Torbjörn Nilsson: Svenska politiker vågar inte kritisera USA

”Sverige gick med i Nato. Och då blev det knäpp tyst om USA”, skriver Nilsson den 12 januari om Sveriges anslutning till militäralliansen.
Denna tystnad har bestått, trots att det är USA självt som nu kan ”spränga Nato inifrån”.
”I ett års tid har nu Donald Trumps administration urholkat förtroendet för de fundament som den nya svenska säkerhetspolitiken vilar på: ett starkt transatlantiskt band baserat på gemensamma värderingar, en allians där fienden heter Ryssland, en regelbaserad världsordning där även små staters rättigheter är viktigare än intressesfärer”, skriver Nilsson som menar att reaktionen från svenska politiker blev ”knappt ens en harkling”.
Som exempel tar han upp programmet för årets Folk och Försvar, landets största säkerhetspolitiska konferens. ”Inte en enda programpunkt nämner USA”, skriver han.
Nilsson säger att det beror på att Sveriges makthavare inte vågar uttala sig kritiskt mot USA.
”Ledande svenska politiker kan kanske inte öppet säga vad de tycker om Maga-rörelsens syn på världen, det ligger nödvändigtvis inte i Sveriges intressen. Fast motfrågan finns ju kvar: Gynnar det Sverige att tiga om konsekvenserna av det som nu sker?”
Nilsson menar att de svenska politikerna själva inser att artikel 5 inte gäller längre, men att ingen vågar säga det, eftersom de själva sålde in Natomedlemskapet med just detta argument.
Bland före detta politiker har det dock yppats kritiska ord. Carl Bildt fick frågan om man kan lita på artikel 5, Natos kollektiva försvarsgarantier, och svarade:
– Det skulle jag inte vara helt säker på, faktiskt.
Efter säkerhetskonferensen i München för ett år sedan, då Trump-administrationen skällde ut Europa för att inte ta tillräckligt stort eget ansvar, krävde Socialdemokraterna en ny säkerhetspolitisk analys för att utreda om artikel 5 gäller. Tidö-regeringen sade dock nej till detta, skriver Nilsson.