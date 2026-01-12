Tidigare konservativ minister ansluter sig till Reform UK

Zahawi, som har varit partiledare för det konservativa partiet och flera gånger minister, sade att Storbritannien har gått in i en ”mörk och farlig” period och ”behöver Nigel Farage som premiärminister”, vid en presskonferens i London på måndagen.

”Jag inspireras av hans vilja att berätta svåra sanningar i stället för att gömma sig bakom en bekväm lögn”, sade han tillsammans med Farage, en av arkitekterna bakom Brexit.

Konservativa, som suttit vid makten i Storbritannien i 14 år, förlorade mot Labour i parlamentsvalet i juli 2024.

Samtidigt har Reform UK upplevt en meteorartad uppgång: partiet leder nu i väljarundersökningarna inför nästa allmänna val, planerat till 2029, och förväntas vinna många mandat i maj i lokalvalen i Skottland, Wales och delar av England.

Nadhim Zahawi, som avgick som konservativ partiledare 2023 på grund av skatteskandaler, ansluter sig till de cirka tjugo Tory-profiler som har gått över till Reform UK.

Zahawi är irakiskfödd, men är numera naturaliserad brittisk medborgare och var finansminister mellan juli och september 2022, vid slutet av Boris Johnsons mandatperiod som premiärminister.

En talesperson för det konservativa partiet sade på måndagen att Reform UK är ”på väg att bli partiet för avdankade politiker”.

Vid presskonferensen upprepade Farage sitt motstånd mot ett närmande till EU, något som drivs av Labours premiärminister Keir Starmer, som nyligen föreslagit att anpassa sig mer till reglerna för den inre marknaden.

Han reagerade på nyligen rapporterade uppgifter om förekomsten av en ”Farage-klausul” i ett avtal om handel med jordbruksprodukter mellan London och EU, som skulle syfta till att förhindra att han omförhandlade avtalet om han kom till makten.

En sådan klausul skulle vara ”förräderi” och ”strida mot det nationella intresset”, sade han.