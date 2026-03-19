Tonårsutvisningarna: Tidö vek sig, vänstern triumferar

Frågan om tonårsutvisningarna har dominerat den svenska migrationsdebatten sedan februari. Det handlar om ungdomar vars föräldrar har uppehållstillstånd i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för eget tillstånd när de fyller 18. Enligt gällande regler ska de då utvisas – i vissa fall till länder de knappt känner till. En rad medialt uppmärksammade fall skapade ett opinionstryck som regeringen till sist vek sig för.
Oppositionen – S, V, C och MP – krävde ett omedelbart stopp genom en tillfällig stopplag. Förslaget röstades ner i socialförsäkringsutskottet med Tidöpartiernas gemensamma röster. Migrationsminister Johan Forssell (M) kallade en sådan lösning ”en paniklösning” och hänvisade till att regeringen arbetade på en permanent ventil i lagstiftningen.
Svängen kom den 5 mars. Först gick SD-kvinnor ut och krävde att illegala invandrare som ”sköter sig” ska slippa utvisning. Samma dag meddelade Jimmie Åkesson till DN att han vill pausa utvisningarna omedelbart: ”Jag tycker det vore det mest rimliga, i stället för att hasta fram något som inte träffar rätt det heller.” Minuter senare sade Liberalernas Simona Mohamsson samma sak och hyllade Åkesson: ”Bra av Jimmie Åkesson.” Dagen efter höll samtliga Tidöpartiers ledare en gemensam pressträff där de meddelade att utvisningarna pausas i väntan på ny lagstiftning.
Vänstern triumferar öppet över att drevet lyckats. ”Nu har trycket från opinion, medier och civilsamhälle till slut tvingat regeringen att pausa utvisningarna”, skriver Henrik Jalalian i Dagens ETC:s ledare. Han kallar det ”en viktig seger” men understryker att det bara är början: ”Håll uppe trycket. Tidö hänger på repen. Vi har fler segrar att ta hem.”
Statsvetaren Jonas Hinnfors bekräftar bilden av att det var Åkessons sväng som öppnade dörren: ”När Åkesson säger att okej, vi kan pausa utvisningarna – då vågar de andra också göra det.”
Alla inom Tidöunderlaget är dock inte nöjda. Moderaternas riksdagsledamot Louise Meijer varnade, i en intervju gjord strax före Åkessons sväng, för att debatten drivs av medier snarare än sakskäl: ”Politiken ska inte styras av enskilda exempel i media som det rapporteras både osakligt och ofullständigt om.” Hon spådde att trycket inte kommer att upphöra: ”Den här diskussionen kommer inte stanna vid att någon får stanna tills man gått ut gymnasiet. Nästa steg blir nya krav.”
Exakt så lyder också Dagens ETC:s uppmaning: ”Nu är det dags att försvara nästa grupp.”