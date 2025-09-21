Toppekonom vill tvinga pensionärer att göra samhälls- och militärtjänst

DIW-chefen Fratzscher intervjuades nyligen av den tyska veckotidskrif­ten Der Spiegel, där eko­nomen menar att perso­nalbrist inom vård och militär beror på boomer­generationen (de som föddes mellan mitten på 1940-talet och mitten av 1960-talet), som han anklagar för att vara ”ignoranta, självcentre­rade och naiva”. Deras ”egoistiska” beteende är skälet till att de skaffade för få barn och att yngre generationer därför fått en större börda att bära.

– Varför ska bara de unga vara ansvariga för babyboomers livsbeslut? frågar Fratz­scher retoriskt.

Ekonomen menar att det nu är hög tid för ”ge­nerationsöverskridande rättvisa” med en rättvi­sare fördelning av bör­dan, så de yngre genera­tionerna kan avlastas:

– Vi behöver mer soli­daritet mellan gamla och unga, säger den 54-årige Fratzscher som sedan presenterar ”lösningen”:

– Vi borde införa ett obligatoriskt samhälls­tjänstår för alla pensio­närer.