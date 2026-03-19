Tonårsutvisningarna: Tidö vek sig, vänstern triumferar

Frågan om tonårsutvisning­arna har dominerat den svenska migrationsdebatten sedan februari. Det handlar om ungdomar vars föräld­rar har uppehållstillstånd i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för eget tillstånd när de fyller 18. En­ligt gällande regler ska de då utvisas – i vissa fall till länder de knappt kän­ner till. En rad medialt uppmärksam­made fall skapade ett opinionstryck som regeringen till sist vek sig för.

Oppositionen – S, V, C och MP – krävde ett omedelbart stopp genom en tillfällig stopplag. Förslaget rösta­des ner i socialförsäkringsutskottet med Tidöpartiernas gemensamma röster. Migrationsminister Johan Forssell (M) kallade en sådan lösning ”en paniklösning” och hänvisade till att regeringen arbetade på en per­manent ventil i lagstiftningen.

Svängen kom den 5 mars. Först gick SD-kvinnor ut och krävde att ille­gala invandrare som ”sköter sig” ska slippa utvisning. Samma dag medde­lade Jimmie Åkesson till DN att han vill pausa utvisningarna omedelbart: ”Jag tycker det vore det mest rimliga, i stället för att hasta fram något som inte träffar rätt det heller.” Minuter senare sade Liberalernas Simona Mohamsson samma sak och hyllade Åkesson: ”Bra av Jimmie Åkesson.” Dagen efter höll samtliga Tidöparti­ers ledare en gemensam pressträff där de meddelade att utvisningarna pausas i väntan på ny lagstiftning.

Vänstern triumferar öppet över att drevet lyckats. ”Nu har trycket från opinion, medier och civilsam­hälle till slut tvingat regeringen att pausa utvisningarna”, skriver Hen­rik Jalalian i Dagens ETC:s ledare. Han kallar det ”en viktig seger” men understryker att det bara är början: ”Håll uppe trycket. Tidö hänger på repen. Vi har fler segrar att ta hem.”

Statsvetaren Jonas Hinnfors be­kräftar bilden av att det var Åkes­sons sväng som öppnade dörren: ”När Åkesson säger att okej, vi kan pausa utvisningarna – då vågar de andra också göra det.”

Alla inom Tidöunderlaget är dock inte nöjda. Moderaternas riksdags­ledamot Louise Meijer varnade, i en intervju gjord strax före Åkessons sväng, för att debatten drivs av me­dier snarare än sakskäl: ”Politiken ska inte styras av enskilda exempel i media som det rapporteras både osakligt och ofullständigt om.” Hon spådde att trycket inte kommer att upphöra: ”Den här diskussionen kommer inte stanna vid att någon får stanna tills man gått ut gymna­siet. Nästa steg blir nya krav.”

Exakt så lyder också Dagens ETC:s uppmaning: ”Nu är det dags att för­svara nästa grupp.”