Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
”Borta med vinden” är namnet på en dansk dokumentär om vindkraftens nackdelar. Bilden är ur första avsnittet som handlar om det nationella testcentret för världens högsta vindkraftverk. Det ligger i Østerild Klitplantage i Thy och här provas vindsnurror på upp till 330 meter med planer på upp till 450 meter. Stillbild: Danska TV 2

Till svensk public service och svenska medier

  • , 23:34
KRÖNIKA
Danmarks public service har nu sänt den granskande dokumentären Borte med blæsten – ett avslöjande om hur vindindustrin pressat politiker och hur beräkningsmodeller används för att dölja verkliga bullerstörningar. Människor blir sjuka medan myndigheterna fortsätter hävda att ”reglerna följs”.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 23:34

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Madeleine Staaf Kura

december 28, 2025

Relaterat

Regnbågsalternativet

Regnbågsalternativet

av Henrik Paetau
december 15, 2025

🟠 KRÖNIKA Regnbågskonceptet, det vill säga en variant av den i Sverige så hyllade mångfalden, kunde kanske vara en lösning på den eviga tvisten i riksdagen, som de vänsterliberala politikerna alltför ofta uppfattar som sin egen identitetspolitiska sandlåda.

Läs även:

God jul!

God jul!

av Vávra Suk
december 23, 2025

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Nu läser du Nya Tiders julnummer, fullspäckat med undanhållen information och aktuella analyser, men självklart också smått och gott inför julen. Det är läsning som inspirerar men också varnar.

Regnbågsalternativet

Regnbågsalternativet

av Henrik Paetau
december 15, 2025

🟠 KRÖNIKA Regnbågskonceptet, det vill säga en variant av den i Sverige så hyllade mångfalden, kunde kanske vara en lösning på den eviga tvisten i riksdagen, som de vänsterliberala politikerna alltför ofta uppfattar som sin egen identitetspolitiska sandlåda.

Efterlyses: En seriös och balanserad rapportering om kriget i Ukraina

Efterlyses: En seriös och balanserad rapportering om kriget i Ukraina

av Mats Olsson
december 12, 2025

🟠 OPINION: ANDREAS SIDKVIST OCH MATS OLSSON Europa riskerar att dras in i ett krig utan att européerna förstår varför. I de svenska systemmedierna lyfts aldrig fakta fram om bakgrunden till konflikten, trots att de är internationellt välkända. Det menar Andreas Sidkvist och Mats Olsson från partiet MoD, som anser att det är farligt när komplexa säkerhetsfrågor i systemmedias rapportering reduceras till personliga karaktärsbedömningar av Putin.

Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

av Vávra Suk
december 3, 2025

🟠 LEDARE Kungen pekade under sitt besök på klimattoppmötet i Brasilien på det mest uppenbara: Varför ska Sverige späka sig självt när stora delar av världen helt struntar i klimatpåbuden eller bara låtsas vara bekymrade? Men uttalandet berör bara det mest uppenbara. Skrapar vi lite på ytan framträder snabbt hela klimatbluffen i hela sin makabra härlighet.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

LUF-ordföranden Anton Holmlund vill inte önska ”alternativmedia” god jul
Aftonbladet-medarbetaren Mathias Wåg önskar ”Global Intifada”
Jimmie Åkesson: ”Vårt land är lite mer svenskt än förra julen”

Free West Media

Sweden-hating Islamist Living Large on Tax Money: ‘You can’t stop me’
BBC scandal: Mainstream Media Is Fading Fast
The Silent Champs-Élysées: Europe’s Slow Surrender to Fear

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.