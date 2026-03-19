Jimmie Åkesson (SD) var först ut att stödja att utvisningar pausas, vilket öppnade dörren för att även de andra Tidöpartierna skulle byta fot i frågan. Kritiker varnar dock för att det snart kommer nya krav, något som också framhålls av vänstern som menar att ”Tidö hänger på repen”. Stillbild: Riksdagen

Tonårsutvisningarna: Tidö vek sig, vänstern triumferar

INRIKES
Tidöpartierna har enats om att pausa de så kallade tonårsutvisningarna. Beskedet kom den 6 mars efter veckor av mediedrev och påtryckningar, och innebär att Migrationsverket tillfälligt stoppar utvisningar av unga vuxna som bott i Sverige men saknar eget uppehållstillstånd efter 18-årsdagen. Vänstern utropar seger. Högerkritiker varnar för att det bara är början.

Frågan om tonårsutvisning­arna har dominerat den svenska migrationsdebatten sedan februari. Det handlar om ungdomar vars föräld­rar har uppehållstillstånd i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för eget tillstånd när de fyller 18. En­ligt gällande regler ska de då utvisas – i vissa fall till länder de knappt kän­ner till. En rad medialt uppmärksam­made fall skapade ett opinionstryck som regeringen till sist vek sig för.

Oppositionen – S, V, C och MP – krävde ett omedelbart stopp genom en tillfällig stopplag. Förslaget rösta­des ner i socialförsäkringsutskottet med Tidöpartiernas gemensamma röster. Migrationsminister Johan Forssell (M) kallade en sådan lösning ”en paniklösning” och hänvisade till att regeringen arbetade på en per­manent ventil i lagstiftningen.

Svängen kom den 5 mars. Först gick SD-kvinnor ut och krävde att ille­gala invandrare som ”sköter sig” ska slippa utvisning. Samma dag medde­lade Jimmie Åkesson till DN att han vill pausa utvisningarna omedelbart: ”Jag tycker det vore det mest rimliga, i stället för att hasta fram något som inte träffar rätt det heller.” Minuter senare sade Liberalernas Simona Mohamsson samma sak och hyllade Åkesson: ”Bra av Jimmie Åkesson.” Dagen efter höll samtliga Tidöparti­ers ledare en gemensam pressträff där de meddelade att utvisningarna pausas i väntan på ny lagstiftning.

Vänstern triumferar öppet över att drevet lyckats. ”Nu har trycket från opinion, medier och civilsam­hälle till slut tvingat regeringen att pausa utvisningarna”, skriver Hen­rik Jalalian i Dagens ETC:s ledare. Han kallar det ”en viktig seger” men understryker att det bara är början: ”Håll uppe trycket. Tidö hänger på repen. Vi har fler segrar att ta hem.”

Statsvetaren Jonas Hinnfors be­kräftar bilden av att det var Åkes­sons sväng som öppnade dörren: ”När Åkesson säger att okej, vi kan pausa utvisningarna – då vågar de andra också göra det.”

Alla inom Tidöunderlaget är dock inte nöjda. Moderaternas riksdags­ledamot Louise Meijer varnade, i en intervju gjord strax före Åkessons sväng, för att debatten drivs av me­dier snarare än sakskäl: ”Politiken ska inte styras av enskilda exempel i media som det rapporteras både osakligt och ofullständigt om.” Hon spådde att trycket inte kommer att upphöra: ”Den här diskussionen kommer inte stanna vid att någon får stanna tills man gått ut gymna­siet. Nästa steg blir nya krav.”

Exakt så lyder också Dagens ETC:s uppmaning: ”Nu är det dags att för­svara nästa grupp.”

  • , 19:16

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 19, 2026

Ikea-kassen "uppdateras"

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
"Rage" på Dramaten
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Tre historiska svenska kyrkor
