Toppekonom vill tvinga pensionärer att göra samhälls- och militärtjänst

DIW-chefen Fratzscher intervjuades nyligen av den tyska veckotidskriften Der Spiegel, där ekonomen menar att personalbrist inom vård och militär beror på boomergenerationen (de som föddes mellan mitten på 1940-talet och mitten av 1960-talet), som han anklagar för att vara ”ignoranta, självcentrerade och naiva”. Deras ”egoistiska” beteende är skälet till att de skaffade för få barn och att yngre generationer därför fått en större börda att bära.
– Varför ska bara de unga vara ansvariga för babyboomers livsbeslut? frågar Fratzscher retoriskt.
Ekonomen menar att det nu är hög tid för ”generationsöverskridande rättvisa” med en rättvisare fördelning av bördan, så de yngre generationerna kan avlastas:
– Vi behöver mer solidaritet mellan gamla och unga, säger den 54-årige Fratzscher som sedan presenterar ”lösningen”:
– Vi borde införa ett obligatoriskt samhällstjänstår för alla pensionärer.