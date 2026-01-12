Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Nadhim Zahawi och Nigel Farage vid den gemensamma pressträffen. Stillbild YouTube

Tidigare konservativ minister ansluter sig till Reform UK

  • , 23:19
UTRIKES
Den tidigare konservative finansministern Nadhim Zahawi meddelade måndagen den 12 januari att han ansluter sig till det invandringskritiska partiet Reform UK, en ny framgång för Nigel Farages parti, som leder i Storbritanniens opinionsundersökningar.

Zahawi, som har varit partiledare för det konservativa partiet och flera gånger minister, sade att Storbritannien har gått in i en ”mörk och farlig” period och ”behöver Nigel Farage som premiärminister”, vid en presskonferens i London på måndagen.

”Jag inspireras av hans vilja att berätta svåra sanningar i stället för att gömma sig bakom en bekväm lögn”, sade han tillsammans med Farage, en av arkitekterna bakom Brexit.

Konservativa, som suttit vid makten i Storbritannien i 14 år, förlorade mot Labour i parlamentsvalet i juli 2024.

Samtidigt har Reform UK upplevt en meteorartad uppgång: partiet leder nu i väljarundersökningarna inför nästa allmänna val, planerat till 2029, och förväntas vinna många mandat i maj i lokalvalen i Skottland, Wales och delar av England.

Nadhim Zahawi, som avgick som konservativ partiledare 2023 på grund av skatteskandaler, ansluter sig till de cirka tjugo Tory-profiler som har gått över till Reform UK.

Zahawi är irakiskfödd, men är numera naturaliserad brittisk medborgare och var finansminister mellan juli och september 2022, vid slutet av Boris Johnsons mandatperiod som premiärminister.

En talesperson för det konservativa partiet sade på måndagen att Reform UK är ”på väg att bli partiet för avdankade politiker”.

Vid presskonferensen upprepade Farage sitt motstånd mot ett närmande till EU, något som drivs av Labours premiärminister Keir Starmer, som nyligen föreslagit att anpassa sig mer till reglerna för den inre marknaden.

Han reagerade på nyligen rapporterade uppgifter om förekomsten av en ”Farage-klausul” i ett avtal om handel med jordbruksprodukter mellan London och EU, som skulle syfta till att förhindra att han omförhandlade avtalet om han kom till makten.

En sådan klausul skulle vara ”förräderi” och ”strida mot det nationella intresset”, sade han.

Dela artikeln
  • , 23:19

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

januari 12, 2026

Relaterat

Ny mätning: Labours kollaps ger Reform UK egen majoritet

Ny mätning: Labours kollaps ger Reform UK egen majoritet

av Axel Lundström
oktober 1, 2025

🟠 UTRIKES De invandringskritiska protesterna i Storbritannien har avlöst varandra och växt i storlek under året. Nu visar en ny opinionsmätning på en historisk kollaps för regeringspartiet Labour – samtidigt som det konservativa partiet är nära att utraderas och Nigel Farages Reform UK ser ut att få egen majoritet i parlamentet.

Läs även:

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

av Filip Johansson
januari 12, 2026

🟠 UTRIKES Franska lantbrukare, som framför allt protesterar mot handelsavtalet mellan EU och Mercosur, blockerade på måndagen den 12 januari ett oljelager i staden La Rochelle i västra delarna av landet och spannmålssilos i Bayonne, i sydväst, detta efter en vägspärr som sattes upp i helgen i Le Havres hamn, i nordväst, meddelade de franska jordbruksfacken.

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

av Filip Johansson
januari 8, 2026

🟠 UTRIKES Bönder anlände till Paris på torsdagen den 8 januari med sina traktorer på väg mot Eiffeltornet och Triumfbågen för att protestera mot det förestående undertecknandet av ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och de latinamerikanska länderna inom Mercosur.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
M-toppens pik mot MP-ledaren: ”Det skulle ju aldrig snöa mer sa ni”
Jan Ericson (M) spred desinformation om Trump-regimen: ”Köpta av Putin”

Free West Media

Trump’s Stunning Reset: US Breaks Free from 66 Global Bureaucracies
Danish Farmers Raise Alarm About Climate Feed Additive Bovaer
2026 Starts with Chaos in Germany

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.