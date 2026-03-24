Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Partiledarna under pressträffen. Stillbild regeringen.se

Tidöregeringen agerar mot de stigande energipriserna

  • , 06:21
INRIKES
Sverige kommer tillfälligt att sänka skatterna på bensin och diesel för att hantera de stigande energipriserna orsakade av kriget i Mellanöstern, meddelade Tidöregeringen måndagen den 23 mars.

Om åtgärderna får klartecken från riksdagen, där regeringskoalitionen ju har majoritet, träder denna åtgärd i kraft den 1 maj och gäller till slutet av september. Minskningen kommer initialt att sättas till den miniminivå av skatt som krävs av Europeiska unionen.

”Alla partier behöver ta in det faktum att det som sker i Mellanöstern och i omvärlden sätter den svenska ekonomin på prov”, sade statsminister Ulf Kristersson vid pressträffen.

Skattesänkningen kommer att innebära en minskning av en krona per liter bensin och 40 öre per liter diesel.

Källa: Regeringen

 

Om det behövs kommer regeringen att söka tillstånd från Europeiska kommissionen för att ytterligare sänka dessa skatter.

Subventioner kommer också att erbjudas hushåll för att kompensera för ökningen av elpriserna, sade regeringen.

Oljepriserna har skjutit i höjden sedan början av konflikten som Israel och USA inledde mot Iran den 28 februari, vilket väcker farhågor om en återuppgång i inflationen och en avmattning i den globala ekonomiska aktiviteten.

Att ha bil är nödvändigt i stora delar av landet, sade Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.

Att minska bränslekostnaderna är också en åtgärd som hjälper till att dämpa inflationen, och det är ytterligare en anledning att göra det, tillade han på presskonferensen tillsammans med regeringspartierna. Skatteförlusten beräknas bli 1,64 miljarder kronor.

Förutom sänkta drivmedelspriser ska man också ge stöd till hushållen. Regeringen föreslår att ett nytt tillfälligt el- och gasstöd ska betalas ut och tidigare anslag för energistöd förstärks med 2,4 miljarder.

Stödet införs för att ge hushållen bättre förutsättningar att möta höga energipriser och ersättningen kommer att baseras på hushållens månadsförbrukning under januari och februari 2026

En viktig del av regeringens reaktivitet är sannolikt att partierna i regeringskoalitionen har opinionsläget inför riksdagsvalet den 13 september i åtanke. De församlade journalisterna verkade vara inne på samma linje, flera föredrog att ställa frågor gällande det nya läget mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Ebba Busch tog upp stafettpinnen och hävdade att det gav det borgerliga regeringsalternativet en glasklar fördel gentemot Socialdemokraternas rödgröna röra.

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

mars 24, 2026

Ikea-kassen "uppdateras"

🟠 INRIKES Det blev nästan lite panik i januari när kunder noterade att Ikea tagit bort den populära "Frakta"-kassen ur sitt sortiment. Den blå kassen har blivit närmast ikonisk och används till allt från hö till hästar till att ta tvätten till tvättstugan.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

Senaste numret

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.