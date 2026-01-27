Förlagsbutiken
Ansvariga behöver pekas ut, något en sanningskommission också skulle kunna bistå med. På bild de två tidigare socialdemokratiska statsministrarna Göran Persson och Olof Palme. Foton: Wikipedia

Tillsätt en sanningskommission om mångkulturen och invandringen

OPINION: CHRISTOPHER BERGMAN
Svenska folket har på många sätt fått lida på grund av den mångkultur och omfattande invandring som hade sin början under 1970-talet. Brottslighet, folkutbyte, enorma ekonomiska kostnader, urholkad välfärd, bostadsbrist, försämrad skola och minskad social tillit är några av de stora problem som invandringen från framför allt Mellanöstern och Afrika har orsakat.

Det hade inte blivit så med en betydligt striktare migrationspolitik och utan mångkulturen som samhällsmål. Den som hade haft problem med det skulle själv ha kunnat bidra till att hjälpa människor i andra delar av världen genom att exempelvis skän­ka sina egna pengar och/eller arbeta i ett flyktingläger.

Att Sverige har gått från ett homo­gent svenskt samhälle till ett mång­kulturellt samhälle med stor invand­ring från främmande länder är den största förändringen i Sveriges och svenska folkets historia genom tider­na. Är man demokratiskt lagd borde den här sortens förändringar av ett samhälle åtminstone föregås av en grundlig demokratisk process in­klusive debatt. Vi fick under senare halvan av 1900-talet folkomrösta och lyfta frågor som är av mindre vikt för Sverige och svenska folkets framtid än vad frågan om mångkulturen och invandringen är. Högertrafik, pen­sioner, kärnkraft, EU-medlemskap och euron som valuta är frågor som de senaste folkomröstningarna har kretsat kring.

Rimligtvis borde graden av del­aktighet i beslutsprocessen från fol­kets sida samt debatten vara större ju mer en fråga påverkar folket och samhällsutvecklingen. När det gäller mångkulturen och invandringen har de allra flesta politiker inte främjat en demokratisk behandling av frå­gan och i många fall motarbetat en sådan behandling. Dessa politiker bär därför uppenbarligen ett stort ansvar för politiken som har förts och bristen på demokratisk process. Samtidigt är politikerna en del av ett större etablissemang som på olika sätt har påverkat och styrt politiken. Många journalister, chefredaktörer, myndighetspersoner, företagare, lobbyorganisationer, eventuellt ljus­skygga sällskap med flera har verkat för det som har skett. Även en hel del vanliga svenskar bär i varierande grad ett ansvar för att på olika sätt agera i linje med etablissemangets planer.

För att svenskarna på allvar ska kunna ta välgrundade och informe­rade beslut kring Sveriges komman­de utveckling mot ett mer svenskt el­ler mångkulturellt Sverige behöver kunskapen om hur Sverige slog in på vägen mot att bli mångkulturellt och multietniskt bli allmänt känd. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram och visa på vad de faktiska konse­kvenserna har varit och är genom en vitbok. Alternativ för Sverige anser att arbetet med dessa frågor behö­ver utföras av en sanningskommis­sion. Kommissionen ska utgå från fakta och därmed ta avstamp i det material av god kvalitet som redan finns. Samtidigt ska kommissionen gå längre och gräva djupare där så är möjligt. Den ska inte dra sig för att lyfta på några stenar utan belysa allt som är relevant.

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Christopher Bergman

januari 27, 2026

