Transsexuell pedofil styckmördade svensk kvinna – media mörkar

Julen är för de flesta svenskar en härlig tid man spenderar med nära och kära, men för en svensk familj slutade årets jul i en outsäglig tragedi. Den 25-åriga My Törnblom anmäldes försvunnen av sin familj som hon var på julbesök hos i Rönninge i Salems kommun. Hon kom inte hem efter att hon varit ute under natten till annandagen.

Det skulle visa sig att hon fallit offer för en styckmördare som tidigare dömts för ett kidnappningsförsök och som har en sjuk fascination gällande våldtäkter och barnporr. Trots att massmedier uppmärksammar fallet i flera artiklar sticker en detalj ut, en detalj som de vanligtvis är mycket måna om att föra fram men nu i stället mörkar – att mördaren är transsexuell.

Mannen som kunde gripas under lördagen misstänkt för mord på sannolika skäl, och som enligt uppgifter greps när han var i färd med att gräva ner kroppsdelar, är nämligen den transsexuelle pedofilen Vilma Andersson, 26. Han dömdes till två år och fyra månaders fängelse för ett kidnappningsförsök mot en tio-årig flicka och innehav av omfattande mängder barnpornografi sommaren 2019. Han var dock snart ute igen trots varningar om återfallsrisk. Nu har en ung kvinna förlorat livet och många ställer sig frågan varför det tilläts ske.

Medan politiker som statsminister Ulf Kristersson beklagar det som skett, men inte presenterar några lösningar, väljer Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige (AFS) att kräva att Sverige slutar gulla med mördare som Vilma och säger att hans parti verkar för att införa dödsstraff i Sverige för de grövsta brotten.

Försvann – spår visade att hon blivit kidnappad

My Törnblom, 25, sågs sist vid Rönninge pendeltågsstation i Salems kommun 01.26 natten till annandagen men kom inte hem under natten som väntat, vilket gjorde hennes familj orolig. De anmälde henne försvunnen redan samma natt efter att de inte kunde få tag på henne via hennes mobiltelefon. Familjen gick även ut med bilder på henne på sociala medier i hopp om att hon skulle hittas samtidigt som polisen inledde en utredning av fallet.

Mys anhöriga letade även själva i området där My setts sist och hittade flera fynd som hjälpte polisen att identifiera den misstänkta kidnapparen. Bland annat hittades buntband, en hammare, Mys hörlurar samt sladdspår – allt endast omkring 500 meter från Rönninges pendeltågsstation där hon sågs sist och där hennes mobiltelefon stängdes av.

En snabbslagning på bevisen gav en träff i DNA-registret på den sedan tidigare dömde pedofilen och kidnapparen Vilma Andersson och det gjorde att polisen kunde fokusera sina insatser och sökområde.

– Det var väsentliga spår som gett oss möjlighet att jobba vidare med förundersökningen, säkra tekniska analyser och slutligen under gårdagen nå fram till att vi kunde ha en huvudmisstänkt som vi kunde inrikta vår jakt mot, sade Max Åkerwall, polisens kommenderingschef på söndagen under en pressträff.

Styckmördade svensk kvinna – greps med kroppsdelar

Under lördagskvällen kunde polisen slå till efter att ha spanat en tid på den misstänkte gärningsmannen och de kunde därefter gripa Vilma Andersson söder om Stockholm. Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna och Expressen skedde gripandet när han var i färd med att ”hantera kroppsdelar” från det styckade offret.

Enligt uppgifter höll han på att gräva ner kroppsdelar i en skog. Fynden vid gripandet gjorde det, enligt TV4, klart för polisen att My var död, vilket innebär att de kroppsdelar som hittades var av sådan natur att de inte kunde hitta henne levande. I gärningsmannens bostad hittade polisen även fler kroppsdelar och kvarlevor efter den saknade kvinnan.

Vilma Andersson är nu anhållen på sannolika skäl, den högre misstankegraden, för människorov och mord. En annan man i 45-årsåldern misstänktes initialt för delaktighet i brotten, men har nu helt skrivits av från utredningen.

Kidnappningsförsök mot tioårig flicka

Styckmördarens brott kommer inte som en blixt från klar himmel. Sommaren 2019 var det med en hårsmån som en endast tioårig svensk flicka lyckades undvika samma öde som My drabbades av.

Han har en även historik av minst sagt uppseendeväckande och farliga beteenden som föregått mordet. Inte minst att han i flera år hyst en sjuk dragning till barnporr, våldtäkter, kidnappningar och mord samt nekrofili.

Det var i slutet av juni som Vilma, då under sitt födelsenamn Robin Säbb Hjerth, då bara 19-år gammal, planerade och genomförde ett kidnappningsförsök mot en tioårig flicka i Ekerö kommun. Efter att ha kört runt och letat efter offer hade pedofilen överfallit flickan i ett villaområde när hon var ute och gick med sin lillasyster. Han rusade ut ur sin bil och kastade in henne samt stängde dörren. När han satte sig i förarsätet för att köra i väg lyckades flickan dock, som tur var, få upp en av sidodörrarna och kunde fly samt ropa på hjälp från personer i omgivningen – allt medan Vilma körde därifrån.

Under kidnappningsförsöket var han mörkklädd och hade på sig en mask han köpt på Buttericks med hål klippta för ögonen. Han hade även köpt och applicerat maskeringsfilm på bilens bakrutor för att kunna maskera kidnappningen. Pedofilens plan, som gick i stöpet, gjorde likväl att han kunde spåras via bilen och övervakningskameror vid en bensinmack. En knapp månad senare kunde han gripas.

Pedofil med omfattande samling barnporr – och bilder på döda kvinnor

Polisutredningen visade att han förberett sig minst en vecka innan kidnappningsförsöket genom att köpa in bland annat buntband och sin maskering.

Under året innan hade han flera gånger sökt på sökord som ”göra någon medvetslös”, ”Rape Drug”, ”våldtäktsdos rohypnol”, ”kloroform”, ”GHB”, ”hur våldtar man”, ”autopsy girl”, ”naked dead”, ”dead nude girl pussy” och ”autopsy close up pussy” vilket visar ett sjukt sexuellt intresse för våldtäkter och döda kvinnor.

Han hade även en omfattande samling med barnpornografi, hela 42 500 bilder och samt åtta filmer, varav ett flertal ansågs vara grova. Han hade vidare minst 13 unika bilder på döda och nakna kvinnokroppar från obduktioner och skärmklipp med nyhetsartiklar som rörde både våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och barn.

Lågt straff – ute snabbt trots återfallsrisk

Vilma, som då fortfarande hette Robin, slapp dock undan med bara två år och fyra månaders fängelse. Eftersom han var 19 år när brottet begicks fick han drygt ett års ungdomsrabatt. Om han varit över 21 år skulle straffet i stället bara blivit 3,5 års fängelse.

Vilma hamnade först på anstalten Kristianstad som huserar sexualbrottslingar, men fick i september 2020 flyttas till Salberga och placerades där i avskildhet efter en rapport om hot eller våld mot tjänsteman, vilket dock bara resulterat i en varning. Han hotade även med planer på ”att ligga utanför anstalten och ”pricka” personal” vilket uppfattades som ett hot riktat mot flera i personalen.

”I och med att XX ådragit sig en misskötsamhet av allvarligare slag bedömer anstalten Salberga att det finns en risk att XX kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig under permissionen”, skrev anstalten Salberga som motivation till att avslå en permissionsansökan som Vilma gjort.

Han bedömdes även ha hög återfallsrisk, vilket framkommer när han försökte få en nedklassning från en högre fängelsesäkerhetsklass till en lägre, enligt ett beslut från Kriminalvården.

”NN har en hög risk för återfall i sexualbrott och han har ej genomfört permission på egen hand. Det framkommer vidare av handlingarna i ärendet att NN har uttryckt attityder och värderingar som rättfärdigar det brott som han är dömd för.”

Han släpptes fri i december 2020 efter bara ett år och sju månaders fängelse, trots varningar om återfallsrisk och antisocialt beteende. Därefter har han sökt och fått hemliga personuppgifter och dessutom bytt namn flera gånger.

Massmedierna mörkar – transsexuell kallas ovanligt nog för man

Medan etablissemangsmedierna skrivit ett stort antal artiklar om mordet under de senaste dagarna har en detalj som de annars närmast slaviskt följer uteblivit. I vanliga fall skriver samtliga medier om personer, oavsett om de är ostraffade eller brottslingar, enligt devisen att den könsidentitet de uppger även alltid är sann.

När John Robin Andersson, numera med det fullständiga namnet John Robin Vilma Andersson, inte bara bytt namn utan även kläder och presenterar sig som kvinna, samt enligt obekräftade uppgifter även bytt juridiskt kön – så väljer massmedierna av oklara anledningar att kalla honom för man. Det är i sig korrekt, eftersom Vilma biologiskt är en man, men det bryter mot de gängse politiskt korrekta normerna de under de senaste fem åren slaviskt följt, där journalister alltid kallar män för kvinnor om de sägs vara transsexuella.

Som ett exempel på detta är Paulus Abdelshahed, en 38-årig transsexuell man från Egypten, som mördade sina två små barn och därefter bytte kön juridiskt och nu ska avtjäna sitt straff i ett kvinnofängelse.

Det juridiska könsbytet genomfördes med stöd av den nya lagen om juridiskt kön som trädde i kraft förra året. Reformen drevs fram av Moderaterna under Ulf Kristersson och röstades igenom av samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna trots att stödet hos väljarna, särskilt Moderaternas egna, var extremt lågt. Lagen innebär att det blivit enkelt att ändra sin könstillhörighet i folkbokföringen.

När massmedierna skrivit om fallet har de valt att skriva om pappan, men därefter kallat honom för ”henne” i all efterföljande text.