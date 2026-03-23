Tio år efter polisreformen: Så (illa) gick det

Hanne Kjöller är en välkänd debattör och författare som ofta bjuds in till radio och tv. Hon var under många år ledarskribent på Dagens Nyheter och därefter på Svens­ka Dagbladet. Hon har gjort sig känd som en person som granskar samhällsproblem med önskan att lösa dem och därmed skapa ett bättre samhälle. Hon är inte rädd för att granska makthavare och påpeka de fel och brister som finns i många olika or­ganisationer.

Nu har hon tagit sig en titt på Polismyndighetens hårt kritiserade omstrukturering under ledning av den noto­riske haveristen Dan Eliasson.

Året var 2015. På grund av den omfattande brottslig­heten så skulle Polismyndigheten få 10 000 fler anställda för att aktivt kunna bekämpa den. Polismyndigheten fick också mycket mer pengar. Från 21 miljarder 2015 till 45 miljarder 2025. Samtidigt skulle 21 regionala myndig­heter och Rikspolisstyrelsen slås ihop till en samlad Po­lismyndighet. Syftet uppgavs vara att uppnå effektivare resursutnyttjande och ge högre kvalitet i utredningar.

Det visar sig att trots alla nya miljarder och tusentals nya anställda så är uppklarningsprocenten i jämförelse med andra europeiska länder fortsatt väldigt låg. Riks­revisionen konstaterar till och med att brottsuppklar­ningen och kostnadseffektiviteten försämrats sedan re­formen 2015.

Frågan är vad vi skattebetalare egentligen får för alla miljarder. Hanne Kjöller vänder på alla stenar, inter­vjuar ansvariga, läser direktiv och styrdokument. Hon nämner statistik som får mig att bli lindrigt sagt upprörd. Inte minst när statistiken gäller bostadsinbrotten där uppklarningen ligger nära 0 procent.

Detta går tvärs emot den bild som Polismyndigheten vill kommunicera utåt.

Några citat ur boken: ”Uppklarningsstatistiken för 2023 är ju dystrare än någonsin”, ”Byta förundersök­ningsledare stup i kvarten”, ”Det går inte att komma ifrån bilden att när någonting går bra så är det polisens förtjänst. Och när något går dåligt så är det någon annans fel”, ”Andelen uppklarade brott ligger, trots fördubblade resurser, på sin lägsta nivå”.

Hon nämner ett antal rättsfall där det har gått snett på grund av polisens ständiga klanterier. Felprioriteringar, stelbenta rutiner, chefer som inte är närvarande. När jag läser boken så vet jag inte om jag skall skrat­ta eller gråta åt eländet. In­kompetensen leder till att oskyldiga brottsoffer ald­rig får någon upprättelse.

Samtidigt hålls allmän­heten okunniga om dessa problem.

Internt inom polisen vå­gar anställda inte kritisera av rädsla för att få problem med karriären. Det lönar sig att vara tyst och att rätta in sig i ledet.