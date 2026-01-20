Förlagsbutiken
Torbjörn Nilsson är ledarskribent på Svenska Dagbladet, men avviker i Nato-frågan från åsiktskorridoren. Foto: Johan Jönsson/Wikipedia

Torbjörn Nilsson: Svenska politiker vågar inte kritisera USA

  19:24
INRIKES
Torbjörn Nilsson på Svenska Dagbladet har tidigare kallat Sveriges Natomedlemskap för en ny åsiktskorridor, där inga avvikande åsikter tillåts. Nu riktar han ny kritik mot makthavarna och menar att de kräver ”tystnad i leden” – samtidigt som Natos framtid, efter Trumps uttalanden, är mer osäker än någonsin tidigare. USA har blivit ”elefanten i rummet” och de svenska politikerna kan inte öppet säga vad de tycker.

”Sverige gick med i Nato. Och då blev det knäpp tyst om USA”, skriver Nils­son den 12 januari om Sveriges an­slutning till militäralliansen.

Denna tystnad har bestått, trots att det är USA självt som nu kan ”spränga Nato inifrån”.

”I ett års tid har nu Donald Trumps administration urholkat förtroen­det för de fundament som den nya svenska säkerhetspolitiken vilar på: ett starkt transatlantiskt band base­rat på gemensamma värderingar, en allians där fienden heter Ryssland, en regelbaserad världsordning där även små staters rättigheter är vikti­gare än intressesfärer”, skriver Nils­son som menar att reaktionen från svenska politiker blev ”knappt ens en harkling”.

Som exempel tar han upp pro­grammet för årets Folk och Försvar, landets största säkerhetspolitiska konferens. ”Inte en enda program­punkt nämner USA”, skriver han.

Nilsson säger att det beror på att Sveriges makthavare inte vågar ut­tala sig kritiskt mot USA.

”Ledande svenska politiker kan kanske inte öppet säga vad de tycker om Maga-rörelsens syn på världen, det ligger nödvändigtvis inte i Sveri­ges intressen. Fast motfrågan finns ju kvar: Gynnar det Sverige att tiga om konsekvenserna av det som nu sker?”

Nilsson menar att de svenska poli­tikerna själva inser att artikel 5 inte gäller längre, men att ingen vågar säga det, eftersom de själva sålde in Natomedlemskapet med just detta argument.

Bland före detta politiker har det dock yppats kritiska ord. Carl Bildt fick frågan om man kan lita på arti­kel 5, Natos kollektiva försvarsgaran­tier, och svarade:

– Det skulle jag inte vara helt säker på, faktiskt.

Efter säkerhetskonferensen i München för ett år sedan, då Trump-administrationen skällde ut Europa för att inte ta tillräckligt stort eget ansvar, krävde Socialdemokraterna en ny säkerhetspolitisk analys för att utreda om artikel 5 gäller. Tidö-regeringen sade dock nej till detta, skriver Nilsson.

  19:24

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

januari 20, 2026

