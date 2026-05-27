Zigenare från Östeuropa slår sig ibland ned i parker och skogsområden i provisoriska bostäder, där de sprider sopor, rutten mat och avföring överallt. Bilden är från ett reportage från ett sådant läger i ett friluftsområde i Akalla utanför Stockholm. Lägret är uppbyggd över gamla fornlämningar, men trots det tog det över ett decennium för myndigheterna att riva det. Foto: Christian Peterson

Tiggarfamilj från Rumänien tappade bort pojke – krävdes full sökinsats i 15 timmar

I det lilla västerbottniska samhället Nyåker blev det fullt pådrag när en tvåårig pojke plötsligt anmäldes försvunnen. 15 timmar senare kunde pojken återfinnas – men först efter en massiv sökinsats som kostade samhället uppskattningsvis två miljoner kronor. Snart framkom att pojkens familj var på besök från Rumänien och att de under 14 års tid rest till Sverige regelbundet i syfte att tigga och ta ”ströjobb”.

Det var på förmiddagen den 24 maj som en tvåårig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun anmäldes försvunnen. Omedelbart efter larmet inleddes en sökinsats med fullt pådrag där man letade igenom hela närområdet, inklusive hus, gårdar, brunnar, diken och andra vattendrag.

Snart kopplades hundpatruller, drönare samt polishelikoptrar med värmekamera in, samtidigt som personal från Räddningstjänsten och frivilliga från Missing People gick skallgång.

Inom kort anslöt hundratals frivilliga, medan flera lokalbor uttryckte stort obehag på sociala medier. På både Facebook och X publicerades flera kommentarer som förutspådde att incidenten skulle sluta illa. Detta förstärktes när polisen på söndagskvällen meddelade att man trots den massiva insatsen inte ens hittat något spår efter pojken. Sökarbetet skulle dock fortsätta under natten, meddelade man.

Flera medier rapporterade om den massiva sökinsatsen som krävdes för att hitta den försvunne pojken i Nyåker. Skärmbild: Aftonbladets löpsedel

 

Under natten anslöt även Försvarsmakten med cirka 70 personer, både värnpliktiga och personal från Hemvärnet. Det var också en hemvärnssoldat som vid 01-tiden under natten mot måndagen slutligen hittade pojken sittandes genomblöt på en myr ungefär 20 minuters promenadavstånd från bostaden – en plats som redan sökts av med både drönare och hundpatrull. Pojken fick föras till Norrlands universitetssjukhus på grund av nedkylning, men mådde enligt uppgifter bra efter omständigheterna.

På måndagen framkom sedan flera detaljer om familjen som publicerades av olika medier. I Expressen kunde man bland annat läsa att de kommit från Rumänien och befunnit sig i Sverige i tre veckor. Familjen har regelbundet kommit till Nyåker de senaste 14 åren.

”Familjen försörjer sig på att tigga och ta ströjobb”, skriver Expressen och tillägger att pojkens farfar Neculai Toader – som verkar vara förmyndare till barnet – faktiskt ”försöker att skaffa sig ett arbete liksom resten av familjens vuxna medlemmar”.

Någon förklaring till att pojken kunde försvinna på morgonen hade familjen inte heller.

– Han vaknade som vanligt vid åtta på morgonen och ropade på mamma, alltså jag. Han ropar på mig så för att han tycker om sin farmor så mycket, berättar farmor Alina Iona Toader till tidningen.

Alina Iona Toader berättar för Expressen hur hennes barnbarn Lucas hittades. ”Igår, du vet vad händer här, det var helikoptrar och drönare och hunden, människan, volontärer, militären, polisen”, säger hon. Skärmbild: Expressen

På ett foto som Expressen tagit av farmor bär hon det klassiska huckle som romska tiggarkvinnor från Östeuropa ofta bär.

Anders Evenson, hemvärnssoldaten som hittade pojken, är uppenbart rörd när han berättar om hur han efter 15 timmars sökande äntligen kunde lokalisera honom.

– Känslan när man ser honom är svår att beskriva. Det är en väldigt speciell känsla att se en liten, liten människa i skogen själv på natten som sitter och gråter, berättade han till SVT Nyheter.

En grov beräkning av kostnaden för helikoptrar, personal från Försvarsmakten och Räddningstjänsten, polisens resurser, terrängfordon, drönare och hundpatruller ligger någonstans mellan 800 000–2 miljoner kronor.

  22:01

Axel Lundström

maj 27, 2026

Regeringens förre utredare öppnar för tiggeriförbud efter norsk dokumentär

🟠 Norsk statstelevision sände nyligen en dokumentär där man kartlagt organiseringen av det romska tiggeriet i Bergen, där det framkommer att personer högt uppe i den romska hierarkin utnyttjar andra romer till tiggeri, stöld och prostitution. Regeringens ”nationella samordnare” i frågor om romskt tiggeri, Martin Valfridsson, vars uppdrag avslutades för över ett år sedan, har nu gjort en helomvändning och säger sig vilja se ett nationellt förbud mot tiggeri.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Hur du kan vägra delta i skådespelet
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

