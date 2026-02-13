Transsexuelle massmördaren – kallas för kvinna i svenska medier

En av de värsta masskjutningarna som drabbat Kanada i modern tid skedde i Tumbler Ridge under tisdagen. Dådet inleddes när Jesse Van Rootselaar, 18, en transsexuell man iklädd en klänning och beväpnad med ett gevär samt en pistol gick till angrepp mot Tumbler Ridge Secondary School i staden Tumbler Ridge med 2 400 invånare.

Under attacken, som skedde i och kring skolans bibliotek, sköt Jesse ihjäl flera barn. Tre tolvåriga flickor och två pojkar, den ene tolv år och den andre nyss fyllda tretton år mördades av transaktivisten. Han sköt även ett flertal andra elever och minst en lärare under attacken, som enligt uppgifter till kanadensiska medier bara varade ett fåtal minuter. Totalt skadades 28 personer, majoriteten barn, under masskjutningen innan gärningsmannen tog sitt eget liv.

Attacken, som är en i en rad av vansinnesdåd utförda av transsexuella individer, visar ännu en gång på det märkliga i hur svenska medier förhåller sig till våldsdåd utförda av biologiska män som lider av vanföreställningar att de är kvinnor. Medan Vilma Andersson, 26, en transsexuell pedofil som styckmördade den 25-åriga My Törnblom, kallas för man i svenska medier – trots att han själv ser sig som kvinna – väljer man av oklara skäl att påstå att Jesse, en biologisk man, var en kvinna.

12-årig flicka kämpar för sitt liv – räddade andra barn

Ett av offren för attacken, en 39-årig lärarinna, meddelades initialt ha dött av sina skador, men kanadensisk polis korrigerade dessa uppgifter under onsdagen och meddelade att kvinnan var allvarligt skadad men kunde återupplivas på sjukhuset. Även om flera blivit skadade i dådet är det enligt kanadensisk polis i de flesta fall lindriga skador.

Två av offren kämpar däremot ännu för sina liv. Ett av dem är en tolvårig flicka som lyckades låsa dörrarna till det skolbibliotek där de flesta offren sköts, vilket tros ha räddat livet på många fler barn. Hon träffades av två kulor i nacken och huvudet när hon sköts genom dörren hon låste för att stoppa massmördaren.

Polis kom till skolan inom två minuter och blev då beskjutna av Van Rootselaar innan denne sprang längre in i skolbyggnaden och tog sitt eget liv. Efter att gärningsmannen identifierats på platsen åkte polisen ut till hans bostad där de möttes av en horribel syn. Mamman till mördaren, Jennifer Strang, 39, och hans styvbror som var elva år gammal, hittades mördade i sitt hem.

Transsexuella massmördaren – uppväxt i ett politiskt korrekt hem

Jesse Strang, som var hans ursprungliga namn, ska tidigt i livet börjat ge uttryck för könsdysfori, och likt många andra barn fick han, i stället för vård för att komma till rätta med sin mentala ohälsa, stöd av likasinnade vilket förvärrade hans vanföreställningar.

Han brukade droger och spenderade mycket av sin fritid med att prata med transaktivister på sociala medier där han beklagade sig över sin fysiska form, då han var storvuxen och långt ifrån det ideal av en smal och nätt flicka han upplevde sig vara. Han tog namnet Jesse Van Rootselaar när han blev 15 och ska då ha ”blivit en kvinna” enligt uppgifter i kanadensiska medier.

Enligt kanadensisk polis som initialt kallade skytten för ”vapenperson” i stället för ”vapenman” ska Jesse inlett ”könskorrigeringsbehandling” redan som tolvåring, något som han blev ivrigt påhejad av sin mamma för.

– Jag kan säga att Jesse föddes som en biologisk man som, enligt den information jag har, för ungefär sex år sedan började övergå till att bli kvinna och identifierade sig som kvinna, både socialt och offentligt, sade Dwayne McDonald från den kanadensiska polisen vid en pressträff som hölls under onsdagen.