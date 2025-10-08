Transsexuell kvinna blev diskriminerad enligt DO – av system för kvinnor

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) har Region Skåne agerat diskriminerande mot en biologisk kvinna som på grund av sin könsdysfori anser sig vara en man. Bakgrunden är att alla kvinnor mellan 23 och 70 år, som enligt DO är ”personer… som har en livmoder”, ska ingå i det statliga screeningprogrammet för viruset HPV. HPV kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen som kan utvecklas till cancer och drabbar av förståeliga skäl enbart biologiska kvinnor.

Region Skåne, som andra regioner, har därför ett system som automatiskt kallar kvinnor till denna screeningundersökning baserat på deras personnummer. Systemet är gjort på ett sådant vis att personal inte kan lägga till eller ändra i systemet manuellt.

En biologisk kvinna som ansökt om och fått ett nytt manligt personnummer blev därför inte kallad till sin HPV-screening eftersom systemet inte kunde boka en ”man”, utan fick beskedet att denne själv skulle behöva kontakta sjukvården för att boka en tid. Efter att kvinnan blivit undersökt visade det sig att hon hade HPV och regionen meddelade därefter, återigen via automatiserade system, att hon skulle kallas till en uppföljning av provresultatet.

Det fick kvinnan att gå till DO för att anmäla Region Skåne för diskriminering.