Till minne av Sir Roger

DÖDSRUNA

Jag träffade Sir Roger Scruton första gången vid Birkbeck College på Londons universitet, där han var professor i filosofi. Jag minns vårt första möte när han berättade hur upplyft han kände sig av mina insändare som jag hade fått publicerade i systemmedia (numera vore det omöjligt på grund av vänsterliberal svartlistning), och han hyllade den gamla Conservative Monday Club, där jag var ordförande i Foreign Affairs Committee.

Roger blev känd för en större allmänhet med sin bok ”The Meaning of Conservatism” (1980), och hade länge varit motståndare till vänstern och kommunismen i synnerhet.

Han blev redaktör för ”Salisbury Review”, och hans subversiva hjälp till antikommunistisk opposition i det gamla kommunistblocket är välkänd. Men ”Thinkers of the New Left” från 1985, där han politiskt dekonstruerade och attackerade ett dussin exempel på ytterlighetsvänster inom ”akademin”, blev droppen som fick bägaren att rinna över för vänstern.

Från och med då hade de ett ont öga till honom. Vid ett tillfälle skämtade vi om vem av oss som skulle bli relegerad från college först, han eller jag, eftersom det var en känd vänsterinstitution där politiskt inkorrekta essäer i historia eller filosofi fick sänkt betyg.

Till slut blev Roger persona non grata av vänstern som nu kontrollerade Storbritanniens universitet. Roger kände sig tvungen att lämna Birkbeck 1992. Till slut sökte han sig till USA för att kunna förtjäna sitt levebröd genom de många böcker han skrev.

Till slut, 2016, erkändes Scrutons viktiga insatser inom sin profession, och han adlades.

Han glömde aldrig vår vänskap och var mycket glad att få en inbjudan av mig till Traditional Britain Groups årliga konferens 2015, där han sedan talade inför ett fullsatt möte och fick stående ovationer. Han uttryckte sin tacksamhet över att vara återförenad med sanna konservativa, och över att få träffa både mig och sin gamle vän Lord Sudeley igen efter så många år.

Roger dog den 12 januari 2020 efter sin sista strid, den mot cancer. Han var en strimma av ljus för alla riktiga konservativa. Må han vila i frid.

Gregory Lauder-Frost är grundare och direktör av Traditional Britain Group