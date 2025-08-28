Logga in
Efter attacken har anhöriga till offer lagt blommor framför skolkyrkan. Foto: X

Transsexuell vänsterextremist bakom dödlig attack mot skolbarn

  • , 19:26
UTRIKES
Den blodiga attacken mot katolska skolbarn i Minneapolis, USA, som kostade två unga barn livet och skadade 17 personer, genomfördes av Robin Westman, 23. Westman var en transsexuell vänsterextremist som planerade dådet en längre tid och uppgav sig njuta av att se barn mördas. Nu utreds attacken som ett fall av terrorism och ett hatbrott mot katoliker.

Beväpnad med ett halvautomatiskt gevär, ett hagelgevär och två pistoler gick den transsexuella vänsterextremisten Robin Westman, 23, under onsdagen till attack mot unga barn i en katolsk kyrka i Minneapolis, USA.

Robin Westman, en biologisk man, hade enligt obekräftade uppgifter inlett könskorrigerande behandling med könshormoner. Foto: Privat

Två barn, tio och åtta år gamla, mördades i attacken. Totalt skadades 14 andra barn och tre vuxna när Westman öppnade eld genom fönster in i kyrkan och avfyrade ett stort antal skott mot de försvarslösa barnen. Han hade även blockerat huvudingången med en träplanka så att ingen skulle kunna fly under attacken. Enligt lokal polis lämnade Westman därefter platsen till fots och tog sedan sitt liv i en närliggande park kort innan polis hann fram till honom.

I videoklipp publicerade på internet och i hans journaler framkommer en bild av en allvarligt mentalt instabil individ som på grund av sin egen mentala ohälsa blivit besatt av tanken på att mörda så många försvarslösa barn som möjligt. FBI utreder nu attacken som inhemsk terrorism och ett hatbrott riktat mot katoliker.

Efter attacken valde Minneapolis borgmästare Jacob Frey att ta ställning mot transfobi och lovade att man från delstatens sida skulle ”slå tillbaka hårt mot transfobi”.

– Alla som använder det här som en möjlighet att skuldbelägga transpersoner har tappat alla spår av anständighet och medmänsklighet, sade han under en pressträff under onsdagen.

Transaktivistiska budskap varvat med hat mot republikaner

Robin Westman, som själv som barn gått på samma katolska skola som slutligen blev hans måltavla, lämnade kvar ett videoinspelat budskap, en journal med anteckningar och ett handskrivet avskedsbrev. Bevis som tillsammans ger en inblick i en mycket sjuk människas tankeverksamhet.

Samtliga vapen och magasin var täckta av budskap och namn på kända massmördare. Stillbild X

 

I sitt avskedsbrev skrev han ömmande ord och upprepade att han älskade sin familj, sin mor och sina syskon men även att han var sjuk och ville göra detta för att han var deprimerad och misstänkte att han hade fått lungcancer. I sina anteckningar och de videor han har spelat in framkommer en avsevärt mörkare bild av en hatisk individ som njuter av att se barn mördas.

I en av videorna barnmördaren lagt upp på nätet ses han planera attacken mot kyrkan där han hoppades kunna döda så många barn som möjligt. Stillbild YouTube

 

Westman, som tidigare hette Robert i förnamn, var transsexuell och bytte namn 2019 för att detta skulle reflektera hans vanföreställningar och uppgav då att han ville bli sedd som kvinna. I en text som visas i en av videorna mördaren lagt upp visar han på omfattande förvirring av sin könsidentitet och skriver:

”Jag vill inte klä mig som en flicka hela tiden men jag antar att jag ibland verkligen gillar det. Jag vet om att jag inte är en kvinna men jag känner mig definitivt inte som en man. Jag gillar verkligen mina kläder. Jag ser söt ut, smart och anspråkslös ut. Jag tror att jag vill ha på mig något sådant under min attack.”

Kyrkan Annunciation. Foto: Minneapolis Catholic Center

 

I hans rum och bland handmålade budskap på vapnen fanns det tydliga tecken på vilken politisk riktning Westman följde. En transaktivistsymbol som används av våldsamma vänsterextremister i form av ett klistermärke syntes i videorna. Flera märkliga budskap, många med kopplingar till internet-kultur och så kallade ”memes” figurerade också. Allt i en salig röra, varvat med olika politiska budskap om hat mot barn, republikaner och Donald Trump.

Transaktivistmärke som används av vänsterextremister som en uppmaning till att ta till vapen mot motståndare. Foto: X

 

I flera nu raderade videoklipp som Westman lagt upp på YouTube framgår även att Westman spred anti-israeliska budskap varvat med pro-ryska dito. Stora delar av hans journaler och de texter han skrivit på vapnen är i form av dåligt stavad ryska och med engelsk fonetik. Men någon koppling till Ryssland utöver den som mördaren av oklara anledningar försökte skapa finns till synes inte.

Hatade ”fascister” och ville mörda Donald Trump

Samtidigt var hans vänsterextrema åsikter uppenbara och centrerades kring hans avvikande könsidentitet, där han beklagade sig över att USA inte ”accepterade sådana som honom”. På flera av vapnen och magasinen samt i hans journaler upprepades att han ville mörda den amerikanske presidenten Donald Trump.

”Jag hatar fascism!”, skrev han i sin journal och kommenterade även att han hatade kapitalism, republikaner och i samma svep att han älskade att se när barn blev skjutna.

”Jag älskar att se dem slitas i stycken.”

På ett av vapenmagasinen hade han skrivit Scuuum gaaang – en referens till det såkallade SCUM manifestet, ett extremfeministiskt och manshatande vänstermanifest. Stillbild X

 

I en av anteckningarna skrev han om hur han kallblodigt hoppades kunna döda så många barn som möjligt och att det enda han oroade sig för var att hitta tillräckligt många offer som inte kunde försvara sig.

”Jag har bra känslor om Annunciation. [Den katolska skolkyrkan han attackerade/ Red] Det verkar vara en bra kombination av en lätt attack och en förödande tragedi och jag vill efterforska den mer. Jag har oro över att kunna hitta en tillräckligt stor grupp. Jag vill undvika föräldrar, men förskola och skolavsläppningar. Kanske kan jag attackera ett evenemang på själva kyrkan. Jag tror att attackera en stor grupp barn på väg in efter rasten är min bästa plan. Därifrån kan jag gå in och mörda, och fortsätta så länge som möjligt.”

På en av pistolerna skrev han att det inte finns något meddelande – men attacken i sig var specifikt riktad mot katolska barn – en måltavla han delat med flera andra transsexuella massmördare. Stillbild X

 

De taktiska hörselkåporna han bar under attacken nämnde han fnissande och förklarade att de skulle låta honom höra barnens skrik trots skottsalvorna. Westman skrev även att han ville bli ett ”monster” som barnen kunde titta upp på med skräck i sina ögon – innan han mördade dem.

Dela artikeln
  • , 19:26

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

augusti 28, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
