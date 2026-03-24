Tidöregeringen agerar mot de stigande energipriserna

Om åtgärderna får klartecken från riksdagen, där regeringskoalitionen ju har majoritet, träder denna åtgärd i kraft den 1 maj och gäller till slutet av september. Minskningen kommer initialt att sättas till den miniminivå av skatt som krävs av Europeiska unionen.

”Alla partier behöver ta in det faktum att det som sker i Mellanöstern och i omvärlden sätter den svenska ekonomin på prov”, sade statsminister Ulf Kristersson vid pressträffen.

Skattesänkningen kommer att innebära en minskning av en krona per liter bensin och 40 öre per liter diesel.

Om det behövs kommer regeringen att söka tillstånd från Europeiska kommissionen för att ytterligare sänka dessa skatter.

Subventioner kommer också att erbjudas hushåll för att kompensera för ökningen av elpriserna, sade regeringen.

Oljepriserna har skjutit i höjden sedan början av konflikten som Israel och USA inledde mot Iran den 28 februari, vilket väcker farhågor om en återuppgång i inflationen och en avmattning i den globala ekonomiska aktiviteten.

Att ha bil är nödvändigt i stora delar av landet, sade Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.

Att minska bränslekostnaderna är också en åtgärd som hjälper till att dämpa inflationen, och det är ytterligare en anledning att göra det, tillade han på presskonferensen tillsammans med regeringspartierna. Skatteförlusten beräknas bli 1,64 miljarder kronor.

Förutom sänkta drivmedelspriser ska man också ge stöd till hushållen. Regeringen föreslår att ett nytt tillfälligt el- och gasstöd ska betalas ut och tidigare anslag för energistöd förstärks med 2,4 miljarder.

Stödet införs för att ge hushållen bättre förutsättningar att möta höga energipriser och ersättningen kommer att baseras på hushållens månadsförbrukning under januari och februari 2026

En viktig del av regeringens reaktivitet är sannolikt att partierna i regeringskoalitionen har opinionsläget inför riksdagsvalet den 13 september i åtanke. De församlade journalisterna verkade vara inne på samma linje, flera föredrog att ställa frågor gällande det nya läget mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Ebba Busch tog upp stafettpinnen och hävdade att det gav det borgerliga regeringsalternativet en glasklar fördel gentemot Socialdemokraternas rödgröna röra.