron. Foto: Wikipedia CC BY 4.0, den 11 november 2017

UTRIKES

Tiden rinner ut för president Macron att stoppa radikal islamism

Frankrikes president Emmanuel Macron kämpar just nu en kamp mot radikal islamism, men kampen kan mycket väl förloras om han inte vidtar åtgärder inom kort. Presidenten försöker fortfarande bemästra situationen på två fronter. Denna tvådelade attack kan dock vara just den fälla som islamisterna försöker lura den franske ledaren in i.

I Nationalförsamlingen håller Frankrikes inrikesminister Gerald Darmanin en av frontlinjerna. Han har infört en lag för att "stärka de republikanska principerna", en de-facto omarbetning av den berömda lagen om religiös frihet från 1905. Förhållandet mellan staten och religionerna har omdefinierats i 70 artiklar, utan att uttryckligen nämna islamism. När den franske läraren Samuel Paty halshöggs, löd rubriken på en artikel i New York Times "Franska polisen skjuter ihjäl man efter en dödlig knivattack på gatan", något som påminner om rubriker i svensk public service när israelisk militär eller säkerhetstjänst tvingas döda fanatiska palestinska terrorister. Macron kommer alltså att få möta hård kritik från de traditionella amerikanska medierna, något han har försökt undvika till varje pris. Den franska dagstidningen Le Monde har fördömt den "oroande amerikanska blindheten när det gäller jihadism i Frankrike" men denna blindhet kommer utan tvekan att segra med Joe Biden som USA:s president. I Frankrike har andelen av befolkningen som bekänner sig till islam ökat under de senaste åren. Ökningen av islam kan ses i nya siffror: Unga islamister, av vilka några är födda eller uppvuxna i Frankrike, hänvisar till Koranen för att försvara sina våldshandlingar, och 57 procent av unga muslimer i Frankrike prioriterar nu sharialagar över de lagar och principer som gäller i republiken.

