Förebilder. Ukraina har tvingats sätta in äldre som soldater (bilden) efter att 1,7 miljoner mestadels yngre soldater dödats eller försvunnit (ukrainska generalstabens läckta register, augusti 2025). Stillbild: Al-Jazeera

Toppekonom vill tvinga pensionärer att göra samhälls- och militärtjänst

  • , 16:02
UTRIKES
Chefen för Tysklands ekonomiska forskningsinstitut DIW, Marcel Fratzscher, kräver att pensionärer ”tar sitt ansvar” och hävdar att inte bara yngre produktiva kan förväntas tjänstgöra inom vård och militär. Fratzsche kräver också att äldre börjar betala en ”solidaritetsskatt”, då de varit ”självcentrerade” och skaffade för få barn – som tyska staten nu hade behövt.

DIW-chefen Fratzscher intervjuades nyligen av den tyska veckotidskrif­ten Der Spiegel, där eko­nomen menar att perso­nalbrist inom vård och militär beror på boomer­generationen (de som föddes mellan mitten på 1940-talet och mitten av 1960-talet), som han anklagar för att vara ”ignoranta, självcentre­rade och naiva”. Deras ”egoistiska” beteende är skälet till att de skaffade för få barn och att yngre generationer därför fått en större börda att bära.

– Varför ska bara de unga vara ansvariga för babyboomers livsbeslut? frågar Fratz­scher retoriskt.

Ekonomen menar att det nu är hög tid för ”ge­nerationsöverskridande rättvisa” med en rättvi­sare fördelning av bör­dan, så de yngre genera­tionerna kan avlastas:

– Vi behöver mer soli­daritet mellan gamla och unga, säger den 54-årige Fratzscher som sedan presenterar ”lösningen”:

– Vi borde införa ett obligatoriskt samhälls­tjänstår för alla pensio­närer.

  • , 16:02

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

september 21, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
Vávra Suk
Chefredaktör
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
