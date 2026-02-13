Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Alla är välkomna här – det är budskapet tillsammans med transflaggan på skolan där transsexuelle Jesse mördade ett flertal barn. Foto: X

Transsexuelle massmördaren – kallas för kvinna i svenska medier

  • , 12:13
UTRIKES
Den transsexuelle mannen, Jesse Van Rootselaar, 18, mördade sin mamma och styvbror innan han gick till attack mot mellanstadieskolan Tumbler Ridge. Där mördade han ytterligare fem personer – barn i åldern 12 till 13 år och skadade 28 andra v innan han tog sitt eget liv. I svenska medier kallas han nu för kvinna trots att det rör sig om en biologisk man.

En av de värsta masskjutningarna som drabbat Kanada i modern tid skedde i Tumbler Ridge under tisdagen. Dådet inleddes när Jesse Van Rootselaar, 18, en transsexuell man iklädd en klänning och beväpnad med ett gevär samt en pistol gick till angrepp mot Tumbler Ridge Secondary School i staden Tumbler Ridge med 2 400 invånare.

Gärningsmannen använde flera olika sorters droger och hade ett stort vapenintresse som han delade med andra transsexuella på onlineforum där han även beklagade sig över sitt utseende. Foton: Privat

 

Under attacken, som skedde i och kring skolans bibliotek, sköt Jesse ihjäl flera barn. Tre tolvåriga flickor och två pojkar, den ene tolv år och den andre nyss fyllda tretton år mördades av transaktivisten. Han sköt även ett flertal andra elever och minst en lärare under attacken, som enligt uppgifter till kanadensiska medier bara varade ett fåtal minuter. Totalt skadades 28 personer, majoriteten barn, under masskjutningen innan gärningsmannen tog sitt eget liv.

Ett Youtubekonto kopplat till den transsexuelle massmördaren visar två av hans stora intressen i livet, vapen och anime-tecknade figurer. Skärmavbild YouTube

 

Attacken, som är en i en rad av vansinnesdåd utförda av transsexuella individer, visar ännu en gång på det märkliga i hur svenska medier förhåller sig till våldsdåd utförda av biologiska män som lider av vanföreställningar att de är kvinnor. Medan Vilma Andersson, 26, en transsexuell pedofil som styckmördade den 25-åriga My Törnblom, kallas för man i svenska medier – trots att han själv ser sig som kvinna – väljer man av oklara skäl att påstå att Jesse, en biologisk man, var en kvinna.

12-årig flicka kämpar för sitt liv – räddade andra barn

Ett av offren för attacken, en 39-årig lärarinna, meddelades initialt ha dött av sina skador, men kanadensisk polis korrigerade dessa uppgifter under onsdagen och meddelade att kvinnan var allvarligt skadad men kunde återupplivas på sjukhuset. Även om flera blivit skadade i dådet är det enligt kanadensisk polis i de flesta fall lindriga skador.

Två av offren kämpar däremot ännu för sina liv. Ett av dem är en tolvårig flicka som lyckades låsa dörrarna till det skolbibliotek där de flesta offren sköts, vilket tros ha räddat livet på många fler barn. Hon träffades av två kulor i nacken och huvudet när hon sköts genom dörren hon låste för att stoppa massmördaren.

Polis kom till skolan inom två minuter och blev då beskjutna av Van Rootselaar innan denne sprang längre in i skolbyggnaden och tog sitt eget liv. Efter att gärningsmannen identifierats på platsen åkte polisen ut till hans bostad där de möttes av en horribel syn. Mamman till mördaren, Jennifer Strang, 39, och hans styvbror som var elva år gammal, hittades mördade i sitt hem.

Transsexuella massmördaren – uppväxt i ett politiskt korrekt hem

Jesse Strang, som var hans ursprungliga namn, ska tidigt i livet börjat ge uttryck för könsdysfori, och likt många andra barn fick han, i stället för vård för att komma till rätta med sin mentala ohälsa, stöd av likasinnade vilket förvärrade hans vanföreställningar.

Mamman till den transsexuelle mördaren spred transaktivistiska budskap online om att skydda transbarn – men blev till slut mördad av sitt eget transbarn. Bild: Privat

 

Han brukade droger och spenderade mycket av sin fritid med att prata med transaktivister på sociala medier där han beklagade sig över sin fysiska form, då han var storvuxen och långt ifrån det ideal av en smal och nätt flicka han upplevde sig vara. Han tog namnet Jesse Van Rootselaar när han blev 15 och ska då ha ”blivit en kvinna” enligt uppgifter i kanadensiska medier.

Enligt kanadensisk polis som initialt kallade skytten för ”vapenperson” i stället för ”vapenman” ska Jesse inlett ”könskorrigeringsbehandling” redan som tolvåring, något som han blev ivrigt påhejad av sin mamma för.

– Jag kan säga att Jesse föddes som en biologisk man som, enligt den information jag har, för ungefär sex år sedan började övergå till att bli kvinna och identifierade sig som kvinna, både socialt och offentligt, sade Dwayne McDonald från den kanadensiska polisen vid en pressträff som hölls under onsdagen.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 12:13

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

februari 13, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Satir om dagens Sverige
Recensioner
Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

The Rise of the AfD and the Establishment’s Desperate Gambit
Gaddafi’s Son Killed as Libya Continues to Crumble
Gender Madness Is Over

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.