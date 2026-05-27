Tiggarfamilj från Rumänien tappade bort pojke – krävdes full sökinsats i 15 timmar

Det var på förmiddagen den 24 maj som en tvåårig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun anmäldes försvunnen. Omedelbart efter larmet inleddes en sökinsats med fullt pådrag där man letade igenom hela närområdet, inklusive hus, gårdar, brunnar, diken och andra vattendrag.

Snart kopplades hundpatruller, drönare samt polishelikoptrar med värmekamera in, samtidigt som personal från Räddningstjänsten och frivilliga från Missing People gick skallgång.

Inom kort anslöt hundratals frivilliga, medan flera lokalbor uttryckte stort obehag på sociala medier. På både Facebook och X publicerades flera kommentarer som förutspådde att incidenten skulle sluta illa. Detta förstärktes när polisen på söndagskvällen meddelade att man trots den massiva insatsen inte ens hittat något spår efter pojken. Sökarbetet skulle dock fortsätta under natten, meddelade man.

Under natten anslöt även Försvarsmakten med cirka 70 personer, både värnpliktiga och personal från Hemvärnet. Det var också en hemvärnssoldat som vid 01-tiden under natten mot måndagen slutligen hittade pojken sittandes genomblöt på en myr ungefär 20 minuters promenadavstånd från bostaden – en plats som redan sökts av med både drönare och hundpatrull. Pojken fick föras till Norrlands universitetssjukhus på grund av nedkylning, men mådde enligt uppgifter bra efter omständigheterna.

På måndagen framkom sedan flera detaljer om familjen som publicerades av olika medier. I Expressen kunde man bland annat läsa att de kommit från Rumänien och befunnit sig i Sverige i tre veckor. Familjen har regelbundet kommit till Nyåker de senaste 14 åren.

”Familjen försörjer sig på att tigga och ta ströjobb”, skriver Expressen och tillägger att pojkens farfar Neculai Toader – som verkar vara förmyndare till barnet – faktiskt ”försöker att skaffa sig ett arbete liksom resten av familjens vuxna medlemmar”.

Någon förklaring till att pojken kunde försvinna på morgonen hade familjen inte heller.

– Han vaknade som vanligt vid åtta på morgonen och ropade på mamma, alltså jag. Han ropar på mig så för att han tycker om sin farmor så mycket, berättar farmor Alina Iona Toader till tidningen.

På ett foto som Expressen tagit av farmor bär hon det klassiska huckle som romska tiggarkvinnor från Östeuropa ofta bär.

Anders Evenson, hemvärnssoldaten som hittade pojken, är uppenbart rörd när han berättar om hur han efter 15 timmars sökande äntligen kunde lokalisera honom.

– Känslan när man ser honom är svår att beskriva. Det är en väldigt speciell känsla att se en liten, liten människa i skogen själv på natten som sitter och gråter, berättade han till SVT Nyheter.

En grov beräkning av kostnaden för helikoptrar, personal från Försvarsmakten och Räddningstjänsten, polisens resurser, terrängfordon, drönare och hundpatruller ligger någonstans mellan 800 000–2 miljoner kronor.