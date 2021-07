Tio års fängelse för en av Sveriges värsta pedofiler

Den väntade fällande domen mot en av Sveriges värsta pedofiler, den 67-åriga Jörgen Strandberg, meddelades på torsdagen. Strandberg döms av Solna Tingsrätt för ett mycket stort antal våldtäkter och sexuella övergrepp på elva barn, det yngsta av dem bara ett år gammalt och för grovt barnpornografibrott. Detta då han haft en gigantisk samling barnporr bestående av cirka 2,5 miljoner bilder och 42 000 filmer. Straffet blev dock bara 10 års fängelse trots att lagen ger möjlighet till 14 år. Strandberg erkände de flesta av brotten direkt när han greps av polis och kunde själv berätta om sin utstuderade metodik. Det yngsta offret var bara ett år gammal när Sandberg våldtog spädbarnet analt och filmade brottet.

Elva olika målsägande – upptäcktes efter att ett av offren berättat

Totalt rör åtalet mot Strandberg 11 olika barn, de flesta under nio år gamla och som utsatts av honom under flera år. Det hela uppdagades under våren 2020, då ett barn berättat för närstående att han varit hemma hos Strandberg tillsammans med en kompis och spelat TV-spel, när Strandberg dragit ner hans byxor och stoppat in ett finger i pojkens anal vilket gjorde så ont att pojken börjat gråta. Händelsen ledde till att polis kontaktades och när polisen gjorde en husrannsakan i Strandbergs bostad kunde man direkt se spår efter hans brott. Bland annat hade han riggat upp flera kameror vid sin säng för att kunna dokumentera sina barnvåldtäkter. Man hittade även vad som beskrivs som ”ofantliga mängder barnpornografi”, varav mycket är producerat av honom själv.