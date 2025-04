Tragedi under en Natoövning i Litauen

Sent under tisdagen den 25 mars upptäcktes att ett pansarbärgarfordon M 88 Hercules samt dess besättning om fyra man saknades. Redan under onsdagen blev det klart att fordonet hade sjunkit i en postglacial sjö. Man vidtog omedelbart tekniska åtgärder för att dränera sjön och anlägga tillfartsvägar i den otillgängliga terrängen.